Έχεις υψηλή αρτηριακή πίεση; Το Νο1 λάθος που κάνεις μόλις ξυπνάς

Δείτε ποια πρωινή συνήθεια μπορεί να επηρεάζει την αρτηριακή σας πίεση και τι προτείνουν οι ειδικοί για ένα πιο ασφαλές ξεκίνημα της ημέρας.

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, πιθανότατα γνωρίζετε ορισμένες προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε. Να μειώσετε την πρόσληψη αλατιού, να κοιμηθείτε καλά, να ασκηθείτε και να λάβετε φάρμακα που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, τα οποία μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή σας πίεση.

Λίγα λόγια για την αρτηριακή πίεση

Η αρτηριακή πίεση είναι η πραγματική πίεση στις αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα από την καρδιά στο σώμα. Η συστολική αρτηριακή πίεση, ή ο ανώτατος αριθμός, είναι όταν η καρδιά αντλεί αίμα στο σώμα, και η διαστολική αρτηριακή πίεση, ή ο κατώτατος αριθμός, αναφέρεται στην αρτηριακή πίεση αφού η καρδιά σταματήσει να αντλεί αίμα στο σώμα, και η πίεση διατηρείται από την ανάκρουση στις αρτηρίες. Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση για τους ενήλικες είναι συνήθως 120/80. Η υπέρταση σταδίου 1, όπως ονομάζεται, είναι 130 – 139/80 – 89 και το στάδιο 2 είναι >140/>90. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) , σχεδόν οι μισοί ενήλικες έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αν σας έχει διαγνωστεί υψηλή αρτηριακή πίεση, πιθανότατα γνωρίζετε όλες τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που είναι καλό να κάνετε. Αλλά ξέρατε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφύγετε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε; Όπως αποδεικνύεται, αυτή η ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει μια ανεπιθύμητη αντίδραση και να προκαλέσει συμπτώματα που σχετίζονται με αυτή τη χρόνια πάθηση.

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε αφού ξυπνήσετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Το μόνο πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε αφού ξυπνήσετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση είναι να αποφύγετε να σηκώνεστε απότομα από το κρεβάτι μόλις ξυπνήσετε, ειδικά εάν παίρνετε αντιυπερτασικά φάρμακα. Αντίθετα, σηκωθείτε σταδιακά καθισμένοι στην άκρη του κρεβατιού για ένα ή δύο λεπτά πρώτα, για να αποτρέψετε τη ζάλη ] ή ακόμα και λιποθυμία. Αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από μια προσωρινή πτώση της αρτηριακής πίεσης λόγω μειωμένης φλεβικής επιστροφής - αυτό σημαίνει ότι ρέει λιγότερο αίμα πίσω στην καρδιά σας από το συνηθισμένο.

Άλλα πράγματα που είναι καλό να αποφύγετε αμέσως μετά το ξύπνημα

Εκτός από το να σηκώνεστε απότομα από το κρεβάτι, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε. Καταρχάς εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση καλό είναι να μην κάνετε έντονες σωματικές δραστηριότητες μετά το ξύπνημα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν έντονο τρέξιμο, άρση βαρών, διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) ή άλλα είδη επίπονων προπονήσεων.

Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται απότομα κατά το ξύπνημα λόγω των κιρκάδιων ρυθμών, της αυξημένης συμπαθητικής δραστηριότητας και των ορμονικών μεταβολών. Αυτή η φυσική πρωινή απότομη αύξηση μπορεί να ενισχύσει το καρδιαγγειακό στρες, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρδιακής καταπόνησης, αρρυθμιών ή άλλων συμπτωμάτων, ειδικά σε άτομα με ανεξέλεγκτη υπέρταση, ιστορικό καρδιακών παθήσεων ή λήψη ορισμένων φαρμάκων.

Γι αυτό και είναι σημαντικό να ενυδατώνεστε, να παίρνετε οποιαδήποτε φάρμακα και στη συνέχεια, μετά από 30 έως 60 λεπτά, να ξεκινάτε με ελαφριά κίνηση, όπως απαλό stretching ή ένα αργό περπάτημα. Κρατήστε την πιο έντονη άσκηση για αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν το σώμα σας είναι καλύτερα προετοιμασμένο και η αρτηριακή σας πίεση έχει σταθεροποιηθεί. Επίσης, καλό είναι να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα άσκησης που είναι προσαρμοσμένο σε εσάς και τις ανάγκες σας για την αρτηριακή πίεση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να εξατομικεύσετε τον χρόνο και την ένταση της άσκησής σας, επειδή η τακτική μέτρια αερόβια δραστηριότητα, κατανεμημένη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, παραμένει εξαιρετικά ωφέλιμη για τη διαχείριση της υπέρτασης και τη μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων.

Γενικά, η αυξημένη αρτηριακή πίεση συνήθως δεν οδηγεί σε συμπτώματα εκτός αν είναι εξαιρετικά υψηλή, και το ίδιο ισχύει και για τη χαμηλή αρτηριακή πίεση. Εάν εμπίπτετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να κινείστε αργά όταν ξυπνάτε.

Πολλές φορές, οι ασθενείς δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια, καθώς δεν υπάρχουν συμπτώματα, αλλά η αρτηριακή πίεση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε όργανα με την πάροδο του χρόνου και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας και να την αντιμετωπίζετε τακτικά.