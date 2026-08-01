Marty Goddard: Η γυναίκα που άλλαξε για πάντα τη διερεύνηση των σεξουαλικών επιθέσεων

Σήμερα, όταν ακούμε για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων μετά από μια σεξουαλική επίθεση, ότι πρόκειται για μια καθιερωμένη και οργανωμένη διαδικασία. Όμως, δεν ήταν πάντα έτσι.

Τη δεκαετία του 1970, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές υποθέσεις σεξουαλικής βίας δεν έφταναν ποτέ στη δικαιοσύνη. Όχι επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία, αλλά επειδή δεν υπήρχε ένας ενιαίος τρόπος να συλλεχθούν και να διατηρηθούν σωστά. Κάθε νοσοκομείο ακολουθούσε διαφορετικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία να χάνονται. Οι επιζώσες καλούνταν να αντιμετωπίσουν ένα σύστημα που δεν είχε σχεδιαστεί για να τις προστατεύει, αλλά, πολύ συχνά, τις απογοήτευε πριν καν ξεκινήσει η αναζήτηση της δικαιοσύνης.

Τότε, εμφανίστηκε η Marty Goddard. Μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα, αλλά πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Κατάλαβε ότι η αποτυχία δεν βρισκόταν στα άτομα, αλλά στο ίδιο το σύστημα, που ήταν άκρως προβληματικό. Συνεργάστηκε με γιατρούς και αστυνομικούς και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός ενιαίου τρόπου εξέτασης των ανθρώπων που είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση.

Το κιτ περιλάμβανε όλα τα απαραίτητα υλικά για τη σωστή συλλογή βιολογικών δειγμάτων, φωτογραφιών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και σαφείς οδηγίες για το πώς έπρεπε να καταγράφονται και να διατηρούνται.

Αν, δηλαδή το ανοίγαμε, θα βρίσκαμε μπατονέτες για τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων, φακέλους και δοχεία για τη σωστή αποθήκευσή τους, έντυπα για την καταγραφή των ευρημάτων και οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης και τη διατήρηση της αλυσίδας φύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων. Έτσι, όλα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις έρευνες και είχαν μεγαλύτερη αποδεικτική αξία, όταν μια υπόθεση έφτανε στο δικαστήριο.

Μπορεί το έργο της Marty Goddard να άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται μέχρι σήμερα οι υποθέσεις σεξουαλικής βίας, το όνομά της, όμως, δεν έγινε ευρέως γνωστό. Δεν της δόθηκε ποτέ η αναγνωρισιμότητα που της άξιζε. Αυτή είναι μια ακόμα υπενθύμιση, ότι όσα θεωρούμε σήμερα αυτονόητα, υπάρχουν, επειδή κάποια γυναίκα τόλμησε να αμφισβητήσει ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε.

