Η viral δίαιτα με αυγά και κοτόπουλο: Πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Η δίαιτα με αυγά και κοτόπουλο υπόσχεται γρήγορη απώλεια βάρους, όμως μπορεί να μην είναι τόσο ασφαλής ή βιώσιμη όσο φαίνεται.

Τα τελευταία χρόνια, οι δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο και τα social media, προσελκύοντας ανθρώπους που θέλουν να δουν άμεσα αποτελέσματα στη ζυγαριά. Πολλές από αυτές βασίζονται στον αυστηρό περιορισμό συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων ή στην υπερκατανάλωση ορισμένων τροφών, με την υπόσχεση ότι μπορούν να «ενεργοποιήσουν» την καύση λίπους και να οδηγήσουν σε γρήγορη αλλαγή του σώματος. Παρόλο που κάποιες από αυτές τις δίαιτες μπορεί αρχικά να φαίνονται αποτελεσματικές, συχνά είναι δύσκολο να διατηρηθούν και δεν βασίζονται πάντα σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα.

Όμως, η βιώσιμη απώλεια βάρους δεν εξαρτάται από ακραίους περιορισμούς ή από «μαγικές» τροφές, αλλά από μια συνολικά ισορροπημένη προσέγγιση στη διατροφή και στον τρόπο ζωής. Δίαιτες που αποκλείουν σημαντικές ομάδες τροφίμων ή μειώνουν υπερβολικά τις θερμίδες μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, αλλά και σε έντονη πείνα, κόπωση, δυσκολία στη συγκέντρωση και αυξημένο κίνδυνο επαναπρόσληψης του βάρους. Επιπλέον, η συνεχής εναλλαγή περιοριστικών διατροφών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση ενός ανθρώπου με το φαγητό και το σώμα του.

Ανάμεσα στις δίαιτες που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και η δίαιτα με αυγά και κοτόπουλο. Πρόκειται για ένα διατροφικό πλάνο που βασίζεται κυρίως στην υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης και στον περιορισμό των υδατανθράκων, με στόχο τη γρήγορη απώλεια βάρους και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Αν και τα αυγά και το κοτόπουλο μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, η υπερβολικά περιοριστική μορφή αυτής της δίαιτας έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τα πραγματικά οφέλη της για την υγεία μακροπρόθεσμα.

Πώς ισχυρίζεται ότι λειτουργεί η δίαιτα με αυγά και κοτόπουλο

Η δίαιτα με αυγά και κοτόπουλο υποστηρίζει ότι μπορεί να προκαλέσει γρήγορη απώλεια βάρους, επειδή είναι υψηλή σε πρωτεΐνη και χαμηλή σε υδατάνθρακες. Παρόλο που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ειδικά πάνω στη συγκεκριμένη δίαιτα ή σε παρόμοιες περιοριστικές δίαιτες με αυγά, πολλές διατροφές που βασίζονται στην αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης στηρίζονται σε έρευνες που δείχνουν ότι η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι μελέτες δεν πραγματοποιήθηκαν σε ακραία περιοριστικές δίαιτες της μόδας. Αντίθετα, η διαθέσιμη έρευνα δείχνει ότι τέτοιου είδους δίαιτες συνήθως δεν είναι αποτελεσματικές ή υγιεινές μακροπρόθεσμα.

Τι μπορείτε να φάτε στη δίαιτα με αυγά και κοτόπουλο

Παρόλο που δεν υπάρχει μία και μοναδική εκδοχή αυτής της δίαιτας, τα αυγά αποτελούν συνήθως τη βασική πηγή πρωτεΐνης. Το πρόγραμμα συχνά επιτρέπει επίσης επιλογές άπαχου κρέατος, όπως κοτόπουλο, φρούτα χαμηλών θερμίδων όπως το γκρέιπφρουτ και μη αμυλούχα λαχανικά.

Τρόφιμα που συνήθως περιλαμβάνονται

Αυγά: Ορισμένες εκδοχές της δίαιτας περιορίζουν την προετοιμασία τους μόνο στο βράσιμο, όμως όλες προτείνουν το μαγείρεμα χωρίς βούτυρο ή λάδι.

Άπαχη πρωτεΐνη: Συχνά περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως κοτόπουλο, ψάρι ή άπαχα κομμάτια μοσχαρίσιου κρέατος.

Μη αμυλούχα λαχανικά : Όπως φυλλώδη πράσινα λαχανικά, μπρόκολο και άλλα λαχανικά χαμηλά σε άμυλο.

Φρούτα: Σε ορισμένες εκδοχές επιτρέπονται κάποιες επιλογές φρούτων, ενώ στις πιο περιοριστικές μορφές της δίαιτας επιτρέπεται μόνο το γκρέιπφρουτ.

Τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγετε

Φρούτα: Η κατανάλωση φρούτων είναι περιορισμένη στις περισσότερες εκδοχές της δίαιτας. Κάποιες επιτρέπουν μικρές ποσότητες γκρέιπφρουτ ή άλλων φρούτων χαμηλών θερμίδων, ενώ άλλες αποκλείουν εντελώς τα φρούτα.

Αμυλούχα τρόφιμα: Όπως γλυκοπατάτες, δημητριακά, ζυμαρικά και ψωμί.

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Ζάχαρη

Επεξεργασμένα ή τηγανητά τρόφιμα

Αλκοόλ

Ο βασικός ισχυρισμός της δίαιτας είναι ότι βοηθά στη γρήγορη απώλεια βάρους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά της. Παρ’ όλα αυτά, τα αυγά αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, καθώς και μικροθρεπτικών συστατικών όπως η χολίνη και η βιταμίνη Α, και η ενσωμάτωσή τους σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να προσφέρει οφέλη.

Πιθανοί κίνδυνοι της δίαιτας με αυγά και κοτόπουλο

Παρά τα επιμέρους διατροφικά οφέλη των αυγών, η δίαιτα με αυγό και κοτόπουλο ενέχει αρκετούς πιθανούς κινδύνους για την υγεία, όπως:

Ελλείψεις θρεπτικών συστατικών: Ο σοβαρός περιορισμός ομάδων τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πρόσληψη σημαντικών βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών.

Μη βιώσιμη απώλεια βάρους: Η γρήγορη απώλεια βάρους συχνά δεν διατηρείται μακροπρόθεσμα και μπορεί να οδηγήσει σε συνεχείς αυξομειώσεις βάρους.

Αρνητική επίδραση στον μεταβολισμό: Ο αυστηρός περιορισμός θερμίδων και η μη ισορροπημένη διατροφή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον μεταβολισμό και να μην θεωρούνται ασφαλείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πιθανότητα εμφάνισης διατροφικών διαταραχών: Οι περιοριστικές δίαιτες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ανθυγιεινής σχέσης με το φαγητό και την εικόνα σώματος, ακόμη και μετά το τέλος της δίαιτας.

Έλλειψη επιστημονικών στοιχείων: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια της δίαιτας με αυγό και κοτόπουλο.

Η δίαιτα με κοτόπουλο και αυγά θεωρείται δίαιτα της μόδας και, παρόλο που μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη απώλεια βάρους, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής ή βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Ο σοβαρός περιορισμός θρεπτικών συστατικών μπορεί να έχει τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.