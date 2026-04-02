Η έλλειψη αυτού του μετάλλου μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής

Να γιατί νέα έρευνα δείχνει ότι έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου—συν οκτώ τροφές που σας βοηθούν να το λαμβάνετε σε αφθονία.

Από την ενίσχυση της υγείας της ουροδόχου κύστης έως την προώθηση ενός καλύτερου ύπνου , το μαγνήσιο είναι γνωστό για μια μακρά λίστα οφελών για την υγεία. Τώρα, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2025 που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients , η πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να συνδέεται στενά με τη μακροζωία.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν «δείκτη έλλειψης μαγνησίου», ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να εκτιμά τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο κάποιου από χαμηλά επίπεδα μαγνησίου. Αυτός ο δείκτης σχεδιάστηκε για να λαμβάνει υπόψη διάφορες μεταβλητές που μπορούν να μειώσουν την πρόσληψη μαγνησίου, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η υγεία των νεφρών. Όμως οι ερευνητές σημειώνουν ότι η κατανάλωση μιας δίαιτας χαμηλής σε μαγνήσιο αποτελεί επίσης ισχυρό προγνωστικό παράγοντα ανεπάρκειας, ενισχύοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η διατροφή. Όταν εφάρμοσαν αυτό το εργαλείο σε 48 μελέτες, προέκυψε ένα ανησυχητικό μοτίβο: Τα άτομα που δεν λάμβαναν αρκετό μαγνήσιο με την πάροδο του χρόνου αντιμετώπιζαν υψηλότερους κινδύνους χρόνιων παθήσεων, κακής υγείας και πρόωρου θανάτου.

Η σχέση μεταξύ μαγνησίου και μακροζωίας

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έλλειψη μαγνησίου συμβάλλει σε αρκετές σοβαρές χρόνιες ασθένειες, όπως οι καρδιακές παθήσεις, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης τύπου 2 και η οστεοπόρωση. Η ανασκόπηση υπογραμμίζει επίσης ότι τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου συνδέονται σταθερά με χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή - μια διαδικασία που πιστεύεται ότι προκαλεί πολλές ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία και αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.

Νέα έρευνα συνδέει επίσης το μαγνήσιο με την υγεία του εγκεφάλου. Μια μελέτη του 2024 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Neurorestoratology διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων μαγνησίου και υψηλότερου κινδύνου άνοιας, υποδηλώνοντας ότι το μέταλλο μπορεί να παίζει ρόλο στη γνωστική γήρανση .

Γιατί το μαγνήσιο έχει τόσο εκτεταμένες επιδράσεις

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τόσες πολλές από τις διαδικασίες του σώματος που η μη επαρκής κατανάλωση του μπορεί να τις κάνει λιγότερο αποτελεσματικές. Συχνά μου αρέσει να συγκρίνω το σώμα με ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο θα τρέξει και θα φτάσει στο βενζινάδικο όταν το φανάρι είναι αναμμένο - αλλά το αυτοκίνητο θα λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά από ό,τι αν είχατε ένα γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης. Έτσι λοιπόν όταν δεν καταναλώνουμε μια ισορροπημένη διατροφή για εβδομάδες ή μήνες κάθε φορά, βάζουμε το σώμα μας σε θέση να εργάζεται σκληρότερα για να επιτύχει τις τακτικές λειτουργίες, επειδή δεν παρέχεται το σωστό καύσιμο.

Λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο;

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 40% του πληθυσμού δεν καταναλώνει αρκετό μαγνήσιο στη διατροφή του. Ορισμένες παθήσεις μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τις ανάγκες σε μαγνήσιο ή να αυξήσουν τον κίνδυνο ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των γαστρεντερικών διαταραχών, του διαβήτη, της νεφρικής ή ηπατικής νόσου και των παθήσεων του θυρεοειδούς.

Όταν η χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο δεν σχετίζεται με ασθένεια, συνήθως συνδέεται με τη συνολική ποιότητα της διατροφής. Αλλά να θυμάστε ότι η χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο μπορεί να αντανακλά ευρύτερα διατροφικά πρότυπα , όχι απλώς ένα μεμονωμένο θρεπτικό συστατικό που λείπει. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια η ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως:

Προϊόντα ολικής άλεσης

Φασόλια

Ξηροί καρποί και σπόροι (ειδικά σπόροι κολοκύθας )

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Φρούτα (οι μπανάνες και το αβοκάντο είναι ιδιαίτερα καλές πηγές)

Γαλακτοκομικά

Δημητριακά εμπλουτισμένα με μαγνήσιο

Τα επίπεδα μαγνησίου μπορεί επίσης να μειωθούν λόγω:

Υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ

Χρόνιου στρες

Υψηλής πρόσληψης καφεΐνης

Μιας διατροφής πλούσια σε ζάχαρη ή λίπος

Τακτικής χρήσης συμπληρωμάτων ασβεστίου , διουρητικών ή καθαρτικών χωρίς την καθοδήγηση του γιατρού

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β6 , σεληνίου ή βιταμίνης D

Μια πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι τα σημάδια και τα συμπτώματα της χαμηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο είναι συχνά ανεπαίσθητα. Γι αυτό και οι κίνδυνοι για την υγεία μπορούν να συσσωρευτούν αθόρυβα με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ορισμένα πρώιμα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, αδυναμία, μειωμένη όρεξη και έμετο. Όταν η πρόσληψη μαγνησίου είναι χαμηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιο σοβαρά σημάδια χαμηλών επιπέδων περιλαμβάνουν μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα, μυϊκές κράμπες και, πιο σοβαρά, ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό ή επιληπτικές κρίσεις.

Αν ανησυχείτε ότι τα επίπεδα μαγνησίου σας μπορεί να είναι χαμηλά, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού με τον γιατρό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα συμπλήρωμα μπορεί να σας βοηθήσει να επανέλθετε σε καλό δρόμο.