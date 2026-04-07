Έχεις συνέντευξη για δουλειά; Να πώς να διαχειριστείς σωστά τα κενά στο βιογραφικό σου

Τι πραγματικά θέλουν να ακούσουν οι εργοδότες

Στην εποχή των πολλαπλών αλλαγών καριέρας και των απρόβλεπτων συνθηκών, ένα κενό στο βιογραφικό δεν είναι πια ταμπού. Παρ΄όλα αυτά, όταν προκύπτει στη συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, μπορεί να σας φέρει αμηχανία. Το μυστικό; Όχι να το αποφύγετε - αλλά να το διαχειριστείτε ψύχραιμα και σωστά.

Τι θεωρείται «κενό» σε ένα βιογραφικό και γιατί απασχολεί τους εργοδότες;

Ένα κενό στο βιογραφικό είναι οποιαδήποτε περίοδος, από λίγους μήνες έως και χρόνια, κατά την οποία δεν είχατε επίσημη, αμειβόμενη εργασία. Πρέπει να θυμάστε ότι οι εργοδότες δεν ρωτούν απαραίτητα για να σας απορρίψουν· θέλουν απλώς να καταλάβουν πώς αξιοποιήσατε αυτόν τον χρόνο και αν είστε πραγματικά έτοιμοι να επιστρέψετε δυναμικά στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, οι μη γραμμικές καριέρες είναι πλέον ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Άρα το θέμα δεν είναι αν υπάρχει κενό - αλλά το πώς το παρουσιάζετε.

Ο κανόνας 90/10 που κάνει τη διαφορά

Αν ερωτηθείτε για ένα εργασιακό κενό, κρατήστε στο μυαλό σας έναν απλό αλλά αποτελεσματικό κανόνα: στο 10% της απάντησής σας εξηγήστε συνοπτικά τι συνέβη, ενώ στο 90% της απάντησης εστιάστε σε όσα μάθατε κατά τη διάρκεια του κενού. Με λίγα λόγια, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στο παρόν και το μέλλον, όχι στο παρελθόν. Επίσης, προσπαθήστε να αποφύγετε τις μακροσκελείς εξηγήσεις και τον απολογητικό τόνο. Αντίθετα, δείξτε ότι παραμένετε ενεργοί και ότι είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα.

Πώς να γυρίσετε την απάντηση υπέρ σας

Το κλειδί είναι να μετατρέψετε το κενό από πιθανό μειονέκτημα σε μια ένδειξη εξέλιξης. Αν, για παράδειγμα, σταματήσατε για οικογενειακούς λόγους, αναφέρετέ το σύντομα και προχωρήστε στις δεξιότητες που καλλιεργήσατε, όπως η οργάνωση, η διαχείριση του χρόνου ή η υπομονή. Αν ασχοληθήκατε με σεμινάρια ή προσωπικά projects, δώστε έμφαση σε αυτά. Ακόμα και αν απλώς πήρατε χρόνο για τον εαυτό σας, μπορείτε να το παρουσιάσετε ως μια περίοδο επαναπροσδιορισμού και ανάπτυξης.

Τι γίνεται με τις απολύσεις;

Οι απολύσεις είναι πιο συνηθισμένες από ποτέ, δεδομένης της έξαρσης που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι εταιρείες είναι λιγότερο πιθανό να το δουν αυτό ως ένα προειδοποιητικό σημάδι για εσάς και τις ικανότητές σας. Αν μια απόλυση είναι ο λόγος για το κενό στο βιογραφικό σας, αναφέρετέ το ουδέτερα και χωρίς αρνητισμό, δείξτε τι αποκομίσατε από την εμπειρία και μεταβείτε γρήγορα στο παρόν και στις νέες ευκαιρίες.

Κρατήστε το σύντομο και αυθεντικό

Μια συνοπτική και με αυτοπεποίθηση απάντηση θα κατευνάσει τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχει ένας εργοδότης σχετικά με το εργασιακό σας ιστορικό. Θυμηθείτε: αν έχετε ήδη κληθεί σε συνέντευξη, ο εργοδότης έχει δει το βιογραφικό σας και ενδιαφέρεται για εσάς. Η ερώτηση για το κενό είναι απλώς μια διευκρίνιση - όχι παγίδα. Με σωστή προετοιμασία, θετική στάση και έμφαση στο παρόν και το μέλλον, μπορείτε να μετατρέψετε μια άβολη ερώτηση σε μια ευκαιρία να ξεχωρίσετε.