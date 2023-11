Ζώδια Δεκεμβρίου: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Δεκέμβριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τον αξιοποιήσει στο έπακρο

Κριός

Ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας για σένα φίλε Κριέ που θα θελήσεις να «κλείσεις» διάφορα θέματα στον εργασιακό χώρο που έχουν προκύψει ενόψει των εορτών, να βάλεις βάσεις για νέα ελπιδοφόρα projects τα οποία θα παχύνουν τον τραπεζικό σου λογαριασμό, αλλά παράλληλα θες να οργανώσεις και τα ταξιδάκια σου, να βγάλεις και τα ωραία σου τα stories στο Instagram και να φρεσκάρεις τον αέρα σου.

Από την αρχή του μήνα, θα θες να αλλάξεις πράγματα στην εργασία σου. Θες νέα project, θες μεγαλύτερο εισόδημα και ψάχνεσαι κάνοντας παράλληλα διάφορες άλλες δουλειές -γενικά ο Δεκέμβριος σε βρίσκει σε έναν εργασιακό οργασμό. Επειδή ακριβώς αυτός ο τομέας θα σε απασχολήσει σχεδόν όλον τον μήνα, σου μάζεψα εδώ κάποιες ημερομηνίες που μπορείς να κρατήσεις ώστε να μπορέσεις να κινηθείς κατάλληλα.

Ημέρες λοιπόν που είναι κατάλληλες για να ξεκινήσεις επαφές για τη δημιουργία κάτι νέου είναι οι: 2 , 8, 18, 21, 24 και 27 Δεκεμβρίου και ευνοείσαι ιδιαίτερα εσύ που έχεις γενέθλια το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου. Επειδή ο Ερμής στις 13 γυρνάει ανάδρομος στο ζώδιο του Αιγόκερου -ανήμερα της Νέας Σελήνης-, θα πρότεινα ναι μεν να συνεχίσεις να προσπαθείς για τα ανοίγματα που επιθυμείς, πλην όμως να μην υπογράψεις και να μην δεσμευτείς σε κάτι. Δες το σαν μια περίοδο δημιουργική, όπου βάζεις τους πρώτους σπόρους στις επαφές, ώστε να θερίσεις μετά τα αποτελέσματα.

Πριν περάσω στον συναισθηματικό σου κόσμο για αυτόν τον μήνα, να πω και ποιες ημέρες πρέπει να δώσεις παραπάνω προσοχή, καθώς ο μήνας Δεκέμβριος είπαμε είναι και μήνας που πρέπει να κλείσεις διάφορα θέματα πριν μπούμε στον νέο χρόνο.

Συγκεκριμένα, 10-11 Δεκεμβρίου προμηνύεται ένα δύσκολο διήμερο για την τσέπη σου, καθώς διάφορα χρέη που έχουν συσσωρευτεί αυτό το διάστημα, βγαίνουν στην επιφάνεια και σου κουνάνε το μαντίλι. Μην πτοείσαι όμως, γιατί έρχονται και ημέρες που σου δίνεται η ευκαιρία να λύσεις τα συγκεκριμένα προβλήματα στις 21, 25 και 29 Δεκεμβρίου μέσα από συζητήσεις που θα κάνεις με συνεργάτες/φίλους off the record.

Περνώντας τώρα σε ένα πιο juicy θέμα, να σε ενημερώσω πως η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Σκορπιού στις 4 Δεκεμβρίου, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις μετοχές σου στο χρηματιστήριο του έρωτα με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους έχουν γεννηθεί τις πρώτες πέντε ημέρες του ζωδίου. Αν είσαι σε σχέση λοιπόν, ετοιμάσου να περάσεις επικές στιγμές έρωτα, ενώ αν είσαι single μια γνωριμία γίνεται απολαυστικά σαρκική.

Τα Χριστούγεννα θα τα περάσεις εξαιρετικά καθώς ενδέχεται να ζήσεις στιγμές πάθους αν είσαι ελεύθερος με μια γνωριμία που κρατάς επαφές καιρό τώρα. Οι δεσμευμένοι, κλασσικά υπέροχα, ήρεμα, οικογενειακά Χριστούγεννα.

H Πανσέληνος στις 27 Δεκεμβρίου σε βάζει να ασχοληθείς με θέματα σπιτιού αλλά και καριέρας. Μήπως το έχεις παρακάνει με τη δουλειά και έχεις παραμελήσει τα αγαπημένα σου πρόσωπα; Είναι ωραίο να έχουμε εξασφαλισμένο εισόδημα, αλλά να μη βάζουμε τη δουλειά πάνω από την οικογένεια (ειδικά χρονιάρες μέρες).

Θυμάσαι που είπα πιο πάνω για τον ανάδρομο Ερμή; Επειδή θα παραμπείς σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα από τις 22 και μετά, θα σε παρακαλέσω πριν κλείσεις το οτιδήποτε να έχεις τσεκάρει σωστές ημερομηνίες, σωστούς προορισμούς κτλ. Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές είναι μέσα στο παιχνίδι αλλά μη μασάς, δες το σαν μέρος της εμπειρίας.

Ταύρος

Ο Δεκέμβριος φίλε Ταύρε σε βρίσκει αγχωμένο με τα οικονομικά σου, καθώς οι πολλές υποχρεώσεις λόγω του μήνα σε βγάζουν οριακά εκτός προϋπολογισμού. Ακόμα, θες να εκμεταλλευτείς αυτόν τον μήνα προκειμένου να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ή να γεμίσεις από νέες παραστάσεις μέσα από ταξίδι που θες να οργανώσεις. Από την άλλη, η συναισθηματική σου ζωή βιώνει μεγάλες στιγμές πάθους και έρωτα μέσα από νέες γνωριμίες ή ανανέωσης της υπάρχουσας σχέσης σου.

Ξεκινάμε δυναμικά με την προσοχή σου να εστιάζει τις πρώτες δέκα μέρες, στο πώς θα οργανώσεις διάφορες αποδράσεις με τους φίλους σου ή με τον σύντροφό σου. Στα προσωπικά σου, θα πρότεινα το διάστημα 8-11 Δεκεμβρίου -ειδικά αν είσαι σε σχέση- ώστε να περάσετε υπέροχα. Ακόμα, μπορεί να σε απασχολεί και ένα νομικό θέμα και να σκέφτεσαι να μπεις στη διαδικασία να το ξεκινήσεις.

