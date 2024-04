"Είμαι εδώ για εσένα": Άντα Γιαννεσκή - Μπορούμε να γίνουμε σούπερ ήρωες, με ένα twist

Η διευθύντρια Επικοινωνίας του House Market SA (franchise IKEA για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία), Άντα Γιαννεσκή, μιλά στο JennyGr, λίγες μέρες πριν την ομιλία της με θέμα «Αποδέξου τα στερεότυπα και κάνε τα υπερόπλο» στο Women's Forum «Είμαι Εδώ Για Εσένα» στις 19 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής

Μικρή ονειρευόταν να γίνει πιλότος, επηρεασμένη από το “Top Gun” και τον Τομ Κρουζ. Τελικά την κέρδισαν οι “αιθέρες” του μάρκετινγκ, της διαφήμισης και της επικοινωνίας, κι ήταν η αποθαρρυντική πρόβλεψη ενός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, που την έσπρωξε οριστικά στην απόφαση να μην ακούσει κανέναν και να ακολουθήσει την επιλογή της. Να πάρει ανάσα, να βουτήξει και να κολυμπήσει απέναντι σε προκαταλήψεις, μικρά και μεγάλα στερεότυπα, τα οποία έμαθε να ξεπερνά, αγκαλιάζοντας και μετατρέποντάς τα σε σούπερ δυνάμεις…

Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το marketing, τη διαφήμιση και την επικοινωνία; Ήταν κάτι που θέλατε από μικρή;

Αρχικά, όταν ήμουν παιδί ονειρευόμουν να γίνω πιλότος και μάλιστα πιλότος πολεμικής αεροπορίας! Δεν ξέρω, το “Top Gun”, ο Τομ Κρουζ με είχαν επηρεάσει, αλλά αυτό ονειρευόμουν. Τελικά, μπήκα στο Πανεπιστήμιο στο business κομμάτι, έκανα διάφορα μαθήματα και γενικά ψαχνόμουν στο τι θα κάνω. Διαπίστωσα ότι ενώ ήμουν καλή και στα οικονομικά και τα λογιστικά, μου άρεσαν πιο πολύ τα μαθήματα που είχαν να κάνουν με μάρκετινγκ, κοινωνιολογία, επικοινωνία. Αυτά με άγγιζαν περισσότερο. Και θυμάμαι ότι τότε είχα πει σε έναν καθηγητή λογιστικής, που ήταν πολύ ωραίος τύπος ότι νομίζω πως θα πάρω ειδίκευση στο μάρκετινγκ, ενώ εκείνος μου έλεγε να ασχοληθώ με τα οικονομικά, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Κι όταν του είπα ότι προτιμώ να γίνω marketer, μου είχε απαντήσει: “Δηλαδή, θέλεις να γίνεις professional bullshitter;” Κάπως, αυτό με άγγιξε ακόμα πιο πολύ, οπότε the rest is history… Πήγα και στην Αμερική, έκανα μεταπτυχιακό πάνω στο sports marketing, δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ με αυτό. Κι ύστερα τα έφερε η ζωή έτσι και μου ταίριαξε και μου άρεσε. Άνοιξε η πόρτα και μπήκα. Το λέω έτσι, γιατί πολλά πράγματα είναι και τύχη στη ζωή.

Μεγαλώσατε ανάμεσα στο Τορόντο και την Αθήνα, δύο αν όχι, διαφορετικούς, σίγουρα μακρινούς κόσμους. Πώς αυτό επηρέασε τη φιλοσοφία ζωής σας;

Είναι κάτι που νομίζω έχουν ζήσει όλοι οι Greek…something. Δημιουργεί μια διπολικότητα, δηλαδή κινείσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Εκεί ήμουν η Ελληνοκαναδέζα, εδώ ήμουν η Καναδέζα. Οπότε νιώθεις λίγο ξένος και στις δύο χώρες. Αυτό, βέβαια, το πότε εδώ και πότε εκεί, το “δεν ανήκω πουθενά” σε κάνει πιο σκληροπυρηνικό, σε κάνει να βλέπεις το σήμερα αρκετά εύκολα, με το να βλέπεις το μέλλον, οπότε με βοήθησε πολύ στο μάρκετινγκ.

