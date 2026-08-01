Γιατί ο ψευδάργυρος μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και ναυτία

Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο για την υγεία, όμως τα συμπληρώματά του δεν είναι κατάλληλα για όλους. Δείτε γιατί μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις.

Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την επούλωση των τραυμάτων και πολλές ακόμη σημαντικές διεργασίες στον οργανισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα άτομα, η λήψη συμπληρωμάτων ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή στομαχικές ενοχλήσεις, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται με άδειο στομάχι ή σε υψηλές δόσεις.

Γιατί τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορούν να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές

Ο ψευδάργυρος μπορεί να ερεθίσει τον γαστρικό βλεννογόνο, προκαλώντας δυσφορία, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες. Ο ερεθισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, η οποία ενδέχεται να ενεργοποιήσει το αντανακλαστικό του πνευμονογαστρικού νεύρου. Το γεγονός αυτό μπορεί να στείλει σήματα στο κέντρο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τον έμετο, προκαλώντας συμπτώματα όπως ναυτία, καούρα και πόνο στο στομάχι. Η λήψη ψευδαργύρου μαζί με το φαγητό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ερεθισμού. Η τροφή συμβάλλει στη ρύθμιση των οξέων του στομάχου και δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που μπορεί να περιορίσει τις ενοχλήσεις.

Άλλες συχνές παρενέργειες

Ορισμένοι άνθρωποι δεν εμφανίζουν καμία παρενέργεια από τη λήψη συμπληρωμάτων ψευδαργύρου. Ωστόσο, εάν λαμβάνετε ψευδάργυρο με άδειο στομάχι ή σε υψηλές δόσεις, μπορεί να έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες. Εκτός από τη ναυτία, άλλες συχνές παρενέργειες του ψευδαργύρου περιλαμβάνουν:

Διάρροια

Ζάλη

Γαστρική δυσφορία

Πονοκέφαλο

Απώλεια όρεξης

Μεταλλική γεύση στο στόμα

Ναυτία

Έμετο

Η υπερβολική ή η μακροχρόνια χρήση ψευδαργύρου μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα. Τα υψηλά επίπεδα ψευδαργύρου ή η τοξικότητα είναι απίθανο να προκύψουν μόνο μέσω της διατροφικής πρόσληψης. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα ψευδαργύρου στον οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια χαλκού, ανεπάρκεια σιδήρου και μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από ναυτία που προκαλείται από ψευδάργυρο;

Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ναυτία μετά τη λήψη ψευδαργύρου. Οι παράγοντες κινδύνου για ναυτία που σχετίζεται με τον ψευδάργυρο περιλαμβάνουν:

Άδειο στομάχι: Ο ψευδάργυρος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στομάχι και να αυξήσει την παραγωγή γαστρικών οξέων. Η κατανάλωση τροφής πριν από τη λήψη ψευδαργύρου μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ερεθισμού και στην πρόληψη της ναυτίας και των στομαχικών διαταραχών.

Ο ψευδάργυρος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στομάχι και να αυξήσει την παραγωγή γαστρικών οξέων. Η κατανάλωση τροφής πριν από τη λήψη ψευδαργύρου μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ερεθισμού και στην πρόληψη της ναυτίας και των στομαχικών διαταραχών. Υψηλές δόσεις: Ο ψευδάργυρος απορροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται σε μικρότερες ποσότητες. Η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών.

Ο ψευδάργυρος απορροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται σε μικρότερες ποσότητες. Η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών. Μακροχρόνια χρήση: Σε μία μελέτη, όταν οι συμμετέχοντες έλαβαν ψευδάργυρο για έξι εβδομάδες, παρουσίασαν συμπτώματα όπως ναυτία, απώλεια όρεξης και κοιλιακές κράμπες.

Σε μία μελέτη, όταν οι συμμετέχοντες έλαβαν ψευδάργυρο για έξι εβδομάδες, παρουσίασαν συμπτώματα όπως ναυτία, απώλεια όρεξης και κοιλιακές κράμπες. Ο ρισμένες μορφές ψευδαργύρου: Κάποιες μορφές ψευδαργύρου είναι πιθανότερο να προκαλέσουν ερεθισμό στο στομάχι σε σύγκριση με άλλες. Η επιλογή μιας πιο ήπιας μορφής μπορεί να βοηθήσει ώστε να συνεχίσετε τη λήψη του χωρίς δυσάρεστες ενοχλήσεις.

Κάποιες μορφές ψευδαργύρου είναι πιθανότερο να προκαλέσουν ερεθισμό στο στομάχι σε σύγκριση με άλλες. Η επιλογή μιας πιο ήπιας μορφής μπορεί να βοηθήσει ώστε να συνεχίσετε τη λήψη του χωρίς δυσάρεστες ενοχλήσεις. Υπάρχουσα γαστρεντερική (ΓΕ) πάθηση : Άτομα με προϋπάρχουσες γαστρεντερικές παθήσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η γαστρίτιδα ή η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις επιδράσεις του ψευδαργύρου.