Στις 4 του μήνα η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, δίνοντας μια άλλη δυναμική στις ερωτικές σου σχέσεις. Ειδικά αν είσαι γεννημένος της πρώτες πέντε μέρες του ζωδίου, ετοιμάσου είτε να ανανεώσεις τη σχέση σου, είτε να κάνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία με προοπτική.

Κατά τα άλλα, έχουμε στις 13 τη νέα Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη, η οποία αγχώνει εσένα που έχεις γενέθλια 10-15 Μαΐου, από τα έξοδα και τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει να βγάλεις εις πέρας. Στις 13 Δεκεμβρίου βλέπεις, γυρνά ανάδρομος και ο Ερμής και όσο και να πεις, το φρένο του είναι ικανό να εκνευρίσει και σένα που έχεις ιώβεια υπομονή.

Για σένα που έχεις αναλάβει να βγάλεις άκρη με γραφειοκρατικά ζητήματα, χρέη εφορίας, κληρονομιές, να προσέξεις πολύ στις 17 Δεκεμβρίου την όψη τετραγώνου μεταξύ ‘Ηλιου και Ποσειδώνα -ιδιαίτερα αν έχεις γενέθλια 11-17 Μαΐου- καθώς πρόκειται για μια απατηλή όψη και ενδέχεται να κάνεις λάθη πάνω σε υπολογισμούς. Για αυτό διαβάζουμε ξανά και ξανά τα χαρτιά μας πριν καταθέσουμε κάτι.

Αν είσαι σε σοβαρή σχέση, ας δώσεις προσοχή και στις 21 Δεκεμβρίου καθώς η Αφροδίτη δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τον Ουρανό και αυτό για σένα μεταφράζεται σε ξαφνικές αλλαγές διάθεσης, δικής σου ή του συντρόφου σου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε να αρχίσετε καυγάδες και γκρίνιες και ίσως να οδηγηθείτε σε χωρισμό (για τους πιο ξεροκέφαλους).

Ανήμερα Χριστουγέννων, αναμένεται να ζήσεις ρομαντικές στιγμές με τον σύντροφό σου αν είσαι σε σοβαρή σχέση και να έρθετε ακόμα πιο κοντά.

Η Πανσέληνος στις 27 στο ζώδιο του Καρκίνου, θα σε βοηθήσει να αποσυμπιεστείς και να έρθεις σε επαφή με αγαπημένα σου πρόσωπα που είχες καιρό να δεις μέσω μιας εκδρομής ή ακόμα να απολαύσεις ένα ωραίο βιβλίο και να μεταφερθείς πνευματικά σε εξωτικούς προορισμούς.

Ο Δεκέμβριος κλείνει με ένα περίεργο δίπολο διάθεσης, αφού από τη μία τα χρέη σκάνε πάλι μύτη και πρέπει να εξοπλιστείς με υπομονή και ψυχραιμία ώστε να τα ρυθμίσεις όλα -πρόσεχε αγορές που ίσως σου βγουν ελαττωματικές -, από την άλλη αν έχεις γεννηθεί τελευταίες μέρες του ζωδίου μπορείς να περιμένεις να ζήσεις στιγμές έντονου πάθους, είτε με την σχέση σου είτε με μια νέα γνωριμία που θα σε αναστατώσει.

Δίδυμοι

Ο μήνας για σένα αγαπημένε Δίδυμε θα είναι αφιερωμένος στις υποχρεώσεις, στη δουλειά αλλά και στη σχέση σου. Τον Δεκέμβριο θα σε απασχολήσει έντονα η καθημερινότητα και η δουλειά σου. Θα θελήσεις να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες στον εργασιακό χώρο ώστε να έχεις και την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, επειδή αυτόν τον μήνα ίσως παραμελήσεις τη σχέση σου, θα προσπαθήσεις να φτιάξεις τα κακώς κείμενα μέσα από διάφορες ενέργειες ρομαντικού χαρακτήρα.

Μιας και η Αφροδίτη περνάει στον Σκορπιό στις 4 του μήνα, ειδικά αν έχεις γενέθλια το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου, η καθημερινότητα και δει η καριέρα σου, θα είναι από τα βασικά πράγματα που θα θες να αναμορφώσεις.

Οι πρώτες δέκα ημέρες του μήνα λοιπόν, είναι αφιερωμένες στον τομέα της καριέρας σου και θα καταφέρεις μάλιστα να διευθετήσεις αρκετές από τις υποχρεώσεις που έχεις ή να επιλύσεις θέματα χρεών μέσα από την ανάληψη περισσότερης δουλειάς. Ακόμα και κατά τη διάρκεια, υπάρχουν ημέρες που αξίζει να σημειώσεις για να θυμάσαι που είναι σούπερ ευνοϊκές για τη δουλειά και αυτές είναι : 18, 21, 24, 25 και 27 Δεκεμβρίου.

Και ενώ ο μήνας ξεκινά καλά, στις 3 Δεκεμβρίου σε πιάνει μια κρίση ζήλιας από το πουθενά, ή ξαφνικά θα γίνει της αποκαλύψεως στα ερωτικά σου και θα αρχίσεις να ωρύεσαι. Πριν δικάσεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, κάτσε και σκέψου λίγο μήπως σε παρασύρουν οι εμμονές του έρωτα.

Στις 13 Δεκεμβρίου με τη νέα Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη, αρχίζουν και σου χτυπάνε μικρά καμπανάκια για τη σχέση σου -αν έχεις ήδη. Η νέα Σελήνη έχει σαν στόχο να εστιάσει στις βαθύτερες στρώσεις της σχέσης σου και να σου αναδείξει που πρέπει να κάνεις αλλαγές. Αν, από την άλλη, δεν έχεις σχέση, δεν αποκλείεται να γίνει εκείνη τη περίοδο μια γνωριμία και να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό.