Τι αγαπάτε περισσότερο στη δουλειά σας σήμερα;

Αγαπώ ότι τίποτα δεν μένει ίδιο. Υπάρχει μια διαρκής αλλαγή, που εμένα με γεμίζει. Βρίσκω επίσης μαγικό ότι δουλεύω με κόσμο, με παράλληλες ομάδες κι έτσι κάθε μέρα είναι διαφορετική. Αυτό μου δίνει περισσότερη ενέργεια.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στο ξεκίνημα της καριέρας σας και πώς τη διαχειριστήκατε;

Το να ξεπεράσω το “κοριτσάκι”, το “η μικρούλα”, το κατευθείαν ενικό, όλα αυτά. Το ξεπέρασα “αγκαλιάζοντάς το”, embracing it. Μικρούλα; Μικρούλα, δεν πειράζει, πάμε, it’s ok. Αυτό εννοώ όταν λέω “embracing stereotypes”. Αγκάλιασέ τα. Και τρέξε...

Ποια είναι τα κύρια στερεότυπα που καλείται, λοιπόν, να “αγκαλιάσει” σήμερα μια γυναίκα στο χώρο εργασίας;

Το ότι υπάρχουν για τα πάντα “ετικέτες”. Αν κλάψεις, είσαι υπερβολικά συναισθηματική, αδύναμη, αν παθιαστείς με αυτό που κάνεις, είσαι λίγο “ψυχωτική” “τρελή”, υπερβολικά “στην πρίζα”... Όλα αυτά τα αντιμετώπισα, αγκαλιάζοντας τα. Δηλαδή, θες να το πεις “παράνοια”; Εγώ το λέω πάθος, αλλά αυτό ακριβώς είναι που σου δίνει το αποτέλεσμα. Θες να με πεις υπερβολικά “ευαίσθητη”; It’s ok, αλλά επειδή έτσι είμαι, παίρνεις και το ανάλογο αποτέλεσμα. Προφανώς, θα κάνω και παιδιά, κάποια στιγμή. It is what it is. Θα το ισορροπήσω. Ακριβώς, γιατί είμαι αυτή που είμαι.

Έχω συναντήσει γύρω μου, όχι απαραίτητα στο δικό μου χώρο εργασίας, το στερεότυπο “είναι σε ηλικία που θα κάνει παιδιά, μήπως να μη την πάρουμε;”

Φτάνουμε στο στερεότυπο της μητρότητας. Το συναντήσατε, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε άλλες γυναίκες γύρω σας;

Ναι έχω συναντήσει γύρω μου όχι απαραίτητα στο δικό μου χώρο εργασίας, το στερεότυπο “είναι σε ηλικία που θα κάνει παιδιά, μήπως να μη την πάρουμε;”. Εγώ όμως νομίζω ότι ο άνθρωπος που περνάει αυτή τη φάση στη ζωή του και τον στηρίζεις, είναι ακόμα πιο engaged κι αγαπάει ακόμα πιο πολύ την εταιρία. Μπορεί να θεωρείται “ζόρι” για μια επιχείρηση ότι θα πρέπει να καλύψει μια θέση, αλλά η εργαζόμενη που θα πάρει στήριξη σε αυτή την περίοδο της ζωής της, “δένεται” ακόμα περισσότερο με την εταιρία. Εγώ αυτό έχω δει.

Γυναίκα manager. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να διαχειριστεί μια ηγετική θέση;

Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι natural born leaders, γεννημένες για ηγετικές θέσεις. Ίσως λόγω της μητρότητας, δεν ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε nurture και nurse τις ομάδες μας και τον κόσμο, να τους γαλουχήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, που έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Κι ας ακουστεί στερεότυπο, αυτό ίσως έχει να κάνει με τη νοικοκυροσύνη, με το γεγονός ότι είμαστε μητέρες από μέσα μας.

Έχετε πει πως «η επαγγελματική καθημερινότητα είναι μια δύσκολη άσκηση». Πώς καταφέρνετε να ισορροπείτε ανάμεσα σε αυτήν και τις απαιτήσεις της προσωπικής και οικογενειακής ζωής; Πόσο εύκολο είναι να είσαι manager και μητέρα και γυναίκα;

Είναι δύσκολη άσκηση, γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητάμε βοήθεια. Και στη ζωή και στη δουλειά ισχύει το “it takes a village”. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας, χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους μας, πριν “πνιγούμε”. Γενικότερα, μπορούμε να γίνουμε σούπερ ήρωες, με ένα twist. Δηλαδή, όλα γίνονται. Μπορείς να τα καταφέρεις, χωρίς να εξαντλήσεις τον εαυτό σου. Το 85% πολλές φορές είναι αρκετό. Η ενέργεια που βάζεις για να πας από το 85% στο 100% δεν θα σου φέρει το αποτέλεσμα. Το 85% φτάνει, πάμε παρακάτω να κάνουμε και κάτι ακόμα. Και να είμαστε εντάξει με αυτό που είμαστε, με αυτό που μπορούμε, χωρίς ενοχές.

