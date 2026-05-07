6 συνηθισμένα λάθη που κάνεις με το αντηλιακό και αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος

Πώς μικρά λάθη στην καθημερινή χρήση του αντηλιακού μπορούν να μειώσουν την προστασία σας και να αυξήσουν την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Η προστασία από τον ήλιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος και την πρόληψη σοβαρών καταστάσεων, όπως η πρόωρη γήρανση και ο καρκίνος του δέρματος. Το αντηλιακό θεωρείται βασικό εργαλείο καθημερινής φροντίδας, όμως η αποτελεσματικότητά του δεν εξαρτάται μόνο από την επιλογή του προϊόντος, αλλά κυρίως από τον σωστό τρόπο χρήσης του.

Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι, ακόμη και όσοι χρησιμοποιούν αντηλιακό καθημερινά, κάνουν μικρά αλλά σημαντικά λάθη στην εφαρμογή του, τα οποία μειώνουν σημαντικά την προστασία που προσφέρει. Από την ανεπαρκή ποσότητα και την ελλιπή ανανέωση, μέχρι την παράλειψη κρίσιμων σημείων του σώματος ή την αποκλειστική του χρήση χωρίς άλλα μέτρα προστασίας, αυτά τα λάθη μπορούν να αυξήσουν την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Η ενημέρωση γύρω από τη σωστή χρήση του αντηλιακού είναι επομένως απαραίτητη, καθώς ακόμη και μικρές διορθώσεις στην καθημερινή ρουτίνα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη μακροπρόθεσμη υγεία του δέρματος. Στη συνέχεια, θα δούμε τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται με το αντηλιακό και πώς μπορείτε να τα αποφύγετε για πιο αποτελεσματική προστασία.

6 συνηθισμένα λάθη με το αντηλιακό που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος

Δεν χρησιμοποιείτε αρκετό

Πολλοί υποτιμούν την ποσότητα αντηλιακού που χρειάζονται πραγματικά για επαρκή προστασία του δέρματος. Οι περισσότεροι δεν εφαρμόζουν την απαραίτητη ποσότητα ώστε να επιτύχουν τον δείκτη προστασίας (SPF) που αναγράφεται στη συσκευασία. Όταν η ποσότητα είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη, λαμβάνετε μόνο ένα μέρος της προστασίας που νομίζετε ότι έχετε. Ο SPF υπολογίζεται με βάση την εφαρμογή 2 χιλιοστόγραμμα αντηλιακού ανά τετραγωνικό εκατοστό δέρματος. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 1/4 του κουταλιού του γλυκού μόνο για το πρόσωπο. Για ολόκληρο το σώμα, απαιτούνται τουλάχιστον 30 γραμμάρια αντηλιακού, περίπου όσο ένα σφηνοπότηρο.

Δεν επαναλαμβάνετε τακτικά την εφαρμογή

Μια μελέτη του 2023 έδειξε ότι η πλειονότητα των χρηστών αντηλιακού (80%) το εφαρμόζει ξανά τις ηλιόλουστες ημέρες, όμως μόνο το 31% το επαναλαμβάνει όταν υπάρχει μερική συννεφιά και μόλις το 14% όταν έχει συννεφιά—παρόλο που οι υπεριώδεις ακτίνες (UV) μπορούν να διαπερνούν τα σύννεφα. Η εφαρμογή αντηλιακού μία φορά την ημέρα δεν επαρκεί σε περιπτώσεις έκθεσης στον ήλιο, θαλάσσιες δραστηριότητες ή έντονη εφίδρωση. Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά επαναληπτική εφαρμογή κάθε δύο ώρες. Αν ιδρώνετε ή κολυμπάτε, η ανανέωση πρέπει να γίνεται νωρίτερα: κάθε 40 έως 80 λεπτά.

