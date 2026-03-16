Invisalign: Σύγχρονη ορθοδοντική με άριστο αποτέλεσμα

Οδοντίατρος μας εξηγεί ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αόρατης Ορθοδοντικής με τη μέθοδο Invisalign, σε σχέση με τα παραδοσιακά σιδεράκια;



Η ορθοδοντική θεραπεία ήταν για πάρα πολλά χρόνια σχεδόν ταυτισμένη με τα μεταλλικά σιδεράκια. Εδώ και 3 δεκαετίες, ωστόσο, η τεχνολογία έχει αλλάξει τα δεδομένα και μας έχει δώσει τη δυνατότητα για ένα ίσιο, λειτουργικό και όμορφο χαμόγελο με πολύ πιο διακριτικό τρόπο. Το Invisalign αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες και δημοφιλείς επιλογές, ειδικά για ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν τα δόντια τους χωρίς να επηρεαστεί η επαγγελματική και η κοινωνική τους εικόνα.

Η μέθοδος βασίζεται σε διαφανείς, αφαιρούμενους νάρθηκες και σε έναν πλήρως ψηφιακό σχεδιασμό θεραπείας, που επιτρέπει στον ασθενή να γνωρίζει από την αρχή την πορεία της θεραπείας. Η αισθητική υπεροχή, η άνεση στην καθημερινότητα, αλλά και η δυνατότητα πρόβλεψης του τελικού αποτελέσματος, δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με την κλασική ορθοδοντική.

Στο άρθρο που ακολουθεί, η κα Ιωάννα Καζάκου, Οδοντίατρος στο Οδοντιατρικό Κέντρο STOMA, μας βοηθά να καταλάβουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αόρατης ορθοδοντικής, τι σημαίνουν στην πράξη για τον ασθενή και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στην εμπειρία και στο τελικό χαμόγελο.

Το Invisalign είναι η πιο δημοφιλής και πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά σιδεράκια. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αφορούν κυρίως την αισθητική, την άνεση-ευκολία της μεθόδου, τις λιγότερες επισκέψεις στον εξειδικευμένο γιατρό, τη δυνατότητα καλύτερης στοματικής υγιεινής και την προβλεψιμότητα του αποτελέσματος. Θα ήθελα να εστιάσω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αισθητικής και της προβλεψιμότητας. Αναλυτικότερα ως προς την αισθητική, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως οι ορθοδοντικοί νάρθηκες του Invisalign είναι σχεδόν «αόρατοι». Αυτό βοηθά καθοριστικά τους ενήλικες ασθενείς που επιλέγουν τη μέθοδο, διότι δεν επηρεάζεται καθόλου η κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον ως προς την προβλεψιμότητα, αξίζει να σημειωθεί πως το Invisalign είναι η μόνη μέθοδος όπου ο ασθενής έχει δει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της θεραπείας του σε 3D απεικόνιση. Η Invisalign Align Technology δεσμεύεται πως θα το πραγματοποιήσει.

Υπάρχουν περιορισμοί ή απαιτήσεις στη φροντίδα των δοντιών όταν υπάρχουν attachments κι ο ασθενής φοράει τους νάρθηκες; Τι ισχύει με τον κανόνα των 22 ωρών ημερήσιας χρήσης των ναρθήκων και γιατί επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού όταν φοριούνται;

Οι απαιτήσεις στη φροντίδα των δοντιών είναι οι ίδιες σε όλες τις μεθόδους ορθοδοντικής μετακίνησης. Η καθημερινή φροντίδα με επιμέλεια είναι πολύ σημαντική. Στην περίπτωση, όμως, του Invisalign, καθίσταται ευκολότερη η άριστη στοματική υγιεινή, γιατί οι νάρθηκες αφαιρούνται υποχρεωτικά για να φάει ο ασθενής, οπότε μπορεί να βουρτσίσει καλά μετά το γεύμα του και να τους φορέσει ξανά. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την υγεία των δοντιών τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όσο και μετά το πέρας της. Ο κανόνας των 22 ωρών ημερησίως έχει να κάνει με τη συνέπεια στους προβλεπόμενους χρόνους. Εάν ο ασθενής φοράει τους νάρθηκες λιγότερο μέσα στη μέρα, θα παραταθεί αναγκαστικά το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας του. Αναφορικά με τη μη κατανάλωση υγρών ενώ υπάρχουν οι νάρθηκες στο στόμα, προτείνεται από τους ειδικούς, για την εξασφάλιση της διαφάνειάς τους. Με αυτό τον τρόπο παραμένουν μη ορατοί καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Σε αντίθετη περίπτωση προσροφούν χρωστικές από τα υγρά που καταναλώνονται.