Θέλω εδώ να πω κάτι ακόμα σχετικά με τη μητρότητα. Έχω και πολλές φίλες και συναδέλφους, που ανησυχούν ότι δεν βλέπουν αρκετά τα παιδιά τους. Νομίζω ότι αν εσύ είσαι χαρούμενη κι ολοκληρωμένη, τα παιδιά σου το εισπράττουν. Και να μη σε βλέπουν οκτώ ώρες την ημέρα, αλλά μόνο μία, αν αυτή η ώρα είναι ουσιαστική και ποιοτική, είναι καλά και τα παιδιά. Καλύτερα μια ουσιαστική ώρα, παρά οκτώ ώρες, που εσύ περνάς στην τηλεόραση και το παιδί στο tablet. Μην έχεις τύψεις. Γιατί αν έχεις, δεν θα λειτουργήσει καλά όλο το σύστημα. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται.

Ποια είναι η πιο πολύτιμη συμβουλή που σας έχουν δώσει;

Όταν είχα μόλις ξεκινήσει τη δουλειά, ο θείος μου μου είχε πει “θα πηγαίνεις πρώτη και θα φεύγεις τελευταία”. Το έχω κρατήσει μέχρι τώρα. Ουσιαστικά, αυτό είναι ένα mindset: είμαι πάντα εκεί, το παλεύω, το δουλεύω. Με βοήθησε πάρα πολύ, όταν απέκτησα ομάδες, γιατί είμαστε σε όλα μαζί, τρέχουμε όλοι μαζί και ξέρουν ότι δεν θα αφήσω ποτέ κανέναν μόνο του. Όχι επειδή έγινα μάνατζερ, εγώ θα πάω στο σπιτάκι μου κι εσύ κάτσε να δουλέψεις. Δεν θα σ’ αφήσω, είμαστε μαζί. Το “πρώτη έρχομαι, τελευταία φεύγω” έχει αυτό το mind set.

Έχω διαβάσει ότι σας αρέσει πολύ η διδασκαλία. Ποια είναι η συμβουλή, που εσείς δίνετε σε μια γυναίκα που θέλει να συμμετέχει δημιουργικά και ισότιμα στην αγορά εργασίας;

Μου αρέσει πάρα πολύ η διδασκαλία. Το ανακάλυψα μέσω της δουλειάς, όταν μπήκα σε διάφορα Πανεπιστήμια, να κάνω coaching και κάποια σεμινάρια. Το βρίσκω τρομερό! Το να μεταφέρεις τη γνώση, το πώς βλέπεις τον άλλο να ανταποκρίνεται, είναι μαγικό για μένα.

Όσο για τη συμβουλή, θα έλεγα: κολύμπα. Βούτα και κολύμπα. Keep walking, keep swimming. Οπότε σπρώξε, πίεσε, μην το αφήνεις, μην εγκαταλείπεις...

Είναι στέλεχος marketing και επικοινωνίας για περισσότερα από 20 χρόνια . Έχοντας διατελέσει Διευθύντρια Διαφήμισης και Marketing Manager της IKEA, Brand Manager στη Samsung και σε άλλα ηλεκτρονικά brand, τα τελευταία χρόνια κατέχει τη θέση της διευθύντριας Επικοινωνίας του House Market SA (franchise IKEA για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία). Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια για την Inter-IKEA (senior coach) και έχει οργανώσει σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών workshop (για την ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και τον Όμιλο Φουρλή, το AUEB κ.λπ.). Άλλωστε, η διδασκαλία είναι κάτι που η ίδια απολαμβάνει πραγματικά. Είναι επίσης, μέλος της του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του American community school και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Διαφημιστών Ελλάδος. Mεγάλωσε ανάμεσα στο Τορόντο και την Αθήνα, είναι κάτοχος MBA από το Southern New Hampshire University με εξειδίκευση στο αθλητικό marketing και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της της αρέσει ο αθλητισμός, η μαγειρική, τα ταξίδια και το binge watching.