Παράλληλα στις 13 του μήνα ο κυβερνήτης σου Ερμής αποφασίζει να σπάσει το νευρικό σύστημα του ζωδιακού και να γυρίσει ανάδρομος. Ό,τι ξεχρέωσες και ό,τι γραφειοκρατικό πρόλαβες να φτιάξεις ήταν μέχρι και τις 12. Μετά υπομονή και όχι σπασμωδικές κινήσεις. You know the drill. Στις 23 του μήνα, δε, ο Ερμής αλλάζει και ζώδιο επηρεάζοντας την ερωτική σου ζωή με το γύρισμα πρώην συντρόφου-φων. Αν έχεις δε γεννηθεί τελευταίες μέρες του ζωδίου, δηλαδή 18 με 20 Ιουνίου, καλώς τους δέχτηκες τους πρώην!

Γενικά αν έχεις σοβαρή σχέση, αυτόν το μήνα πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να την κρατήσεις και να τη βελτιώσεις. Τα καμπανάκια που άρχισαν να χτυπάνε στις 13 κορυφώνονται όσο πάμε προς το τέλος του μήνα. Ημέρες που είναι SOS είναι οι 17, 23, 27 και 28 Δεκεμβρίου.

Καλό θα ήταν ανήμερα Χριστουγέννων, να αφήσεις το texting και τα chat ευχών, να κάνεις ένα διάλειμμα από τα 10000 θέματα που τρέχεις ταυτόχρονα και να απολαύσεις αυτήν τη γιορτινή ημέρα.

Το καλό το άφησα στο τέλος, να σου πω, ότι το πορτοφόλι σου θα γεμίσει με την Πανσέληνο στις 27. Με τον ανάδρομο γυρνάνε και χρωστούμενα, οπότε δεν αποκλείεται κάποιος που του είχες δανείσει να σου επιστρέψει το ποσό.

Καρκίνος

Φίλε Καρκίνε το σύμπαν σου κλείνει το μάτι για να μπορέσεις επιτέλους να βάλεις σε μια τάξη τις αισθηματικές σου εκκρεμότητές, ενώ από την άλλη σου χτυπάει καμπανάκια να φτιάξεις την καθημερινότητά σου στη δουλειά γιατί προς το τέλος του μήνα θα κληθείς να κάνεις deliver σε πολλούς στόχους.

Αν από την άλλη, είσαι ελεύθερος/ελεύθερη, όλο και κάποια όμορφη γνωριμία σε περιμένει αυτόν τον μήνα και δεν αποκλείεται να τη γνωρίσεις μέσα από εφαρμογή γνωριμιών ή από κοινούς γνωστούς σε κάποια από αυτές τις εορταστικές συγκεντρώσεις.

Τις πρώτες 10 μέρες του μήνα λοιπόν, τα αισθηματικά σου μπαίνουν σε πρώτο πλάνο.

Ο Ερμής 1 Δεκεμβρίου σου λέει καλό μήνα και παράλληλα σε προκαλεί κοινωνικοποιηθείς και να τολμήσεις να συστηθείς και σε ερωτικό επίπεδο.



Η Αφροδίτη στις 5 του μήνα μπαίνει στο ζώδιο του Σκορπιού, και αν δεν το έχεις καταλάβει ότι είσαι από τους τυχερούς του ζωδιακού για αυτόν το μήνα στα ερωτικά θέματα, θα το καταλάβεις, ειδικά στη περίπτωση που είσαι single καθώς ευνοούνται πάρα πολύ οι νέες γνωριμίες και εν γένει η ερωτική σου ζωή θα περάσει ένα λουστράρισμα.

Αν θες λοιπόν να περάσεις στιγμές ονειρικές με τον σύντροφό σου, κράτησε αυτές τις ημερομηνίες: 2 Δεκεμβρίου να πας μια μονοήμερη με τον σύντροφο ή να κλείσετε τώρα εισιτήρια για ταξίδι, ενώ 6, 10, 11 Δεκεμβρίου ευνοούνται ιδιαίτερα οι νέες γνωριμίες, οπότε αν είσαι single and ready to mingle, μινγκλ αυτές τις ημέρες και δεν θα χάσεις. Οι παραπάνω ημερομηνίες επηρεάζουν ιδιαίτερα εσένα που έχεις γενέθλια τις τρεις πρώτες ημέρες του ζωδίου.

Να πω βέβαια ότι πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα στις 4 Δεκεμβρίου -ειδικά αν έχεις γενέθλια τις 3 τελευταίες μέρες του ζωδίου- καθώς ενδέχεται να προκύψουν κάποια θέματα εκνευρισμού μέσα στο σπίτι σου, ειδικά αν συγκατοικείς, οπότε πρόσεχε συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε τσακωμούς και ρήξεις.

Η νέα Σελήνη στις 13 του μήνα θα έχει αλλαγές, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητά σου και βοηθά για νέα ξεκινήματα στη δουλειά, ή στο να γραφτείς σε ένα γυμναστήριο για να προσέξεις εσένα και τη φυσική σου κατάσταση. Από την άλλη, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και φέρνει στον διάβα του πρώην συντρόφους ή πρώην ερωτικές καταστάσεις που εσύ νόμιζες ότι τους είχες ξεχάσει, αυτοί όμως όχι.

Όσο προχωράμε προς το τέλος του μήνα, ο Δεκέμβριος σου υπόσχεται μοναδικά, αγαπησιάρικα τολμώ να πω, Χριστούγεννα αν είσαι με κάποιον ή είσαι ερωτευμένος. Δεν αποκλείεται πάνω σε τέτοια καλέσματα ο φτερωτός θεός να σε πετύχει, οπότε το νου σου αν είσαι διαθέσιμος. Το πιο ευνοϊκό διάστημα είναι 24-27 και επηρεάζει εσένα που έχεις γεννηθεί το πρώτο πενθήμερο του μήνα, αλλά και εσένα που σβήνεις κεράκια 15-20 Ιουλίου.

Σημαντικό και σούπερ SOS αστρολογικό γεγονός για σένα είναι η Πανσέληνος στις 27, η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και επηρεάζει άμεσα εσένα που έχεις γενέθλια τις πέντε πρώτες μέρες του ζωδίου. Το focus της πέφτει σε σένα και πώς διαχειρίζεσαι τη σχέση με τον σύντροφό σου. Ενδεχομένως να θεωρείς ότι η σχέση σας έχει κάνει το κύκλο της και πρέπει να κλείσει. Αν ισχύει αυτό, η Πανσέληνος έρχεται για να σε κάνει να το δεις ξεκάθαρα.

