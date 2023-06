Αυτό το ζώδιο θα ρισκάρει τα πάντα για τον έρωτα

Πιστεύει ειλικρινά στην αγάπη και θα έκανε τα πάντα για αυτήν

Κάθε ζώδιο εκφράζεται διαφορετικά στον έρωτα. Ο Σκορπιός παθιάζεται και αποκτά εμμονές, ο Ιχθύς εκφράζει τα συναισθήματά του μέσα από τη μουσική αλλά μόνο ένα είναι ικανό να ρισκάρει τα πάντα όταν ερωτεύεται.

Σύμφωνα με αστρολόγο του New York Post, ο Λέων είναι το ζώδιο που είναι ικανό να κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις μέχρι να κατακτήσει τον στόχο του, να παρακαλέσει, να υπομείνει και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του μέχρι να είναι μαζί με το άτομο που ερωτεύτηκε, αψηφώντας κάθε δυσκολία.

