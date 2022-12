Τα 3 ζώδια που τα παρατάνε πολύ εύκολα

Να πολεμήσει κανείς ή όχι; Για αυτά τα 3 ζώδια παρακάτω, νομίζουμε πως γνωρίζουμε ήδη την απάντηση

Καθένας έχει διαφορετικές αντοχές, υπομονή, θέληση και πείσμα. Άλλοι κυνηγούν μέχρι τέλους τα θέλω και τα όνειρα τους, και άλλοι στην πρώτη δυσκολία τα έχουν ήδη αφήσει πίσω τους. Συνήθως λένε, πως όσοι δεν τα παρατούν ποτέ, είναι και εκείνοι που δικαιώνονται. Ακόμη και αν κυνηγούν λάθη. Από την άλλη, αν δεν προσπαθείς πραγματικά, δεν θα ξέρεις ποτέ τι έχασες.

Κάποια ζώδια ωστόσο φαίνεται πως από την φύση τους, είναι πιο επιρρεπής στο να αφήνουν όσα δεν τους έρχονται στην ζωή με εύκολο τρόπο. Είτε τους λείπει το πείσμα, είτε απλώς χάνουν το ενδιαφέρον τους νωρίς, νωρίς. Ποια είναι λοιπόν τα ζώδια εκείνα, που θα τα παρατήσουν σχετικά εύκολα και δεν θα φτάσουν μέχρι τέλους τις αντοχές τους;

Παρθένος

Είναι το πιο οργανωτικό και τελειομανή ζώδιο του κύκλου. Και θέλει να τα έχει όλα στην εντέλεια. Πέρα από αυτό όμως, γνωρίζει καλά ποιες μάχες πρέπει να δίνει και ποιες όχι. Και συνήθως, όταν έχεις τόσα κατά νου, δεν σε νοιάζει να βάλεις και άλλα στο πρόγραμμα. Επομένως δεν θα δυσκολευτούν και πολύ να πούνε ένα it is, what it is, και να στείλουν να τα φιλάκια τους.

Ζυγός

Ενώ είναι ενθουσιώδεις και γεμάτοι ενέργεια, οι Ζυγοί δεν έχουν την απαραίτητη υπομονή για να ασχοληθούν με όσα τους δυσκολεύουν. Προτιμούν να κάνουν μια δοκιμή με ό,τι τους ενθουσιάζει και αν τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά, δεν θα κάτσουν να σκάσουν, μα ούτε και να ζοριστούν ιδιαίτερα. Αν θέλουν πράγματι να πετύχουν τα σχέδιά τους, χρειάζονται μια ώθηση και ενθάρρυνση, διαφορετικά θα τα παρατήσουν.

Ιχθύς

Οι Ιχθύς έχουν τη φαντασία να δουν τα όνειρά τους πραγματοποιημένα, αλλά δεν έχουν το σθένος να τα κυνηγήσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα παρατήσουν μόνο αν τα πράγματα γίνουν πιο δύσκολα, αλλά και χωρίς κάτι να τους δυσκολέψει. Μπορεί να σας φαίνεται πως έτσι σαμποτάρουν τον εαυτό τους, αλλά στην πραγματικότητα φοβούνται την αποτυχία. Οι αμφιβολίες που δημιουργούν οι ίδιοι στον ψυχισμό τους είναι που τους οδηγούν στο να τα παρατάνε εύκολα.