Τέλος, εσύ φίλε Καρκίνε που μου είσαι του τρίτου δεκαημέρου, ήτοι έχεις γεννηθεί στις 16-21 Ιουλίου, καλό είναι όσο μπορείς τις τελευταίες μέρες του μήνα να ξεκουράζεσαι. Θα νιώσεις μεγάλη πνευματική κόπωση. Επίσης, αν είχες ξεκινήσει ένα νομικό θέμα, επειδή ενδέχεται να λάβει καθυστερήσεις (ανάδρομος γαρ) κράτα όσο μπορείς την ψυχραιμία σου και μην εκνευριστείς.

Λέων

Ο Δεκέμβριος για σένα φίλε Λέοντα είναι ένας μήνας που αν βάλεις όλα τα θέματα που σε απασχολούν -ειδικά τα θέματα καριέρας και διευθετήσεις υποχρεώσεων- να ξέρεις ότι το σύμπαν θα σε ανταμείψει πλουσιοπάροχα.

Τις πρώτες δέκα μέρες του μήνα, είσαι με ένα μπλοκάκι με τη λίστα με τα δώρα και αρχίζεις και διαγράφεις ό,τι ολοκληρώνεις. Βλέπεις, επειδή είσαι large, δεν σου αρκεί να πάρεις δώρα μόνο για την οικογένεια σου. Θα πάρεις για το γραφείο, θα πάρεις μέχρι και για τους γείτονες.

Και εκεί που αγχώνεσαι και λες «μα καλά θα τα καταφέρω;», ναι, λύσεις βρίσκονται και εσύ μπορείς να πάρεις πάλι ανάσα. Η μόνη παραφωνία είναι στις 3 Δεκεμβρίου όπου ενδέχεται να πέσουν παρεξηγήσεις με συναδέλφους στη δουλειά και εσύ να ανεβάσεις τόνους (μια μέρα είναι μόνο, θα περάσει). Σε γενικές γραμμές είναι μια καλή περίοδος, καθώς μπορείς να διευθετήσεις σωστά κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα από τον εργασιακό σου χώρο, πράγμα που θα σε κάνει να νιώσεις μεγάλη περηφάνια.

Στις 4 Δεκεμβρίου κιόλας, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Σκορπιού και θα βοηθήσει ιδιαίτερα εσένα που έχεις έξοδα σπιτιού να τα βάλεις σε μια σειρά και να τα οργανώσεις όπως πρέπει. Δεν αποκλείω βέβαια εκείνη την περίοδο να ακούσεις και για κάτι κληρονομικό, αν υπάρχει, το οποίο θα σε εκπλήξει ευχάριστα.

Η νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 13 του μήνα στον Τοξότη θα βοηθήσει, ιδιαίτερα εσένα που έχεις γενέθλια κοντά στον 15 Αύγουστο, να κάνεις νέα δημιουργικά ξεκινήματα, να ερωτευθείς ή να ξεκινήσεις ένα δημιουργικό project με τα παιδιά σου. Από την άλλη, ανήμερα στις 13 Δεκεμβρίου, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και σε προσγειώνει λίγο στη σκληρή πραγματικότητα της ρουτίνας και της καθημερινότητας.

Να προσέχεις στις 17 του μήνα να μην το παρακάνεις με τα ψώνια και αλλά και στις 21 Δεκεμβρίου καθώς μια διαφωνία για οικονομικά θέματα σπιτιού μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι υπολόγιζες.

Σούπερ γλυκά και όμορφα Χριστούγεννα αναμένεται να ζήσεις με την οικογένειά σου και με αγαπημένα άτομα. Τέλος, η Πανσέληνος στις 27 Δεκεμβρίου στο ζώδιο του Καρκίνου, θα σου δώσει το απαραίτητο διάλειμμά που χρειάζεσαι ώστε να μπορέσεις να φτιάξεις την ψυχολογία σου, να ανασυνταχθείς και να πάρεις δύναμη, καθώς παράλληλα βλέπεις την ερωτική σου ζωή να παίρνει λίγο τον λάθος δρόμο και αυτό είναι κάτι που σε απογοητεύει.

Από την άλλη αν έχεις παιδιά, όπως καταλαβαίνεις το combo Χριστούγεννα +παιδιά= έξοδα και υποχρεώσεις. Υπομονή θα περάσει και αυτό.

Παρθένος

Ότι ο Δεκέμβριος Παρθένε θα σου έβγαινε ερωτικός μήνας, δεν το περίμενες, είμαι σίγουρη. Και όμως, το σύμπαν συνωμοτεί για να σου φέρει ένα ταίρι να κάνετε cocooning δίπλα στο τζάκι. Τώρα αν αυτό το ταίρι είναι κάποια προηγούμενη γνωριμία που δεν προχώρησε στο παρελθόν -πράγμα πολύ πιθανό- αυτό είναι στο χέρι σου και μάλλον θα πρέπει ίσως να το σκεφτείς καλά αν αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία.

Ο Δεκέμβριος ξεκινάει και ο κυβερνήτης σου ο Ερμής κάνει απόβαση στο ζώδιο του Αιγόκερου, λύνοντας τη γλώσσα σου και βοηθώντας σε να έρθεις πιο κοντά με το αντικείμενο του πόθου σου.

Αν έχεις παιδιά, ο μήνας σου προσφέρει τρομερή ενέργεια και δημιουργικότητα και παράλληλα μπορείς να τα βοηθήσεις με τα μαθήματα του σχολείου καθώς η μεταδοτικότητα σου θα είναι εξαιρετική.

Στις 3 Δεκεμβρίου, θέλω να δώσεις λίγο παραπάνω προσοχή γιατί ένα ξαφνικό οικονομικό θέμα -μάλλον από γονεϊκή υποχρέωση- προκύπτει το οποίο θα σε αναστατώσει προσωρινά.

Η καλή τύχη όμως συνεχίζεται και αυτό οφείλεται στο έργο της Αφροδίτης η οποία θα βρεθεί στον 3ο οίκο σου της επικοινωνίας το οποίο, σε απλά ελληνικά, μεταφράζεται ότι μεταξύ 4 και 11 Δεκεμβρίου - ειδικά αν έχεις γενέθλια αρχές Σεπτεμβρίου - η ερωτική σου ζωή θα μεταμορφωθεί αφού θα φλερτάρεις ,θα σε φλερτάρουν και ενδέχεται να πας και ταξιδάκια με τον αγαπημένο σου, αν και εφόσον είσαι δεσμευμένος, και έτσι θα ανανεώσετε τη σχέση σας.

