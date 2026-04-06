«MeToo Colombia»: Κύμα καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση δημοσιογράφων συγκλονίζει τα ΜΜΕ της χώρας

Μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες, η πρωτοβουλία #YoTeCreoColega έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 200 καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών δημοσιογράφων στην Κολομβία.

Ένα ντόμινο αποκαλύψεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολομβία, με δεκάδες γυναίκες δημοσιογράφους να μιλούν ανοιχτά για εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσαν στον χώρο της δουλειάς τους. Η δημόσια συζήτηση, που άνοιξε μέσα από τα social media, μετατρέπεται πλέον σ’ ένα κρίσιμο θέμα σχετικά με την αξιοπιστία και τον τρόπο λειτουργίας μεγάλων ενημερωτικών οργανισμών, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που παίρνει - επιτέλους - τις διαστάσεις που του αναλογούν.

Οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες, οι οποίες κατονομάζουν τόσο τον φερόμενο ως δράστη όσο και το μέσο στο οποίο ισχυρίζονται ότι σημειώθηκαν τα φερόμενα περιστατικά. Σε μικρότερο ποσοστό έχουν κατατεθεί ανώνυμες αναφορές ή καταγγελίες από άνδρες. Τα περιστατικά που περιγράφονται εκτείνονται χρονικά από το 1993 έως και το 2025. Αφετηρία για αυτη τη μαζική κινητοποίηση στάθηκε η 20η Μαρτίου, όταν το Caracol Televisión - το τηλεοπτικό δίκτυο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην Κολομβία - ανακοίνωσε ότι έλαβε καταγγελίες εις βάρος δύο παρουσιαστών για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση.

Ο χώρος στον media στην Κολομβία «φωτίζει» πια τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης

Η δημοσιογράφος Καταλίνα Μποτέρο περιγράφει, ότι αυτή η ανακοίνωση αποτέλεσε την «αρχή του τέλους». Χρειάστηκαν μόλις μερικά λεπτά από τη στιγμή που δημοσίευσε σχετικό μήνυμα στα social media, για να αρχίσει να δέχεται μαρτυρίες - ορισμένες εκ των οποίων, όπως λέει, αφορούσαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που φέρονται να εκτείνονται σε βάθος άνω των 25 ετών.

Σύντομα, και άλλες δημοσιογράφοι με μακρά πορεία στον χώρο των media, όπως η Μόνικα Ροντρίγκεζ, αναπαρήγαγαν τις καταγγελίες και εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στα θύματα. Μαζί με τις Πάουλα Μπολίβαρ και Λάουρα Παλομίνο, προχώρησαν στη δημιουργία μιας ασφαλούς σελίδας για τη συλλογή μαρτυριών. Η καμπάνια #MeTooColombia και #YoTeCreoColega κυκλοφόρησε επίσημα, ενώ η δημοσιογράφος Χουανίτα Γκόμεζ προχώρησε και σε προσωπική καταγγελία, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του κινήματος.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής γραμμής για την υποβολή καταγγελιών και την έναρξη έρευνας για τις υποθέσεις που αφορούν δύο παρουσιαστές. Λίγο αργότερα, το Caracol Televisión γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Ρικάρντο Ορέγο, καθώς και την αποχώρηση, κατόπιν συμφωνίας, του Χόρχε Αλφρέδο Βάργκας, διευκρινίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές δεν συνιστούν κρίση επί της ουσίας των καταγγελιών.

Οι δύο δημοσιογράφοι, από την πλευρά τους, αρνήθηκαν οποιαδήποτε πρόθεση παρενόχλησης, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ή επίσημο πόρισμα που να τεκμηριώνει ευθύνες. Παράλληλα, η διοίκηση του σταθμού ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας από εξωτερική επιτροπή, με επικεφαλής την Καταλίνα Μποτέρο, με στόχο - όπως αναφέρεται - τη διασφάλιση μιας διαδικασίας που θα εγγυάται εμπιστευτικότητα και σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Το σκάνδαλο φαίνεται να έχει ευρύτερες διαστάσεις. Όπως επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι που ηγούνται της πρωτοβουλίας, οι καταγγελίες δεν αφορούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά υποδεικνύουν μια βαθιά ριζωμένη πρακτική στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, η οποία επαναλαμβάνεται διαχρονικά εις βάρος γυναικών που προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους με ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά από την κολομβιανή κοινωνία. Στο μεταξύ, οι γυναίκες που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία στέλνουν ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς τις συναδέλφους τους: «Καμία επαγγελματική διαδρομή δεν θα πρέπει να τίθεται πάνω από την αξιοπρέπεια».

Διότι το 2026 πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα, παραμένουν ζητούμενα και χιλιάδες γυναίκες παλεύουν καθημερινά με τις φυλετικές διακρίσεις, προσπαθώντας να προστατέψουν αφενός τους εαυτούς τους και αφετέρου τις θέσεις τους, τις οποίες κόπιασαν να αποκτήσουν. Η αστείρευτη ανάγκη για δικαίωση, ο θυμός και η βαθιά επιθυμία για τιμωρία των ενόχων κυριαρχούν πια δίχως φόβο, συνεπώς ίσως έφτασε η στιγμή να λάμψει η αλήθεια και στην Κολομβία.

