Το είδαμε στο ποδόσφαιρο, το είδαμε και στην F1 - Το «H κυρία του κυρίου» ανήκει σε άλλη εποχή και πρέπει να χαθεί οριστικά στη λήθη

Όταν οι γυναίκες στη Formula 1 προβάλλονται, όχι για το ποιες είναι αλλά για το με ποιον είναι, κάτι γίνεται πολύ λάθος.

Σε κάθε Grand Prix της Formula 1, η κάμερα κάνει μια γνώριμη διαδρομή: από τα μονοθέσια και τα pit wall, στα paddock και στα γκαράζ των ομάδων. Σε αυτά τα μέρη πολύ συχνά εστιάζει στα πρόσωπα των γυναικών που συνοδεύουν τους οδηγούς. Πλάνα από χαμόγελα, χειρονομίες, ρούχα, μαλλιά. Μερικά δευτερόλεπτα που υποτίθεται πως «συμπληρώνουν» την αφήγηση του αγώνα.

Μόνο που αυτή η αφήγηση δεν είναι αθώα. Είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή μιας πολύ παλιάς ιδέας: η γυναίκα ως προέκταση του άνδρα, ως «η κυρία του κυρίου». Και το γεγονός ότι αυτό συνεχίζει να προβάλλεται στη Formula 1 -το κορυφαίο τεχνολογικό και επικοινωνιακό θέαμα στον κόσμο- λέει πολλά για το πόσο αργά αλλάζει η οπτική μας.

Από τα σαλόνια του ποδοσφαίρου στις πίστες της F1

Ο όρος WAG (Wives And Girlfriends) γεννήθηκε στα βρετανικά tabloids, όταν τα ΜΜΕ αποφάσισαν πως οι σύντροφοι των ποδοσφαιριστών ήταν εξίσου «ειδησεογραφικά ενδιαφέρουσες» όσο και οι ίδιοι. Η ιδέα εξαπλώθηκε σε όλα τα σπορ - και πλέον στη Formula 1. Μόνο που, ενώ πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι επαγγελματίες, αθλήτριες, καλλιτέχνιδες ή επιχειρηματίες, στα πλάνα της τηλεόρασης γίνονται απλώς «η σύντροφος του οδηγού».

Διαβάστε τη συνέχεια στο gmotion.