Η νέα Σελήνη στις 13 Δεκεμβρίου σου ζητάει να κοιτάξεις τα θέματα σπιτιού. Ίσως να είσαι σε μία φάση της ζωής σου που θέλεις να ξεκινήσεις είτε να διαμορφώσεις τον χώρο σου, είτε να μετακομίσεις ή γιατί όχι να κάνεις και μία ανακαίνιση αν το σπίτι έχει προβλήματα τα οποία πρέπει να φτιαχτούν.

Παράλληλα, την ίδια μέρα, ο κυβερνήτης σου Ερμής, γυρίζει ανάδρομος και εσύ είσαι έτοιμος να ξαναζήσεις την ημέρα της μαρμότας, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό το situationship που νόμιζες ότι σε ξέχασε, όχι απλά να γυρίσει αλλά να σου πει ό,τι ακριβώς θες να ακούσεις και σε πείθει κιόλας ότι το εννοεί.

Ο μήνας συνεχίζει προσφέροντας σε εσένα που είσαι σε σοβαρή σχέση ωραίες μέρες για ρομαντικές καταστάσεις, όπως βόλτες με τον σύντροφό σου ή εποικοδομητικές συζητήσεις που θα σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε συναισθηματικά, ειδικά ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η Πανσέληνος στις 27 Δεκεμβρίου επηρεάζει εσένα που έχεις γενέθλια στο πρώτο πενθήμερο του ζωδίου και σου προσφέρει τη δυνατότητα να δικτυωθείς με νέα πρόσωπα μέσα στις γιορτές, ώστε στο μέλλον να μπορέσεις να κάνεις πραγματικότητα ένα σχέδιο που είχες κατά νου καιρό τώρα.

Οι τελευταίες μέρες του μήνα, χρειάζονται ιδιαίτερη υπομονή και ψυχραιμία. Βλέπεις ο μήνας τελειώνει και ο Ποσειδώνας σε βασανίζει στον τομέα των συγγενών και του σπιτιού, μιας και δεν θα υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς σου ή με τον σύντροφό σου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικοινωνιακές καραμπόλες. Αυτό, θα επηρεάσει εσένα Παρθένε που έχεις γεννηθεί προς τις τελευταίες μέρες του ζωδίου.

Ζυγός

Ο Δεκέμβριος για σένα φίλε Ζυγέ είναι ένας μήνας ο οποίος είναι αφιερωμένος κυρίως σε θέματα υποχρεώσεων σπιτιού, αύξησης του εισοδήματός σου, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι και επικοινωνείς με τον σύντροφό ή τους συναδέλφους στη δουλειά.

Συγκεκριμένα ο μήνας ξεκινάει με τον Ερμή από το ζώδιο του Αιγόκερου, να προσφέρει λύσεις σ ’ένα θέμα σπιτιού. Ίσως να καταφέρεις να κλείσεις ένα θέμα ακινήτου με κάποιο συμβόλαιο. Η συνθήκη αυτή αφορά εσένα που έχεις γενέθλια το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου.

Η Αφροδίτη στις 4 Δεκεμβρίου μπαίνει στο ζώδιο του Σκορπιού και ο στόχος της είναι να σε βοηθήσει να αλλάξεις την οικονομική σου κατάσταση προς το καλύτερο. Πραγματικά, θα δεις ότι για το επόμενο διάστημα από τις 4 έως και τις 11 Δεκεμβρίου, ειδικά αν έχεις γεννηθεί μεταξύ 27 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη, αναμένεται να διευθετήσεις πολλές υποχρεώσεις, μιας και θα πάρεις πολλές πρωτοβουλίες για να κάνεις σοβαρές συζητήσεις για μία συνεργασία, η οποία μπορεί να σου εξασφαλίσει μία καλή, τονωτική ένεση στο πορτοφόλι σου.

Μετέπειτα, η νέα Σελήνη από το ζώδιο του Τοξότη, θα επηρεάσει κυρίως τον τρόπο σκέψης και της επικοινωνίας σου. Ίσως θέλεις τώρα να ξεκινήσεις έναν νέο κύκλο σπουδών ή κάποιο project πνευματικής φύσεως ή να γνωρίσεις νέα άτομα μέσα από την καθημερινότητά σου.

Ο ανάδρομος Ερμής ωστόσο, που πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με τη νέα Σελήνη, πατάει φρένο στα σχέδιά σου και σου τραβάει την προσοχή σε θέματα που αντιμετωπίζεις μέσα στο σπίτι. Αν έχεις σκοπό να ξεκινήσεις κάποιες εργασίες μέσα στον χώρο σου, να περιμένεις ότι δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν το χρονικό διάστημα που έχεις υπολογίσει.

Στις 17 Δεκεμβρίου θα δημιουργηθεί μία δύσκολη κατάσταση στη δουλειά και θα πρέπει να προσέξεις πολύ τον τρόπο που μιλάς, αλλά και τις λέξεις που χρησιμοποιείς προς τους συναδέλφους σου. Το σκηνικό δυστυχώς θα επαναληφθεί στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου και αφορά εσένα με γενέθλια από 17 με 21 Οκτωβρίου.

Τα τελευταία ζόρια για αυτόν το μήνα, αναμένεται να τα ζήσεις στις 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα προκύψει μια ξαφνική οικονομική στενότητα, η οποία θα σε στρεσάρει. Αυτή η οικονομική κατάσταση όμως θα δημιουργηθεί από δική σου κακή διαχείριση λόγω σπαταλών που θα έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Οπότε όταν θα βγεις για τα δώρα των εορτών, έχε υπόψιν σου και την παραπάνω ημερομηνία, ώστε να κάνεις καλύτερους υπολογισμούς.

Τα Χριστούγεννα θα είναι μια μέρα που πραγματικά θα σε κάνει να αναλογιστείς τι κατάφερες να πραγματοποιήσεις μέσα στη χρονιά και τι άλλο σου μένει να κάνεις, πράγμα που θα εντείνει το αίσθημα ασφάλειας μέσα σου, το οποίο θα κάνει μοναδικό blend με το εορταστικό κλίμα και έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις.