Παραλείπετε βασικά σημεία του σώματος

Πολλά σημεία του σώματος παραμελούνται κατά την εφαρμογή αντηλιακού, παρότι εκτίθενται έντονα στον ήλιο:

Αυτιά

Βλέφαρα και περιοχή γύρω από τα μάτια

Χείλη

Τμήματα του τριχωτού της κεφαλής

Λαιμός

Ράχη των ποδιών

Πίσω μέρος των χεριών

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς περίπου το 5–10% των περιπτώσεων καρκίνου του δέρματος εμφανίζονται εκεί. Εφαρμόστε το αντηλιακό προσεκτικά και χρησιμοποιήστε lip balm με SPF για την προστασία των χειλιών.

unsplash

Χρήση ενυδατικής κρέμας με SPF αντί για αντηλιακό

Η χρήση ενυδατικής κρέμας με SPF είναι θετική, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί τη μοναδική μορφή αντηλιακής προστασίας. Δεν προσφέρει επαρκή κάλυψη από μόνη της. Σε μια μελέτη έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι τείνουν να παραλείπουν περισσότερα σημεία του προσώπου όταν χρησιμοποιούν ενυδατική με SPF, ιδιαίτερα γύρω από τα βλέφαρα, σε σύγκριση με τη χρήση αντηλιακού.

Βασίζεστε μόνο στο αντηλιακό

Το αντηλιακό από μόνο του συνήθως δεν επαρκεί για ολοκληρωμένη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Λειτουργεί καλύτερα ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής πρόληψης και όχι ως μοναδικό μέτρο προστασίας. Οι ειδικοί συστήνουν επιπλέον χρήση ρούχων με προστασία UPF, καπέλων με φαρδύ γείσο και γυαλιών ηλίου με UV προστασία. Επίσης, η παραμονή στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ., μειώνει σημαντικά την έκθεση στην ακτινοβολία.

Παραλείπετε εντελώς το αντηλιακό

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τη μη χρήση αντηλιακού είναι η ενόχληση και η πεποίθηση ότι δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες σχετικά με τα συστατικά των αντηλιακών και πιθανές επιδράσεις τους στον οργανισμό. Μια έρευνα του 2024 έδειξε ότι περίπου ένας στους επτά ενήλικες κάτω των 35 ετών πιστεύει ότι η καθημερινή χρήση αντηλιακού είναι πιο επιβλαβής από την άμεση έκθεση στον ήλιο. Παρ’ όλα αυτά, η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι τα εγκεκριμένα αντηλιακά είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Αν υπάρχουν ανησυχίες ή ευαισθησία στα χημικά φίλτρα, μπορείτε να επιλέξετε αντηλιακά με ανόργανα φίλτρα, όπως οξείδιο ψευδαργύρου ή διοξείδιο τιτανίου. Αυτά δημιουργούν φυσικό φράγμα στην επιδερμίδα και μπλοκάρουν τις ακτίνες UV χωρίς απορρόφηση.

Η σωστή χρήση του αντηλιακού δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια, αλλά μια καθημερινή πράξη πρόληψης που μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά για την υγεία του δέρματος σε βάθος χρόνου. Όπως είδαμε, ακόμα και μικρά λάθη—όπως η ανεπαρκής ποσότητα, η μη τακτική ανανέωση ή η παράλειψη σημαντικών σημείων του σώματος—μπορούν να μειώσουν σημαντικά την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Η ενημέρωση και η σωστή εφαρμογή είναι το «κλειδί» για να αξιοποιούμε στο έπακρο τα οφέλη του αντηλιακού. Όταν συνδυάζεται με επιπλέον μέτρα προστασίας, όπως κατάλληλη ένδυση, σκιά και αποφυγή έκθεσης τις ώρες αιχμής, τότε η άμυνα του οργανισμού απέναντι στον ήλιο γίνεται πραγματικά αποτελεσματική. Τελικά, η πρόληψη δεν απαιτεί περίπλοκες κινήσεις, αλλά συνέπεια και σωστή γνώση. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ρουτίνα, μπορούμε να προστατεύσουμε ουσιαστικά το δέρμα μας και να μειώσουμε τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών στο μέλλον.