: Άτομα με προϋπάρχουσες γαστρεντερικές παθήσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η γαστρίτιδα ή η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις επιδράσεις του ψευδαργύρου. Λήψη ψευδαργύρου όταν δεν υπάρχει ανάγκη: Εάν δεν έχετε ανεπάρκεια ψευδαργύρου ή αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας, μπορεί να μην χρειάζεται να λαμβάνετε συμπλήρωμα. Η υπερβολική πρόσληψη ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες ή να επηρεάσει την απορρόφηση άλλων μετάλλων.

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Πώς να πάρετε ψευδάργυρο χωρίς να αιθάνεστε άρρωστοι

Εάν λαμβάνετε συμπληρώματα ψευδαργύρου για να μειώσετε τη διάρκεια ενός κρυολογήματος, ο χρόνος έναρξης της λήψης μπορεί να είναι σημαντικός. Η έναρξη λήψης ψευδαργύρου μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Ο ψευδάργυρος απορροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται με άδειο στομάχι, όμως για την πρόληψη του ερεθισμού του στομάχου μπορεί να λαμβάνεται μαζί με το φαγητό.

Άλλες χρήσιμες συμβουλές για τη λήψη ψευδαργύρου περιλαμβάνουν:

Αποφύγετε τη χρήση ενδορινικού ψευδαργύρου. Η μορφή αυτή έχει συνδεθεί με απώλεια της γεύσης και της όσφρησης.

Αποφύγετε τη λήψη παστίλιων ψευδαργύρου για περισσότερο από 14 ημέρες και δισκίων ψευδαργύρου για περισσότερο από έξι εβδομάδες, εκτός εάν σας το έχει συστήσει ο γιατρός σας.

Διαχωρίστε τον ψευδάργυρο από τον σίδηρο και το ασβέστιο κατά τουλάχιστον δύο ώρες. Τα συγκεκριμένα μέταλλα μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση του ψευδαργύρου όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα.

Αποφύγετε να λαμβάνετε περισσότερα από 40 mg ψευδαργύρου την ημέρα. Θυμηθείτε να υπολογίζετε και την ποσότητα ψευδαργύρου που λαμβάνετε από τις τροφές που καταναλώνετε καθημερινά.

Επιλέξτε πιο ήπιες μορφές ψευδαργύρου, όπως ο γλυκινικός ψευδάργυρος, που φαίνεται να είναι καλύτερα ανεκτός από ορισμένα άτομα.

Εάν εμφανίσετε στομαχική διαταραχή ή ερεθισμό, δοκιμάστε να μειώσετε τη δόση σας.

Λαμβάνετε τον ψευδάργυρο με ένα γεμάτο ποτήρι νερό.

Αποφύγετε να τον παίρνετε μαζί με άλλες ουσίες που μπορεί να ερεθίσουν το στομάχι, όπως ο καφές ή το αλκοόλ.

Είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη ψευδαργύρου, ιδιαίτερα εάν έχετε κάποια γαστρεντερική διαταραχή, έχετε υποβληθεί σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση, είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε ανεπάρκεια ψευδαργύρου. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε έντονο κοιλιακό άλγος, επίμονο έμετο ή παρουσία αίματος στα κόπρανα ή στον έμετο μετά τη λήψη ψευδαργύρου.

Ποιες μορφές ψευδαργύρου είναι πιο εύπεπτες για το στομάχι

Ο ψευδάργυρος διατίθεται σε διάφορες μορφές, όπως δισκία, κάψουλες, ζελεδάκια και παστίλιες. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται σε συνδυαστικά προϊόντα συμπληρωμάτων διατροφής και να διατίθεται σε διαφορετικές συνθέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο γλυκινικός ψευδάργυρος απορροφάται καλύτερα σε σύγκριση με ορισμένες άλλες μορφές ψευδαργύρου και φαίνεται να είναι πιο εύκολα ανεκτός από τον οργανισμό. Ο γλυκινικός ψευδάργυρος αποτελεί χηλική μορφή ψευδαργύρου, στην οποία ο ψευδάργυρος συνδέεται με γλυκίνη, ένα αμινοξύ. Η προσθήκη της γλυκίνης βοηθά στη βελτίωση της πεπτικότητας και μπορεί να διευκολύνει την απορρόφησή του από τον οργανισμό.

Πώς να επιλέξετε ένα ποιοτικό συμπλήρωμα ψευδαργύρου

Είναι σημαντικό να επιλέγετε ένα συμπλήρωμα υψηλής ποιότητας. Αναζητήστε προϊόντα που έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα για την ποιότητα, την καθαρότητα και την ασφάλειά τους από αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως το ConsumerLab, η US Pharmacopeia και η NSF International.

Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή του κατάλληλου συμπληρώματος, μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή του φαρμακοποιού ή του γιατρού σας. Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε αν χρειάζεστε συμπλήρωμα ψευδαργύρου, ποια μορφή είναι καταλληλότερη για εσάς και ποια δοσολογία ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες.