Ανάδρομος Ερμής: Πώς επηρεάζει το ζώδιό σου στα επαγγελματικά αυτή την εβδομάδα (και τι να κάνεις)

Ένας μικρός οδηγός για να επιζήσεις και να απολαύσεις έναν πιο φιλικό Οκτώβρη (μετά τις 2/10)

Από τις 9/9 ο Ερμής έχει γίνει δυστυχώς ανάδρομος και θα παραμείνει έτσι μέχρι τις 2/10, φτάνοντας στις 28 μοίρες της Παρθένου. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητά μας, με καθυστερήσεις στις εξελίξεις, αγανάκτηση, όχι καλή επικοινωνία και άλλα τέτοια όμορφα. Αλλάζουν, αναθεωρούνται, κολλάνε ή αναβάλλονται σχέδια, δουλειές ή συμφωνίες, ακυρώνονται ραντεβού και γίνονται μπερδέματα και παρεξηγήσεις με τον περίγυρό μας.

Το μόνο που θα πάει καλά έχει να κάνει με παρελθόν, τύπου ξεκαθαρίσματα, κλείσιμο εκκρεμοτήτων κλπ. Αν νιώθεις ήδη την επιρροή του παντού γύρω σου, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχεις άδικο. Αν έχει φέρει τα πάνω- κάτω δε, στα επαγγελματικά σου, τότε ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε πως αυτό είχε σκοπό να κάνει. Σύμφωνα με τη σύμβουλο καριέρας στο LinkedIn, Charlotte Davies: «Ο Ανάδρομος Ερμής κάνει τα πάντα να μοιάζουν "off" και προκαλεί χάος στις ζωές μας. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αστρολογία, άλλοι θεωρούν πως τουλάχιστον ο ανάδρομος Ερμής κάνει πάντα φανερή την παρουσία του στην καθημερινότητά μας».