Για έναν Οδοντίατρο, τι ακριβώς σημαίνει η πιστοποίηση στη μέθοδο Invisalign ή σε κάποιο άλλο σύστημα Αόρατης Ορθοδοντικής και ποια είναι τα όριά της; Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά, για παράδειγμα, στα οποία η αντιμετώπιση από Ορθοδοντικό θεωρείται απαραίτητη;

Η πιστοποίηση στη μέθοδο Invisalign δίνει τη δυνατότητα σε έναν εξειδικευμένο Οδοντίατρο, Invisalign Provider, να αντιμετωπίζει μία συγκεκριμένη ομάδα περιστατικών. Δεν τον καθιστά Ορθοδοντικό. Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος Οδοντίατρος έχει ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του να χρησιμοποιήσει για να αναδιαμορφώσει το χαμόγελο του ασθενούς του. Όμως θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπής στα περιστατικά που αναλαμβάνει και για όσα από αυτά δεν μπορούν να θεραπευτούν αμιγώς με διαφανείς νάρθηκες, να συνεργαστεί με Ορθοδοντικό. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν με Invisalign και άλλα που χρειάζονται συνδυαστική θεραπεία κλασικής Ορθοδοντικής με σιδεράκια και νάρθηκες Invisalign για την ολοκλήρωση του περιστατικού.

Πόσο αξιόπιστη είναι η πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των ενδοστοματικών σαρωτών; Σε περίπτωση που υπάρξουν αποκλίσεις από την αρχική πρόβλεψη, πώς προσαρμόζεται το σχέδιο θεραπείας και πόσο επηρεάζεται από αυτό ο ασθενής;



Είναι εξαιρετικά αξιόπιστη η πρόβλεψη του αποτελέσματος. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν αποκλίσεις, η Invisalign Align Technology δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να χρησιμοποιήσει επιπλέον νάρθηκες μέχρι να τελειοποιήσει το αποτέλεσμα. Οι επιπλέον νάρθηκες δεν χρεώνονται, γιατί εμπεριέχονται στο αρχικό κόστος.

Άραγε η Αόρατη Ορθοδοντική επηρεάζει καθόλου την αυτοπεποίθηση και την καθημερινότητα των ασθενών; Τι ισχύει για όσους εργάζονται ή έχουν έντονη κοινωνική ζωή;



Η Αόρατη Ορθοδοντική δεν επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθηση καθώς και την καθημερινότητα των ασθενών. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου. Δε χρειάζεται ο ασθενής να αλλάξει το παραμικρό τόσο στην επαγγελματική του ζωή όσο και στις κοινωνικές του συναναστροφές. Τελειώνοντας δε τη θεραπεία, η αυτοπεποίθησή του συνήθως είναι υψηλότερη και η ψυχολογία του σίγουρα θετικότερη. Πάντα ένα ωραίο χαμόγελο βελτιώνει την εικόνα μας και μας κάνει πιο εξωστρεφείς και συναισθηματικά πιο ασφαλείς.

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία και το στάδιο των τελικών refinements, ποια βήματα απαιτούνται για τη διατήρηση του αποτελέσματος και γιατί η συγκράτηση θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ορθοδοντικής θεραπείας;

Για τη διατήρηση του αποτελέσματος απαιτείται συγκράτηση των δοντιών στη νέα τους θέση. Αυτή πραγματοποιείται είτε με Ορθοδοντικό συρματάκι γλωσσικά των δοντιών, είτε φορώντας διαφανείς νάρθηκες συγκράτησης αποτελέσματος κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ρεαλιστικά μιλώντας, η συγκράτηση του Ορθοδοντικού αποτελέσματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε Ορθοδοντικής θεραπείας, με όποιο τρόπο κι αν έχει πραγματοποιηθεί.

Ευχαριστούμε πολύ για τις επιστημονικές πληροφορίες την κα Ιωάννα Καζάκου, Χειρουργό Οδοντίατρο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.stoma.com.gr ή καλέστε 210 8981351 για να σας συμβουλεύσουμε για κάποιο πρόβλημα σχετικά με την υγεία του στόματος σας.

Το Ιατρείο βρίσκεται στη Γλυφάδα, προς το τέλος του εμπορικού κέντρου της περιοχής επί της οδού Δημ.Αγγ. Μεταξά 46Β, ακριβώς απέναντι από το κλειστό κολυμβητήριο.

Ακολουθήστε τo Οδοντιατρικό Κέντρο STOMA σε Instagram και Facebook.

