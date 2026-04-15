Τα 4 φρούτα που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο μειώνονται συνολικά, εκτός από τον καρκίνο του παχέος εντέρου στους νέους.

Συνολικά, τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο παρουσιάζουν μείωση, κάτι που αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, η θνησιμότητα από καρκίνο σε ενήλικες κάτω των 50 ετών έχει μειωθεί κατά 44% από το 1990. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση σε αρκετούς τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, του πνεύμονα, του εγκεφάλου και της λευχαιμίας.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζει ανησυχητική αύξηση, ιδιαίτερα στους νεότερους ενήλικες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, περίπου 1 στα 5 άτομα που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου είναι κάτω των 55 ετών. Επιπλέον, ο θάνατος από καρκίνο του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξάνεται και πλέον αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη μία ξεκάθαρη απάντηση, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυξημένη καθιστική ζωή, η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και γενετικοί παράγοντες. Αυτό υπογραμμίζει τον ρόλο που παίζουν ο τρόπος ζωής και η διατροφή στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο World Journal of Gastroenterology έδειξε ότι η συχνή κατανάλωση ορισμένων φρούτων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Γενικές συμβουλές πρόληψης

Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου, όμως δεν αποτελεί τη μοναδική στρατηγική πρόληψης. Άλλοι επιστημονικά τεκμηριωμένοι παράγοντες προστασίας περιλαμβάνουν:

Τακτική σωματική άσκηση

Περιορισμό κατανάλωσης αλκοόλ

Μείωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων

Εξίσου σημαντική είναι και η τήρηση των προληπτικών εξετάσεων, καθώς ο καρκίνος του παχέος εντέρου συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Ο γενικός έλεγχος προτείνεται από την ηλικία των 45 ετών και άνω, ενώ σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό μπορεί να ξεκινά νωρίτερα, σε συνεννόηση με τον γιατρό.

Φρούτα που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Σε μεγάλη ανάλυση 22 επιστημονικών μελετών με πάνω από 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες, εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης συγκεκριμένων φρούτων και χαμηλότερου κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Ακολουθούν τα σημαντικότερα:

Καρπούζι

Η κατανάλωση καρπουζιού συσχετίστηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Είναι πλούσιο σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, καθώς και σε βιταμίνη C, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες.

Μήλα

Η κατανάλωση μήλων συνδέθηκε με 25% χαμηλότερο κίνδυνο. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και φλαβονοειδή, που έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ υποστηρίζουν και την υγεία του εντέρου.

Ακτινίδιο

Η κατανάλωση ακτινιδίου συσχετίστηκε με 13% χαμηλότερο κίνδυνο. Περιέχει βιταμίνη C, φυτικές ίνες και ένζυμα που βοηθούν την πέψη και τη λειτουργία του εντέρου, συμβάλλοντας σε πιο υγιές μικροβίωμα.

Εσπεριδοειδή

Τα εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλια, λεμόνια και γκρέιπφρουτ, συνδέθηκαν με 9% χαμηλότερο κίνδυνο. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και φλαβονοειδή με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Αν και τα συγκεκριμένα φρούτα φαίνεται να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, η συνολική διατροφή παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Η ποικιλία φρούτων και λαχανικών είναι πιο σημαντική από την εστίαση σε μεμονωμένα «υπερτρόφιμα», καθώς η υγεία του εντέρου εξαρτάται από τη συνεργασία πολλών θρεπτικών συστατικών και φυτικών ενώσεων. Ωστόσο, αν η κατανάλωση φρούτων δεν αποτελεί ακόμη καθημερινή συνήθεια, η ένταξη αυτών των τεσσάρων αποτελεί ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία — μία μπουκιά τη φορά.