Η κατανόηση, η ηρεμία και η σωστή επικοινωνία μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα ενός ανθρώπου με άνοια πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη.

Η άνοια δεν επηρεάζει μόνο τη μνήμη. Επηρεάζει την καθημερινότητα, την επικοινωνία, τη διάθεση και συχνά την αίσθηση ασφάλειας ενός ανθρώπου. Για τις οικογένειες, η φροντίδα ενός ηλικιωμένου με άνοια μπορεί να είναι συναισθηματικά απαιτητική, ειδικά όταν βλέπουν έναν δικό τους άνθρωπο να αλλάζει σταδιακά. Παρόλα αυτά, πίσω από τη σύγχυση ή τη δυσκολία επικοινωνίας παραμένει πάντα ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη από σεβασμό, τρυφερότητα και ηρεμία. Και πολλές φορές, μικρές αλλαγές στον τρόπο που μιλάμε και συμπεριφερόμαστε μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Πώς να επικοινωνείς σωστά με έναν ηλικιωμένο με άνοια

Οι άνθρωποι με άνοια μπορεί να επαναλαμβάνουν τις ίδιες ερωτήσεις, να ξεχνούν συζητήσεις ή να μπερδεύονται εύκολα μέσα στη μέρα. Αυτό συχνά κουράζει τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα όταν η καθημερινότητα είναι ήδη πιεστική.

Ωστόσο, η ένταση, οι φωνές ή η απότομη αντίδραση συνήθως αυξάνουν το άγχος και τη σύγχυση του ηλικιωμένου. Η ήρεμη φωνή, οι απλές προτάσεις και η υπομονετική στάση βοηθούν τον άνθρωπο με άνοια να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολλές φορές δεν θυμάται τι του είπες πριν λίγα λεπτά, αλλά θυμάται πώς τον έκανες να αισθανθεί.

Οι ειδικοί προτείνουν η επικοινωνία να είναι απλή και ξεκάθαρη. Μικρές προτάσεις, σταθερός τόνος και οπτική επαφή βοηθούν σημαντικά. Όταν ένας ηλικιωμένος μπερδεύεται ή λέει κάτι λανθασμένο, δεν χρειάζεται πάντα να τον διορθώνουμε αυστηρά. Σε αρκετές περιπτώσεις, η συνεχής διόρθωση δημιουργεί περισσότερο άγχος ή απογοήτευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλα, αλλά ότι χρειάζεται να επιλέγουμε ποιες στιγμές αξίζει πραγματικά να διορθωθούν και ποιες όχι.

Οι άνθρωποι με άνοια νιώθουν συνήθως πιο ήρεμοι όταν η καθημερινότητά τους έχει σταθερό πρόγραμμα. Οι ίδιες ώρες για φαγητό, ύπνο ή βόλτα δημιουργούν προβλεψιμότητα και μειώνουν την ανασφάλεια. Ακόμα και μικρές αλλαγές στο περιβάλλον ή στη ρουτίνα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Ένα ήρεμο σπίτι, χωρίς έντονους θορύβους ή υπερβολικά ερεθίσματα, βοηθά σημαντικά.

Παρότι η μνήμη αλλάζει, οι άνθρωποι με άνοια συνεχίζουν να έχουν ανάγκη από αγάπη, επαφή και συναισθηματική σύνδεση. Ένα χάδι, ένα χαμόγελο, μια ήρεμη κουβέντα ή ακόμα και η απλή παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου μπορούν να μειώσουν σημαντικά το άγχος και τη μοναξιά. Πολλές οικογένειες νιώθουν θλίψη όταν ο άνθρωπός τους αρχίζει να ξεχνά πρόσωπα ή στιγμές. Ωστόσο, ακόμα και τότε, η αίσθηση φροντίδας και ζεστασιάς παραμένει πολύ ουσιαστική.

Η υποστήριξη ενός ανθρώπου με άνοια είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Οι φροντιστές συχνά βιώνουν εξάντληση, στρες ή ενοχές. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται και να μην προσπαθούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Η ψυχική και σωματική φροντίδα των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά έναν ηλικιωμένο είναι εξίσου σημαντική. Η άνοια αλλάζει πολλές ισορροπίες μέσα σε μια οικογένεια. Όμως η υπομονή, η κατανόηση και η αγάπη μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδρομή πιο ανθρώπινη και πιο ήρεμη - τόσο για τον ηλικιωμένο όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.