Τέλος η Πανσέληνος που θα πραγματοποιηθεί στις 27 του μήνα στο ζώδιο του Καρκίνου, σε καλεί να ρίξεις μία καλύτερη ματιά στον τομέα της καριέρας σου και να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα ως προς τους επαγγελματικούς στόχους που θέλεις να πετύχεις για τη νέα χρονιά.

Σκορπιός

Φίλε Σκορπιέ αυτός είναι ένας μήνας για σένα όπου θα εστιάσεις κυρίως στο θέμα των οικονομικών σου, μιας και αυτή είναι η μεγαλύτερη αγωνία που αντιμετωπίζεις αυτό το διάστημα. Παράλληλα, το σύμπαν σε βοηθάει να γνωρίσεις άτομα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να ξε-αγχωθείς. Τέλος, μέσα στον μήνα θα έχεις και κάποιες ωραίες, ευχάριστες εξελίξεις στον συναισθηματικό τομέα.

Ο Ερμής από την 1η Δεκεμβρίου το ζώδιο του Αιγόκερου, σε βοηθάει να εκφραστείς καλύτερα και να μεταφέρεις στους άλλους αυτό που πραγματικά θέλεις να πετύχεις. Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη στις 4 του μήνα μπαίνει στο δικό σου ζώδιο και ανεβάζει τη γοητεία σου στα ύψη. Έτσι λοιπόν, μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες του μήνα ,μπορείς να περιμένεις πολλές επαφές και συζητήσεις κυρίως για την επίτευξη κάποιων οικονομικών στόχων που έχεις ξεκινήσει καιρό τώρα να σχεδιάζεις.

Άλλωστε, η νέα Σελήνη στις 13 Δεκεμβρίου από το ζώδιο του Τοξότη σε κάνει να θέλεις να πραγματοποιήσεις ένα νέο ξεκίνημα στα επαγγελματικά σου, προκειμένου να αυξήσεις το εισόδημά σου. Ωστόσο τώρα θα στο χαλάσω, καθώς ο Ερμής την ίδια μέρα γυρίζει ανάδρομος και έτσι για ένα διάστημα δεν θα μπορείς να κάνεις τα ξεκινήματα τα οποία εσύ ονειρεύεσαι.

Προσοχή λοιπόν από τις 13 του Δεκεμβρίου και μετά, δεν υπογράφεις συμβόλαια, δεν κλείνεις οικονομικές συμφωνίες και εννοείται δεν ξεκινάς νέες δουλειές. Ο τρόπος επικοινωνίας σου επίσης θα επηρεαστεί τη συγκεκριμένη περίοδο, οπότε πριν στείλεις το οποιοδήποτε μήνυμα, email ή sms, τσέκαρε το δυο-τρεις φορές για να σιγουρευτείς ότι όντως γράφει αυτό που θέλεις να πεις και δεν γράφει τίποτα άλλο.

Στις 17 Δεκεμβρίου μία αγορά που κάνεις ίσως βγει προβληματική και αυτό θα σου φέρει έναν εκνευρισμό (λογικό, θα είμαστε μέσα στον ανάδρομο). Ακόμα, ενδέχεται αυτό το έξοδο να προέρχεται από μια δαπάνη για υποχρεώσεις και δραστηριότητες των παιδιών σου, αν είσαι γονιός.

Super SOS η 21 Δεκεμβρίου, η οποία επηρεάζει εσένα που έχεις γενέθλια 10 με 15 Νοέμβρη. Αυτή η ημέρα θα φέρει αναταραχή και αναστάτωση στη σχέση σου αν έχεις σχέση ή είσαι παντρεμένος. Χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς για να μην οδηγήσεις την κατάσταση στα άκρα. Από την άλλη βέβαια αν είσαι ελεύθερος 24 – 27 του μήνα είναι φανταστικό διάστημα για να κάνεις νέες γνωριμίες.

Ανήμερα Χριστούγεννα αναμένεται να περάσεις πολύ όμορφες και δημιουργικές στιγμές και αν έχεις παιδιά θα ανακαλύψουν πόσο ευφάνταστο γονιό έχουν στην επιλογή δώρων. Στις 27 Δεκεμβρίου με την Πανσέληνο, θα φλερτάρεις με την ιδέα ενός μακρινού ταξιδιού. Έχεις κουραστεί, η αλήθεια είναι, από τη ρουτίνα που βιώνεις το τελευταίο διάστημα και θέλεις να ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου. Προτού όμως τη ρίξεις, μήπως να δεις καλύτερα πώς θα οργανώσεις και θα μαζέψεις τα έξοδα που αρχίζουν να μαζεύονται και να πολλαπλασιάζονται τις τελευταίες μέρες του μήνα;

Τοξότης

Ο μήνας των γενεθλίων σου ήρθε επιτέλους και εσύ μπορείς να ξεδιπλώσεις το δημιουργικό σου ταμπεραμέντο, να φτιάξεις ένα καλύτερο περιβάλλον μέσα στο σπίτι σου και φυσικά να βρεις λύση για το πορτοφόλι σου ώστε να μην αφήσεις κανέναν παραπονεμένο φέτος τις γιορτές.

Με τον Ερμή στον Αιγόκερω στο πρώτο μισό του μήνα, μέσα στον δεύτερο οίκο των οικονομικών σου, να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις την κατάλληλη λύση μέσα από συζητήσεις ώστε να βρεις extra εισοδηματικούς πόρους ή να πραγματοποιήσεις μία σημαντική αλλαγή μέσα στον εργασιακό τομέα που θα ωφελήσει τον τραπεζικό σου λογαριασμό.

Στις 4 Δεκεμβρίου, η Αφροδίτη στον Σκορπιό σου λέει ότι χρειάζεται λίγο φροντίδα και η ψυχική σου υγεία και ίσως χρειάζεται να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από όλους και όλα. Εκτός βέβαια αν αποφασίσεις ότι ο μοναδικός τρόπος για να μην ξεφύγεις φέτος τις γιορτές από τα έξοδα, είναι να αρχίσεις να εμπνέεσαι από την Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Σκρουτζ.

