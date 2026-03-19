Αναίμακτη ωτοπλαστική χωρίς νυστέρι: Η νέα τεχνική που διορθώνει τα “πεταχτά αυτιά” μόνο με τοπική αναισθησία

Η αισθητική χειρουργική εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας πλέον λύσεις που είναι πιο ασφαλείς, λιγότερο επεμβατικές και με ταχύτερη αποθεραπεία για τους ασθενείς.

Μία από τις πιο σύγχρονες εξελίξεις αφορά την ωτοπλαστική, την επέμβαση που διορθώνει τα λεγόμενα «πεταχτά αυτιά», η οποία πλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς νυστέρι και χωρίς τομές, με τη χρήση τοπικής αναισθησίας.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η Ξένη Δελβινιώτη, Πλαστικός Χειρουργός στο V&P Anaplasis μιλά για την ωτοπλαστική και τη σύγχρονη αναίμακτη τεχνική χωρίς τομές, εξηγώντας τα πλεονεκτήματά της και όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι ασθενείς για τη διαδικασία και την αποθεραπεία.

Τι είναι η ωτοπλαστική και ποια προβλήματα διορθώνει στα αυτιά;

Η ωτοπλαστική είναι μια συνήθως αισθητική χειρουργική επέμβαση που γίνεται για να διορθώσει το σχήμα, τη θέση ή το μέγεθος των αυτιών. Συνήθως αφορά τα εξωτερικά αυτιά (πτερύγια) και στοχεύει στη βελτίωση της εμφάνισής τους και της συμμετρίας του προσώπου.

Η ωτοπλαστική εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου τα αυτιά προεξέχουν περισσότερο από το φυσιολογικό από το κεφάλι, τα λεγόμενα αφεστώτα ώτα, που αποτελούν και τη συχνότερη ένδειξη για την επέμβαση. Παράλληλα, μπορεί να διορθώσει την ασυμμετρία μεταξύ των αυτιών, όταν δηλαδή το ένα βρίσκεται σε διαφορετική θέση ή έχει διαφορετικό σχήμα από το άλλο. Επίσης, εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου τα αυτιά είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προσώπου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο αρμονικής συνολικής εικόνας.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κλασική ωτοπλαστική και τη νέα αναίμακτη τεχνική χωρίς τομές;

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών είναι η απουσία ουλών, η άμεση και γρήγορη αποθεραπεία, λιγότερος πόνος, το προβλέψιμο, custom made αποτέλεσμα, ακόμη και σε περιπτώσεις έντονης ασυμμετρίας. Επιπλέον ο σχηματισμός της ανθέλικας (βασική ανάγλυφη δομή στο πτερύγιο του αυτιού) έχει απόλυτα φυσική εμφάνιση.

Η ωτοπλαστική πονάει; Πόσο εύκολη είναι η επέμβαση για τον ασθενή;

Η ωτοπλαστική χωρίς τομές είναι μια μάλλον ανώδυνη και εύκολη για τον ασθενή διαδικασία, με την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας.

Σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει η ωτοπλαστική και ποιοι είναι οι ιδανικοί υποψήφιοι;

Η ωτοπλαστική απευθύνεται σε άτομα με «πεταχτά» αυτιά, από την ηλικία των 5-6 ετών. Στην τρυφερή παιδική ηλικία είναι σημαντικό να προλαμβάνονται «στίγματα» πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Ακόμη και στην ενήλικη ζωή η ωτοπλαστική χωρίς τομές έχει κερδίσει την προτίμηση ανθρώπων που για πολλά χρόνια είχαν τους ενδοιασμούς και φόβους ενός χειρουργείου.

Μένουν ουλές μετά την ωτοπλαστική και τι αλλάζει στην αποθεραπεία με τη νέα αναίμακτη μέθοδο;

Η κλασική επέμβαση ωτοπλαστικής εγκαταλείπει μια ουλή στην οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου του αυτιού, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε χηλοειδές. Η θεραπεία των χηλοειδών στην περιοχή του αυτιού είναι δύσκολη και χρονοβόρα, με υψηλό ποσοστό υποτροπών.

Στην νέα μέθοδο ωτοπλαστικής χωρίς τομές δεν υπάρχουν τραύματα και κατ’ επέκταση ουλές. Η αποθεραπεία είναι πολύ πιο σύντομη και με λιγότερους περιορισμούς, ήδη με την ολοκλήρωση της χειρουργικής διαδικασίας. Ο ασθενής φεύγει με μια ελαφριά περίδεση για λίγες μόνο ώρες.

Η Δρ. Ξένη Δελβινιώτη, Πλαστικός Χειρουργός στο V&P Anaplasis, είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Διατηρεί το ιδιωτικό της ιατρείο στα Ιλίσια, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 107, όπου εφαρμόζει με αφοσίωση και σεβασμό τις πιο σύγχρονες μεθόδους αισθητικής ιατρικής.

