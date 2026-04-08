Πώς η διατροφή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου - και πώς να τον μειώσεις

Η διατροφή επηρεάζει την υγεία του παχέος εντέρου: Κάποιες συνήθειες αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου, ενώ μικρές αλλαγές προστατεύουν τον οργανισμό.

Αυτό που τρώτε μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και τα στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων, όπως τα χοτ ντογκ και τα λουκάνικα, αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Ωστόσο, μια πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι το 45% των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ αυτών των τροφίμων και του αυξημένου κινδύνου της νόσου, η οποία αποτελεί πλέον την κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο μεταξύ ατόμων κάτω των 50 ετών. Υπάρχει τόση παραπληροφόρηση σχετικά με τη διατροφή και την υγεία, που είναι εύκολο για πολλούς να χάσουν ή να παρερμηνεύσουν τους πραγματικούς κινδύνους.

Πόσο επικίνδυνη είναι, λοιπόν, η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος;

Τι είναι τα επεξεργασμένα κρέατα;

Το επεξεργασμένο κρέας διαφέρει από τα φρέσκα κομμάτια όπως το βοδινό, το χοιρινό ή το αρνί. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι υποβάλλεται σε μεθόδους συντήρησης ή ενίσχυσης της γεύσης, όπως η ωρίμανση, το κάπνισμα, το αλάτισμα ή η προσθήκη χημικών συντηρητικών. Αυτά τα βήματα αλλάζουν την αρχική κατάσταση του κρέατος, παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του και συχνά εντείνουν τη γεύση. Συνηθισμένα παραδείγματα επεξεργασμένων κρεάτων περιλαμβάνουν το μπέικον, το παστράμι, το ζαμπόν και το σαλάμι.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ταξινομήσει τα επεξεργασμένα κρέατα ως καρκινογόνα Ομάδας 1. Αυτός ο χαρακτηρισμός σημαίνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους - συγκεκριμένα καρκίνο του παχέος εντέρου. Άλλοι καρκινογόνοι παράγοντες Ομάδας 1 περιλαμβάνουν τον καπνό του τσιγάρου και τον αμίαντο.

Είναι σημαντικό να πούμε πως αυτή η ταξινόμηση του ΠΟΥ αντικατοπτρίζει την ισχύ των αποδεικτικών στοιχείων, όχι το μέγεθος του κινδύνου. Όσον αφορά τον πραγματικό κίνδυνο, μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατος ημερησίως - το ισοδύναμο περίπου δύο λωρίδων μπέικον ή ενός χοτ ντογκ - αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά περίπου 18%.

Γιατί το επεξεργασμένο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Αρκετοί λόγοι εξηγούν πώς το επεξεργασμένο κρέας επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Ένας βασικός παράγοντας είναι ότι αυτά τα κρέατα συντηρούνται με νιτρικά και νιτρώδη άλατα. Όταν καταναλώνετε αυτά τα κρέατα, τα νιτρώδη μπορούν να αντιδράσουν στο όξινο περιβάλλον του στομάχου σας και στο έντερό σας σχηματίζοντας Ν-νιτρωδο ενώσεις.

Αυτές οι ενώσεις είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνες, που σημαίνει ότι μπορούν να βλάψουν το DNA των κυττάρων που καλύπτουν το παχύ έντερο. Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μεταλλάξεις που μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε καρκινική ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, ορισμένες τεχνικές μαγειρέματος, όπως το κάπνισμα και η ωρίμανση, μπορούν να δημιουργήσουν άλλες επιβλαβείς ενώσεις, όπως ετεροκυκλικές αμίνες και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι ουσίες μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα στην επένδυση του παχέος εντέρου και του ορθού, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου με την πάροδο του χρόνου.

pexels

Απλοί τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο συνιστά τον περιορισμό του κόκκινου κρέατος σε όχι περισσότερες από τρεις μερίδες την εβδομάδα, ή περίπου 350 έως 450 γραμμάρια μαγειρεμένου, και την κατανάλωση λίγου —ή καθόλου— επεξεργασμένου κρέατος. Η πιο συνηθισμένη συμβουλή είναι να αποφεύγετε τα επεξεργασμένα κρέατα ή να τα καταναλώνετε περιστασιακά αντί να τα κάνετε τακτικό μέρος της διατροφής σας. Σκεφτείτε τα ως μια σπάνια λιχουδιά, όχι ως ένα καθημερινό βασικό τρόφιμο. Αν θέλετε να μειώσετε την κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, μερικές απλές αλλαγές μπορούν να σας διευκολύνουν:

Αλλάξτε τις πρωτεΐνες στο πρωινό σας . Αν τρώτε μπέικον ή λουκάνικο, δοκιμάστε άλλες τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως αυγά, γιαούρτι ή φασόλια.

Μειώστε το επεξεργασμένο κρέας, αντί να το εξαλείψετε. Για παράδειγμα, βάλτε από πάνω μια πίτσα μισό πεπερόνι

Καταναλώστε το σε ειδικές περιστάσεις . Κρατήστε φαγητά όπως χοτ ντογκ και μπέικον για γενέθλια ή άλλες γιορτές—μπορεί να τα απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο.

Άλλοι τρόποι για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου

Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος —και του αλκοόλ, το οποίο συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου— σκεφτείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας προστατευτικά τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά. Οι δίαιτες πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και φυτικές ίνες συνδέονται στενά με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η σωματική δραστηριότητα είναι επίσης καθοριστική. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική άσκηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη του 15% των καρκίνων του παχέος εντέρου. Τέλος, μην παραλείψετε τον ετήσιο προληπτικό σας έλεγχο. Το πιο αποτελεσματικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας ενήλικας είναι να κάνει προληπτικό έλεγχο—κολονοσκόπηση που ξεκινά από την ηλικία των 45 ετών ή νωρίτερα με βάση τους παράγοντες κινδύνου. Καμία αλλαγή στη διατροφή δεν μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό.