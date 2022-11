Ζώδια: Ο Δίας γίνεται ορθόδρομος και φέρνει πολλά δώρα στη ζωή σου

Ο Δίας μόλις έγινε ορθόδρομος και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουμε πιο διεκδικητικοί και τα πράγματα θα εξελίσσονται πολύ πιο εύκολα

Ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος, ο Δίας είναι συνώνυμος με την τύχη, την ανάπτυξη, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη σοφία. Η επιρροή από την πορεία του είναι τεράστια και κάθε φορά τη βιώνουμε με έντονο τρόπο.

Μες στο 2022, ο Δίας μετακινήθηκε από τους Ιχθείς στον Κριό και μετά επέστρεψε πάλι στο ζώδιο των Ιχθύων. Όταν πήγε στον Κριό στις 10 Μάη νιώθαμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να αναλάβουμε δράση ανεξάρτητα από το ρίσκο. Στις 28 Οκτώβρη γύρισε στους Ιχθείς και από τότε δουλεύουμε διαρκώς πάνω στη βελτίωση και την εξέλιξη του εαυτού μας.

Jupiter is all set to end its retrograde motion on 23rd November, 2022. When a planet becomes direct after completing its retrograde motion, it actually moves swiftly to complete its goals, to makeup for time lost in retrograde motion. Therefore, Jupiter will give results very