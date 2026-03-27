Η no1 ερώτηση σε συνέντευξη για δουλειά που καθορίζει 90% το αποτέλεσμα - Είναι παγίδα

Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση ίσως να περιμένουν περισσότερο απ’ όλες οι μάνατζερ που καλούν σε συνεντεύξεις υποψήφιους εργαζόμενους.

Μπορεί να πας σε μια συνέντευξη με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία: προσεγμένη εμφάνιση, ένα άρτια δομημένο βιογραφικό και εμπειρία που ταιριάζει απόλυτα στη θέση. Ωστόσο, όλα αυτά μπορούν να «καταρρεύσουν» μέσα στα πρώτα λεπτά της συζήτησης, πριν καν προλάβεις να αναπτύξεις τα δυνατά σου σημεία. Ο λόγος είναι μια φαινομενικά απλή ερώτηση που σχεδόν πάντα ανοίγει τη συνέντευξη και λειτουργεί ως καθοριστικό φίλτρο για τον εργοδότη.

Η ερώτηση «πες μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σου» δεν είναι τόσο αθώα όσο ακούγεται. Οι recruiters δεν ζητούν μια προσωπική αφήγηση, αλλά μια στοχευμένη επαγγελματική τοποθέτηση. Στην πραγματικότητα, μέσα από την απάντησή σου προσπαθούν να καταλάβουν πώς σκέφτεσαι, ποιες είναι οι αξίες σου και αν μπορείς να ανταποκριθείς στον ρόλο. Ο τρόπος που θα απαντήσεις μπορεί να σε κατατάξει αμέσως είτε στους υποψήφιους που ξεχωρίζουν είτε σε εκείνους που ξεχνιούνται εύκολα.

Τι πραγματικά θέλουν να ακούσουν οι εργοδότες σε μια συνέντευξη για δουλειά

1. Στην ουσία σε ρωτούν ποιος είσαι επαγγελματικά

Το πρώτο και πιο συχνό λάθος είναι ότι πολλοί αντιμετωπίζουν την ερώτηση ως προσωπική. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον θα μιλούσες για τα ενδιαφέροντά σου ή για την προσωπική σου ζωή. Σε μια συνέντευξη, όμως, το ζητούμενο είναι η επαγγελματική σου ταυτότητα. Οι εργοδότες θέλουν να ακούσουν για την πορεία σου, τις δεξιότητές σου και το πώς αυτές συνδέονται με τη θέση. Η συγκέντρωση στο επαγγελματικό προφίλ δείχνει ωριμότητα και κατανόηση του πλαισίου.

2. Τεστάρουν τι σε κάνει να ξεχωρίζεις

Οι γενικές και «ασφαλείς» απαντήσεις δεν εντυπωσιάζουν πλέον κανέναν. Εκφράσεις όπως «είμαι εργατικός» ή «δίνω πάντα το 100%» είναι τόσο συνηθισμένες που δεν προσθέτουν αξία. Αντίθετα, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η συγκεκριμενοποίηση. Περιέγραψε εμπειρίες, αποτελέσματα και καταστάσεις που δείχνουν τις ικανότητές σου στην πράξη. Ακόμη και μια δυσκολία που κατάφερες να ξεπεράσεις μπορεί να λειτουργήσει θετικά, εφόσον δείχνει εξέλιξη.

3. Δείχνεις πόσο καλά καταλαβαίνεις τον ρόλο

Ένα άλλο λάθος είναι η υπερπροσπάθεια να πεις αυτό που «θέλουν να ακούσουν». Αν περιοριστείς σε γενικότητες για την εταιρεία ή επαναλάβεις όσα διάβασες στην περιγραφή της θέσης, μπορεί να φανεί επιφανειακό ή προσποιητό. Οι εργοδότες εκτιμούν την αυθεντικότητα και την ουσιαστική κατανόηση του ρόλου. Στόχος δεν είναι να αποδείξεις ότι ταιριάζεις με λόγια, αλλά να το δείξεις μέσα από τη λογική και τα παραδείγματά σου.

4. Ελέγχουν αν έχεις προετοιμαστεί σωστά

Η απάντησή σου αποκαλύπτει άμεσα αν έχεις κάνει την απαραίτητη έρευνα. Η γνώση της κουλτούρας, των αξιών και του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας σε βοηθά να προσαρμόσεις την απάντησή σου με ουσία. Δεν χρειάζεται να παραθέσεις πληροφορίες μηχανικά, αλλά να τις αξιοποιήσεις για να δείξεις ότι κατανοείς το περιβάλλον στο οποίο θέλεις να ενταχθείς.

5. Μετρούν αν ταιριάζουν οι αξίες σας

Πέρα από τις δεξιότητες, οι εταιρείες αναζητούν ανθρώπους που «δένουν» με την ομάδα. Αν οι αξίες σου ευθυγραμμίζονται με αυτές της επιχείρησης, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιλογής. Είτε πρόκειται για ομαδικότητα, δημιουργικότητα ή κοινωνική ευαισθησία, είναι σημαντικό να αναδείξεις τα στοιχεία που σε συνδέουν με τη φιλοσοφία της εταιρείας.