Σε πόσο χρόνο πέφτει η χοληστερόλη και πότε θα δείτε αποτέλεσμα

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μειωθεί η χοληστερόλη, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα επίπεδά της και πότε μπορείτε να περιμένετε ορατά αποτελέσματα.

Η υψηλή LDL χοληστερόλη μπορεί να εμφανιστεί ύπουλα. Εμφανίζεται αργά με την πάροδο του χρόνου και δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Cardiology , το 42,7% των ενηλίκων με υψηλή χοληστερόλη LDL δεν γνωρίζουν ότι την έχουν. Όταν η υψηλή χοληστερόλη δεν ανιχνεύεται και δεν θεραπεύεται, μπορεί να είναι επικίνδυνη, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων , εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειακής νόσου. Μάλιστα μία από τις κύριες αιτίες της υψηλής χοληστερόλης είναι μια διατροφή που αποτελείται κυρίως από fast food και υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα .

Δεν είναι μόνο όμως η ανθυγιεινή διατροφή που μπορεί να προκαλέσει υψηλή LDL χοληστερόλη. Η υψηλή χοληστερόλη μπορεί επίσης να είναι γενετική, η οποία ονομάζεται οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Αυτή η πάθηση πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής και συνηθειών τρόπου ζωής δεν αρκεί. Εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, ανεξάρτητα από την αιτία, η μείωσή της είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας σας. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να επιτευχθεί αυτό; Παρόλο που η υψηλή χοληστερόλη χρειάζεται χρόνια για να διαμορφωθεί, μπορείτε να τη μειώσετε πιο γρήγορα από ό,τι πιθανώς νομίζετε.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μειωθεί η LDL χοληστερόλη με υγιεινή διατροφή και συνήθειες τρόπου ζωής

Το πρώτο βήμα για τη μείωση της LDL χοληστερόλης είναι μέσω της διατροφής και της άσκησης. Η άσκηση και η απώλεια βάρους είναι οι πιο αξιόπιστοι, ολιστικοί τρόποι μείωσης της χοληστερόλης. Η άσκηση θα μειώσει τη συνολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και την LDL, ενώ θα αυξήσει σε μέτριο βαθμό την HDL, η οποία είναι η προστατευτική χοληστερόλη. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης που μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τη χοληστερόλη σας, ένα εξαιρετικό σημείο για να ξεκινήσετε είναι οι οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αυτές οι οδηγίες συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά (2,5 ώρες) σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα που ενισχύει τον καρδιακό παλμό, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 25 λεπτά την ημέρα.

Θυμάστε που ανέφερα παραπάνω πως η ανθυγιεινή διατροφή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες υψηλής χοληστερόλης; Αυτό σημαίνει επίσης ότι η δίαιτα μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος για τη μείωση της χοληστερόλης. Εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, καλό είναι να ακολουθείτε τη μεσογειακή διατροφή, η οποία που έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι μειώνει την LDL χοληστερόλη. Η Μεσογειακή διατροφή δίνει έμφαση στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως, οσπρίων, ξηρών καρπών, σπόρων, ψαριών και πουλερικών, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις υπερεπεξεργασμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, ζάχαρη και νάτριο.

Ας υποθέσουμε ότι περάσατε χρόνια τρώγοντας κυρίως fast food και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και σπάνια ασκούσασταν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή χοληστερόλη. Πόσο γρήγορα μπορείτε να τη μειώσετε αν υιοθετήσετε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής; Πολλοί άνθρωποι βλέπουν μια αλλαγή στη χοληστερόλη τους σε περίπου έξι μήνες. Ωστόσο, η υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών θα πρέπει να γίνεται σταδιακά. Πολλά από τα προγράμματα απώλειας βάρους της μόδας δεν είναι βιώσιμα, επομένως οι ασθενείς τα εφαρμόζουν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια επιστρέφουν στις ανθυγιεινές τους συνήθειες. Επίσης οι έξι μήνες είναι ένα καλό χρονικό διάστημα για να επανελέγξετε τα λιπιδικά πάνελ.

Πότε πρέπει να πάρετε φαρμακευτική αγωγή

Για ορισμένα άτομα με υψηλή LDL χοληστερόλη, ο καρδιολόγος τους θα συστήσει τη λήψη ενός φαρμάκου που μειώνει τη χοληστερόλη, όπως οι στατίνες. Οι στατίνες λαμβάνονται υπόψη εάν κάποιος έχει υποστεί καρδιακή προσβολή , εγκεφαλικό επεισόδιο, τοποθέτηση stent στη στεφανιαία αρτηρία ή χειρουργική επέμβαση bypass. Εάν κάποιος έχει οικογενή υπερχοληστερολαιμία, η οποία είναι υψηλή χοληστερόλη που προκαλείται από γενετικούς παράγοντες, λέει ότι αυτή είναι μια άλλη περίπτωση που συχνά εξετάζεται η φαρμακευτική αγωγή.

Όμως η φαρμακευτική αγωγή δεν υποκαθιστά την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και τρόπου ζωής. Η φαρμακευτική αγωγή λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με τις υγιεινές συνήθειες . Έχοντας αυτό κατά νου, πόσος χρόνος χρειάζεται για να μειωθεί η χοληστερόλη όταν λαμβάνετε ένα φάρμακο που τη μειώνει, καθώς και όταν έχετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες και συνήθειες άσκησης;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μειωθεί η χοληστερόλη με φαρμακευτική αγωγή

Οι αξιοσημείωτες αλλαγές στα επίπεδα χοληστερόλης μπορούν να παρατηρηθούν μόλις σε δύο εβδομάδες. Οι έξι εβδομάδες παρέχουν αρκετό χρόνο για να διαπιστωθεί εάν το φάρμακο λειτουργεί ή εάν πρέπει να αλλάξει. Αυτός είναι επίσης αρκετός χρόνος για να βεβαιωθεί ότι το φάρμακο δεν επηρεάζει αρνητικά το ήπαρ ή τους μύες, κάτι που μπορεί να είναι παρενέργεια των φαρμάκων που μειώνουν τη χοληστερόλη.

Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσετε είναι πως όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη η μείωσή της είναι δυνατή - και μπορεί να συμβεί πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Η μείωση της χοληστερόλης θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Να θυμάστε ότι η υψηλή χοληστερόλη μπορεί να είναι ασυμπτωματική, οπότε αν δεν είστε σίγουροι αν την έχετε ή όχι, φροντίστε να ζητήσετε από τον γιατρό σας να σας κάνει μια εξέταση λιπιδίων στο επόμενο ραντεβού σας για να την ελέγξει. Η γνώση των αριθμών σας είναι το πρώτο βήμα για να είστε προληπτικοί σχετικά με την υγεία της καρδιάς σας.