Ελαιόλαδο ή βούτυρο; Ποιο είναι καλύτερο για τη χοληστερόλη σου;

Πώς οι καθημερινές σας επιλογές στα λιπαρά επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν βάλετε ελαιόλαδο ή βούτυρο στο πιάτο σας.

Η επιλογή των λιπαρών που καταναλώνουμε καθημερινά είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα όσων προσέχουν τη διατροφή τους και την υγεία της καρδιάς τους. Τα λιπαρά αποτελούν βασικό μέρος της διατροφής μας, καθώς παρέχουν ενέργεια, βοηθούν στην απορρόφηση βιταμινών και παίζουν ρόλο στη λειτουργία των κυττάρων. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα λιπαρά ίδια, και η επίδρασή τους στη χοληστερόλη μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Οι πιο δημοφιλείς επιλογές στα ελληνικά τραπέζια είναι το ελαιόλαδο και το βούτυρο, δύο λιπαρά με διαφορετική σύνθεση, γεύση και παραδοσιακή χρήση, που συχνά προκαλούν σύγχυση σε όσους θέλουν να κάνουν υγιεινές επιλογές.

Η χοληστερόλη είναι ένα ζωτικής σημασίας λιπίδιο για τον οργανισμό, απαραίτητο για την παραγωγή ορμονών, τη σύνθεση βιταμίνης D και τη σωστή λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών. Παρ’ όλα αυτά, τα υψηλά επίπεδα ορισμένων τύπων χοληστερόλης, όπως η LDL, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που η επιλογή των λιπαρών στη διατροφή έχει μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να γίνεται απλά με βάση τη γεύση ή την παράδοση, αλλά με γνώση της επίδρασης που έχουν στην υγεία.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε συγκριτικά το ελαιόλαδο και το βούτυρο, τα χαρακτηριστικά τους, τις θρεπτικές τους αξίες και τον τρόπο που επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης. Στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε ακραίες συστάσεις ή να αποκλείσουμε εντελώς κάποιο τρόφιμο, αλλά να παρέχουμε πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον κάθε αναγνώστη να κάνει συνειδητές και ισορροπημένες επιλογές για το καθημερινό του διαιτολόγιο.

Καθώς η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί τη βάση για υγιές σώμα και καρδιά, η ενημέρωση για τα λιπαρά που καταναλώνουμε είναι απαραίτητη. Με την κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στο ελαιόλαδο και το βούτυρο, μπορούμε να εντάξουμε πιο έξυπνα τα τρόφιμα στη διατροφή μας, να απολαμβάνουμε τα γεύματά μας και ταυτόχρονα να φροντίζουμε τη μακροχρόνια υγεία μας.

Τι είναι η χοληστερόλη

Το σώμα παράγει φυσικά χοληστερόλη και την λαμβάνει επίσης από τις τροφές. Η χοληστερόλη είναι απαραίτητη για την παραγωγή ορμονών και βιταμίνης D, καθώς και για την υποβοήθηση της πέψης. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι χοληστερόλης:

Η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL): Συχνά ονομάζεται «καλή» χοληστερόλη και βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει την επιπλέον χοληστερόλη.

Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας ( LDL ) : Συνήθως αναφέρεται ως «κακή» χοληστερόλη και συσσωρεύεται στις αρτηρίες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η λιποπρωτεΐνη πολύ χαμηλής πυκνότητας ( VLDL ) : Η VLDL σχετίζεται με τη συσσώρευση αρτηριακής πλάκας.

Πώς επηρεάζει το ελαιόλαδο τη χοληστερόλη και την υγεία της καρδιάς

Τόσο η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) όσο και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) υποστηρίζουν τη χρήση του ελαιόλαδου σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή:

Μεσογειακή διατροφή: Ως βασικό μέρος της μεσογειακής διατροφής , η κατανάλωση ελαιολάδου έχει αποδειχθεί σε αρκετές μελέτες ότι μειώνει την LDL χοληστερόλη και αυξάνει την HDL χοληστερόλη περισσότερο από άλλα φυτικά έλαια.

Ως βασικό μέρος της μεσογειακής διατροφής , η κατανάλωση ελαιολάδου έχει αποδειχθεί σε αρκετές μελέτες ότι μειώνει την LDL χοληστερόλη και αυξάνει την HDL χοληστερόλη περισσότερο από άλλα φυτικά έλαια. Πολυφαινόλες: Το ελαιόλαδο περιέχει επίσης πολυφαινόλες , φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που ωφελούν την υγεία της καρδιάς. Μία μελέτη κατέδειξε τα ισχυρά οφέλη του ελαιολάδου για την καρδιαγγειακή υγεία. Οι συμμετέχοντες με υψηλή LDL χοληστερόλη έλαβαν ελαιόλαδο για τέσσερις εβδομάδες. Μέχρι το τέλος της μελέτης, τα επίπεδα LDL χοληστερόλης τους είχαν μειωθεί.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά από το κλασικό ελαιόλαδο, επειδή είναι ψυχρής έκθλιψης και όχι θερμικής επεξεργασίας. Και τα δύο αποτελούν εξαιρετικές πηγές μονοακόρεστων λιπαρών, με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να έχει πρόσθετα οφέλη από επιπλέον αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και στη μείωση του οξειδωτικού στρες, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Πώς επηρεάζει το βούτυρο τη χοληστερόλη και την υγεία της καρδιάς

Το βούτυρο παρασκευάζεται από κρέμα γάλακτος ή γάλα και περιέχει κυρίως κορεσμένα λιπαρά. Και έρευνες έχουν δείξει ότι τα κορεσμένα λιπαρά στο βούτυρο αυξάνουν τα επίπεδα τόσο της HDL όσο και της LDL χοληστερόλης. Η έρευνα δείχνει ότι ο κίνδυνος το βούτυρο να αυξάνει τις καρδιακές παθήσεις και τη θνησιμότητα είναι μικρός αλλά όχι μηδενικός. Συνολικά, η αύξηση της LDL υπερτερεί των οφελών της αύξησης της HDL και ως εκ τούτου συνιστάται να αποφεύγεται, ειδικά εάν έχετε ήδη αυξημένα επίπεδα LDL χοληστερόλης. Για άτομα με φυσιολογικά επίπεδα LDL χοληστερόλης, οι συστάσεις είναι να χρησιμοποιούν βούτυρο σε μικρές ποσότητες. Για να το θέσουμε πιο απλά, μια κουταλιά της σούπας βούτυρο έχει πάνω από 7 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών.

Ποιο πρέπει να επιλέξετε;

Το ελαιόλαδο, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά, αποτελεί μια πολύ πιο υγιεινή εναλλακτική λύση σε σχέση με το βούτυρο, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Μια δίαιτα υψηλότερη σε μονοακόρεστα λιπαρά από ό,τι σε κορεσμένα λιπαρά έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη απώλεια μυών και άλιπου ιστού, μεγαλύτερη απώλεια λίπους και βάρους, υψηλότερη μεταγευματική HDL χοληστερόλη και συνολική μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ένας γενικός διατροφικός στόχος είναι το 20% έως 25% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων να προέρχεται από μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά και λιγότερο από το 10% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων να προέρχεται από κορεσμένα λιπαρά.