Οι επόμενες 10 ημέρες μέχρι τη νέα σελήνη θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους οικονομικούς σου στόχους και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Καλύτερες μέρες για να το πετύχεις αυτό είναι οι 8, 10 και 11 Δεκεμβρίου και αφορούν εσένα που έχεις γενέθλια 27 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου.

Mε τη νέα Σελήνη η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιό σου, θα μπεις σε διαδικασίες να δεις τι μπορείς να ξεκινήσεις να πετύχεις στην αυτοβελτίωση σου. Μήπως να πας για ψώνια; Μήπως να αλλάξεις χρώμα στο μαλλί; Μήπως να ξεκινήσεις μαθήματα διαλογισμού; Ο ανάδρομος Ερμής ακριβώς την ίδια μέρα θα σου φέρει καθυστερήσεις και αναβολές στα οικονομικά σου θέματα. Οπότε αν περίμενες να πληρωθείς εκείνο το διάστημα, να γνωρίζεις ότι αυτό είναι πολύ πιθανόν να μη γίνει στην ώρα του.

Καλό θα είναι προσεχείς το διάστημα 17, 27 και 28 Δεκεμβρίου, ειδικά αν έχεις γεννηθεί μεταξύ 15 και 20 Δεκεμβρίου, καθώς η αναδρομή του Ερμή θα προκαλέσει άβολες καταστάσεις μέσα στο σπίτι σου λόγω ασυνεννοησίας. Καλύτερα να μην κάνεις εικασίες και σενάρια μέσα στο μυαλό σου και να πεις ακριβώς αυτό που νιώθεις στα οικεία σου πρόσωπα με ήρεμο τρόπο.

Στις 21 Δεκεμβρίου θα αποκαλυφθεί μία παρασκηνιακή κατάσταση που επικρατούσε μέσα στον εργασιακό σου χώρο η οποία θα σε αναστατώσει. Σκέψου όμως ότι όλα γίνονται για κάποιον λόγο και τίποτα δεν μένει κρυφό. Οπότε δες πώς θα εξελιχθεί και πώς μπορεί αυτή η αποκάλυψη να σε βοηθήσει αργότερα.

Τα Χριστούγεννα αποτελούν για σένα μια εντελώς πριβέ γιορτή και θα θελήσεις να μοιραστείς αυτές τις γιορτινές μέρες αποκλειστικά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα ή και τον σύντροφό σου ώστε να εξασφαλίσεις ότι θα περάσεις υπέροχα και ήρεμα.

Τέλος, η Πανσέληνος στις 27 από το ζώδιο του Καρκίνου θα σε βοηθήσει να κλείσεις οριστικά θέματα οικονομικών υποχρεώσεων, ώστε να μπορέσεις να πάρεις μία βαθιά ανάσα και να πας παρακάτω.

Αιγόκερως

Αιγόκερε αυτόν το μήνα πρέπει να σταματήσεις να γκρινιάζεις για θέματα καριέρας και χρημάτων και να μπεις εντελώς στο κλίμα των Χριστουγέννων! Ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας επικοινωνιακός που σου φέρνει νέες γνωριμίες, νέους έρωτες, ξεχασμένους έρωτες, ξεχασμένους φίλους -οκ λίγο το ψυχολογικό σου βαρόμετρο θα πρέπει να το ρυθμίσεις- αλλά μία χαρά σε βρίσκω κατά τα άλλα.

Ξεκινάμε με τον Ερμή να μπαίνει στο ζώδιό σου την 1/12 και την Αφροδίτη από το ζώδιο του Σκορπιού στις 4 του μήνα αντίστοιχα, να σε μεταμορφώνουν τις πρώτες δέκα ημέρες του Δεκεμβρίου σε κοινωνική πεταλούδα. Έτσι λοιπόν το καρνέ των επαφών σου εκείνο το διάστημα θα γεμίσει με νέα άτομα, μέσα από τα οποία ίσως να είναι και μία γνωριμία με σοβαρές προοπτικές. Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου όμως κράτησε τις σοβαρές γνωριμίες, γιατί μετά θα υπάρχει μια αμφιβολία στην ποιότητα των ατόμων που έρχονται στη ζωή σου.

Στις 13 τώρα του μήνα με τη νέα Σελήνη στον Τοξότη, κάνεις ένα βήμα πίσω, ώστε να μπορείς να ανασυγκροτηθείς και να διορθώσεις τα κακώς κείμενα της ζωης σου. Το θέμα είναι να βρεις τι σε ενοχλεί ώστε να το αποβάλλεις και να κάνεις μία νέα αρχή με νέα ψυχολογία.

Ταυτόχρονα, η ανάδρομη πορεία του Ερμή στο δικό σου ζώδιο την ίδια μέρα με τη νέα Σελήνη, μπορεί να σου προκαλέσει θέματα στον τρόπο έκφρασής σου και εκεί που νόμιζες ότι οι άλλοι καταλαβαίνουν τι θέλεις να πεις, συνειδητοποιείς ότι έχετε χαθεί αμφότεροι στη μετάφραση. Στις ευχάριστες παρενέργειες του ανάδρομου τώρα, να ξέρεις πως ενδέχεται σοβαρά να έχεις blast from the past από ερωτική περιπέτεια της προηγούμενης σεζόν ή να προκύψει γνωριμία με ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον άτομο.

Βέβαια λόγω της αναδρομής αυτά όλα είναι εφήμερα, δεν κάνουμε σοβαρές σχέσεις μέσα στον ανάδρομο, γιατί δεν κρατάνε. Αν είναι βέβαια κάποια προηγούμενη γνωριμία που είχες μετανιώσει που την άφησες, τώρα ήρθε η ώρα για δεύτερη ευκαιρία. Γενικά το διάστημα 17 με 27 ευνοούνται οι γνωριμίες και μπορεί επίσης να έχεις επικοινωνία με κάποιον φίλο-γνωστό από τα παλιά τον οποίο είχες να δεις και να ακούσεις καιρό.

