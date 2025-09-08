Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στη Γερμανία έρχεται σε μια περίοδο που η βία κατά των γυναικών αυξάνεται στη χώρα

Πριν λίγο καιρό μιλούσαμε για την Uber, η οποία δοκιμάζει πιλοτικά μια νέα επιλογή για την εφαρμογή της στις ΗΠΑ. Αυτή η επιλογή θα επιτρέπει σε γυναίκες επιβάτισσες να ζητούν γυναίκες οδηγούς για τις μετακινήσεις τους. Η ελπίδα είναι θα αισθάνονται πιο ασφαλείς, τόσο στη θέση του συνοδηγού όσο και στη θέση του οδηγού.

Αυτό συμβαίνει στις μακρινές ΗΠΑ. Αλλά στην κοντινή Ευρώπη; Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των γυναικών τις νυχτερινές ώρες, σε αρκετές πόλεις στη Γερμανία (Μόναχο, Μάνχαϊμ Κολωνία), οι γυναίκες μπορούν πλέον να επιστρέφουν στο σπίτι τους το βράδυ, δίνοντας μόλις 10 ευρώ. Αυτή η πρωτοβουλία ονομάζεται «Women’s Night Taxis», με πολλές πόλεις να καλύπτουν μέρος του κόστους μιας διαδρομής με ταξί, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ασφάλεια το βράδυ.

Αυτό που κάποτε ήταν ιδιωτικό κόστος, πλέον δεν είναι. Οι διαδρομές, χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον δήμο. Και αυτό δεν έγινε από «καλοσύνη». Οι γερμανικές πόλεις και όσοι αποφασίζουν σε αυτές, δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν «μωρέ ας βοηθήσουμε τις γυναίκες, κρίμα είναι». Έγινε επειδή πάρα πολλοί άνδρες παρενοχλούν, καταδιώκουν και επιτίθενται σε γυναίκες μετά την έξοδο τους. Έγινε γιατί σχεδόν καμία γυναίκα δεν αισθάνεται ασφαλής να γυρίσει με τα πόδια σπίτι της μετά το μπαρ. Θα μου πεις, επιλογές όπως η Uber είναι απαραίτητα πιο ασφαλείς; Όχι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η Uber λαμβάνει αναφορά για σεξουαλική επίθεση ή ανάρμοστη συμπεριφορά περίπου κάθε οκτώ λεπτά. Αλλά καλύτερα να γίνεται μία προσπάθεια, παρά να κανονικοποιήσουμε τον φόβο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στη Γερμανία έρχεται σε μια περίοδο που η βία κατά των γυναικών γιγαντώνεται στη χώρα. Το 2023, τα εγκλήματα κατά των γυναικών αυξήθηκαν, με τα σεξουαλικά αδικήματα να αυξάνονται κατά περισσότερο από 6%, φτάνοντας τις 52.330 αναφερόμενες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Το χάσμα μεταξύ των φύλων που αποκαλύπτουν τα στοιχεία της πόλης, είναι εντυπωσιακό επίσης: Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες να αποφεύγουν ορισμένα μέρη, όπως οι υπόγειες διαβάσεις, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

«Women’s Night Taxis»: Όταν οι γυναίκες νιώθουν ασφαλείς, ο κόσμος είναι καλύτερος

Οι πόλεις στη Γερμανία που έχουν υιοθετήσει τη πρωτοβουλία, ακολουθούν διαφορετικούς «κανόνες». Ενώ ορισμένες, όπως το Μόναχο, απαιτούν από τις γυναίκες να παραλαμβάνουν τα κουπόνια ταξί αυτοπροσώπως — συνήθως από βιβλιοθήκες ή δημοτικά γραφεία, το σύστημα του Μάνχαϊμ είναι το πρώτο που είναι πλήρως ψηφιοποιημένο, προσφέροντας στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο διαδίκτυο έως και 20 κουπόνια ετησίως.

Εάν μια διαδρομή υπερβαίνει τα 10 ευρώ, οι επιβάτισσες πληρώνουν τη διαφορά, εάν κοστίζει λιγότερο, δεν δίνονται ρέστα. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ποικίλλουν: Ορισμένες πόλεις περιορίζουν την πρόσβαση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ άλλες προσφέρουν κουπόνια σε όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των τρανς γυναικών — συνήθως άνω των 14 ή 16 ετών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής. Η χρήση κουπονιών περιορίζεται γενικά στις συμμετέχουσες εταιρείες ταξί, αλλά αυτό είναι κάτι που επιχειρείται να βελτιωθεί. Αφού γυναίκες ανέφεραν ότι περιμένουν μόνες τους τη νύχτα ακόμα και μισή ώρα για αυτά τα ταξί στο Φράιμπουργκ, για παράδειγμα, η πόλη αύξησε τον αριθμό των συνεργαζόμενων εταιρειών ταξί. Πάντως, για πολλές γυναίκες αυτό αλλάζει τα δεδομένα.