Τσάι vs καφές: Τι είναι καλύτερο για την υγεία των οστών

Αναλύουμε τη σχέση των δύο δημοφιλών ροφημάτων με την υγεία των οστών και τι πρέπει να γνωρίζετε για την καθημερινή τους κατανάλωση.

Η καθημερινή επιλογή ανάμεσα σε τσάι και καφέ είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Πρόκειται για δύο από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, που συνοδεύουν το πρωινό, τις στιγμές χαλάρωσης ή την κοινωνική μας ζωή. Πέρα όμως από τη γεύση και την ενέργεια που προσφέρουν, υπάρχουν και διάφορες συζητήσεις για το πώς επηρεάζουν την υγεία μας σε βάθος χρόνου, και ειδικότερα την υγεία των οστών.

Τα οστά δεν είναι απλώς το σκελετικό μας πλαίσιο· είναι ζωντανά όργανα που υπόκεινται σε συνεχείς διαδικασίες αναδόμησης και ανανέωσης. Η πυκνότητά τους και η αντοχή τους εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα, οι ορμόνες και οι καθημερινές συνήθειες. Τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετές έρευνες έχουν στραφεί στην επίδραση που μπορεί να έχουν καθημερινά ροφήματα όπως ο καφές και το τσάι στην υγεία των οστών, καθώς περιέχουν συστατικά που μπορεί να επηρεάζουν την απορρόφηση ασβεστίου και τη μεταβολική λειτουργία των οστών.

Αν και τα δύο ροφήματα θεωρούνται γενικά ασφαλή και μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, οι ειδικοί συνεχίζουν να εξετάζουν λεπτομερώς τα οφέλη και τις πιθανές επιπτώσεις τους, ειδικά σε άτομα με μεγαλύτερο κίνδυνο οστεοπόρωσης ή μειωμένης οστικής πυκνότητας. Καθώς οι επιστημονικές μελέτες συχνά καταλήγουν σε μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις ποσότητες και τον τρόπο κατανάλωσης, η κατανόηση της πραγματικής επίδρασης κάθε ροφήματος μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε πιο ενημερωμένες επιλογές στην καθημερινότητά μας.

Στο άρθρο που ακολουθεί, θα εξετάσουμε συγκριτικά το τσάι και τον καφέ, εστιάζοντας στην υγεία των οστών, αναλύοντας τι λένε οι τελευταίες έρευνες, αλλά και πώς μπορούμε να εντάξουμε με ασφάλεια αυτά τα ροφήματα στη διατροφή μας χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την οστική μας αντοχή.

Τσάι vs καφές

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrients παρακολούθησε σχεδόν 10.000 γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω για 10 χρόνια για να εξετάσει εάν η κατανάλωση τσαγιού ή καφέ επηρέαζε την οστική πυκνότητα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που έπιναν τσάι είχαν ελαφρώς υψηλότερη συνολική οστική πυκνότητα ισχίου από εκείνες που δεν έπιναν.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν την κατανάλωση τσαγιού και καφέ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, ενώ οι ερευνητές μετρούσαν τακτικά την οστική πυκνότητα στους γοφούς και τους μηρούς τους - περιοχές όπου τα κατάγματα είναι πιο συχνά. Όσοι έπιναν τσάι είχαν ελαφρώς υψηλότερη συνολική οστική πυκνότητα. Ακόμα και μικρές βελτιώσεις στην οστική πυκνότητα μπορούν να μεταφραστούν σε λιγότερα κατάγματα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η κατανάλωση 2-3 φλιτζανιών καφέ την ημέρα δεν επηρέασε την υγεία των οστών, ενώ η κατανάλωση περισσότερων από πέντε φλιτζανιών ημερησίως συσχετίστηκε με χαμηλότερη οστική πυκνότητα. Ωστόσο, σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature , η γενετική ανάλυση έδειξε ότι η υψηλότερη κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης. Τα άτομα με υψηλότερη πρόσληψη καφεΐνης (συμπεριλαμβανομένου του καφέ , του τσαγιού, των αναψυκτικών και άλλων ποτών) είχαν περίπου 60% χαμηλότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης σε σύγκριση με εκείνα με χαμηλή πρόσληψη καφεΐνης.

pexels

Γιατί το τσάι μπορεί να ωφελήσει την υγεία των οστών;

Το τσάι περιέχει φυσικές ενώσεις που ονομάζονται κατεχίνες και θεαφλαβίνες , οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στον σχηματισμό των οστών και να επιβραδύνουν την αποσύνθεσή τους. Όμως, αυτές οι ενώσεις είναι χαμηλότερες στο μαύρο, το λευκό και το τσάι oolong. Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης, ότι ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ασβεστίου και τον μεταβολισμό των οστών, αλλά η επίδραση είναι ελάχιστη. Η προσθήκη γάλακτος στον καφέ μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό αυτής της επίδρασης.

Πρέπει να πίνετε περισσότερο τσάι και λιγότερο καφέ;

Η έρευνα υποστηρίζει την κατανάλωση 3-4 φλιτζανιών άγλυκου τσαγιού την ημέρα για τους περισσότερους ενήλικες. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις άλλες παθήσεις που έχετε ή τυχόν φάρμακα που παίρνετε για να διαπιστώσετε εάν αυτή η παρέμβαση είναι κατάλληλη για το σώμα και τον τρόπο ζωής σας.

Το πράσινο τσάι, για παράδειγμα, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και μπορεί να διαταράξει τον ύπνο. Επίσης οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού του καφέ , αλλά όχι για λόγους ενδυνάμωσης των οστών. Μερικοί ηλικιωμένοι είναι επιρρεπείς στην κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων καφέ και αυτό συχνά εκτοπίζει πιο θρεπτικές επιλογές, μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να διαταράξει τα φυσικά πρότυπα ύπνου, οδηγώντας σε κακή ποιότητα ύπνου.

Συνολικά, τόσο το τσάι όσο και ο καφές μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο και με γνώση των επιδράσεών τους. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο δεν χρειάζεται να γίνει με άγχος, καθώς η συνολική διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και η φροντίδα της υγείας των οστών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντοχή και την πυκνότητά τους. Με την κατάλληλη ενημέρωση και μικρές συνήθειες, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας ροφήματα χωρίς να ανησυχούμε υπερβολικά για την οστική μας υγεία, κάνοντας παράλληλα συνειδητές επιλογές που υποστηρίζουν τη συνολική μας ευεξία.