Αν έχεις γενέθλια μεταξύ 14 με 18 Ιανουαρίου, θα πρότεινα να σημειώσεις στην ατζέντα σου τις παρακάτω ημερομηνίες να γράψεις «χάος- προσοχή». Οι ημερομηνίες αυτές είναι 17, 27, 28 και 29 όπου τα κουτσομπολιά τα οποία θα μάθεις εκείνες τις ημέρες είναι ικανά να σε βγάλουν εκτός εαυτού. Επειδή όμως είναι πολύ Ποσειδώνιες οι μέρες που θα διανύουμε, θα έλεγα να κρατάς και ένα μικρό καλάθι.

Χριστούγεννα θα περάσεις πολύ όμορφα με μία μέρα γεμάτη φίλους, ευχές, γέλια και χαρά και θεωρώ ότι θα την ευχαριστηθείς πραγματικά. Τέλος, η Πανσέληνος στις 27 του μήνα θα σε κάνει να κοιτάξεις πιο σοβαρά τη σχέση με το σύντροφό σου -αν είσαι σε σχέση. Η πανσέληνος θα σε βοηθήσει να αποφασίσεις αν είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στον κοινό σας βίο ή και όχι…

Υδροχόος

Υδροχόε ο Δεκέμβριος έχει έρθει ώστε να μπορέσει να ανοίξεις κι άλλο τον κοινωνικό σου κύκλο μέσα από νέα άτομα ή μέσα από παλιές γνωριμίες τις οποίες είχες καιρό να δεις. Επίσης, αυτόν τον μήνα, θα καταφέρεις να διευθετήσεις διάφορα θέματα που είχαν προκύψει πάνω στη δουλειά σου, ενώ παράλληλα βάζεις τους πρώτους σπόρους για ελπιδοφόρα projects τα οποία καλό θα ήταν να μην τα κοινοποιήσεις ακόμα προς τα έξω.

Ο μήνας λοιπόν ξεκινάει και το ζήτημα «βρίσκω τρόπους να αυξήσω το εισόδημά μου» σε απασχολεί έντονα. Πράγματι από 1 έως 11 Δεκεμβρίου θα έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες ώστε να έρθεις σε επαφή με άτομα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να παγιώσεις κάποιες καταστάσεις, οι οποίες θα θέσουν τις πρώτες βάσεις για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου επαγγελματικού σου στόχου. Άλλωστε, η Αφροδίτη από τις 4 Δεκεμβρίου και έπειτα, σου δίνει την κατάλληλη ώθηση που χρειάζεσαι για να πάρεις πρωτοβουλίες πάνω σε θέματα καριέρας.

Η νέα Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη στις 13 του μήνα, σου ενισχύει την ανάγκη να βρεθείς με κόσμο, νέο και διαφορετικό από σένα, ώστε να μάθεις μέσα από τη δική τους νοοτροπία και, γιατί όχι, αν σου ταιριάζει να την ενστερνιστείς. Γνωρίζεις φυσικά ότι μέσω των νέων γνωριμιών πάντοτε ανανεώνεσαι στο τέλος. Δεν αποκλείω βέβαια να θες να ξεκινήσεις κάποιο δικό σου podcast ή κανάλι στο YouTube (δεν αναφέρω Tik Tok, το θεωρώ δεδομένο ότι έχεις). Βέβαια την ίδια μέρα ξεκινάει και ο ανάδρομος Ερμής και επηρεάζει την ψυχολογία σου, και ίσως γυρίσουν στη ζωή σου κάποιες παρελθοντικές καταστάσεις που νόμιζες ότι είχαν τελειώσει -αλλά τελικά αποδεικνύεται λάθος.

Στις 21 Δεκεμβρίου αν έχεις γενέθλια μεταξύ 4 και 11 Φεβρουαρίου, καλό θα ήταν να μην κάνεις συζητήσεις με τους ανωτέρους σου για θέματα δουλειάς καθώς ενδέχεται να απογοητευτείς από τις απαντήσεις τους. Το διάστημα που καλό είναι επίσης να προσέξεις ιδιαίτερα, είναι ημερομηνίες 17 ,27, 28 και 29 -αυτές αφορούν εσένα που έχεις γενέθλια μεταξύ 11 και 16 Φεβρουαρίου. Θα είναι δύσκολο διάστημα γιατί ένα θέμα οικονομικής φύσης θα μπει ανάμεσα σε σένα και στους φίλους σου και μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις και ένα ψυχρό κλίμα.

Ανήμερα Χριστούγεννα, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, αλλά ασχολείσαι πάλι με τα επιτυχημένα επαγγελματικά σου.

Εξαιτίας του ανάδρομου Ερμή όλα θα πηγαίνουν σε slow motion από τα μισά του μήνα και έπειτα, οπότε κράτησε κατά νου ότι θα είναι πολύ λογικό ειδήσεις ή νέα να έρχονται στα αυτιά σου με μια χρονοκαθυστέρηση.

Η Πανσέληνος στις 27 του μήνα από το ζώδιο του Καρκίνου θα σε βοηθήσει να αποβάλλεις στρεσογόνα συναισθήματα και να μπορέσεις να ανεβάσεις την ψυχολογία σου.

Ιχθύες

Πες μου την αλήθεια φίλε Ιχθύ. Περίμενες να έρθει το τέλος της χρονιάς για να αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση που σου έλειπε ώστε να προωθήσεις τους επαγγελματικούς σου στόχους, έτσι δεν είναι; Γιατί για να ξέρεις ο Δεκέμβριος, πέρα από επαγγελματικές επιτυχίες είναι γεμάτος επαφές και επιστροφές φίλων, αλλά και νέων γνωριμιών -ανάλογα τι θέλεις.

Συγκεκριμένα από την πρώτη ημέρα του μήνα, ο Ερμής μπαίνει στο φιλικό για σένα ζώδιο του Αιγόκερου και σε βοηθά ώστε να επικοινωνήσεις με τις σωστές λέξεις και να δικτυωθείς κατάλληλα ώστε να έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου.

Γενικά το διάστημα από 1η έως και 11 Δεκεμβρίου ευνοεί πολύ τις επαφές, τις συζητήσεις, τις συμφωνίες, τα συμβόλαια αλλά και τον προγραμματισμό ταξιδιών ή ακόμα και μια έρευνα για την αρχή κάποιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Επιπλέον, η περίοδος μπορεί να είναι ευνοϊκή και για μία νομική υπόθεση, όπου και εκεί θα υπάρξουν εξελίξεις τις πρώτες δέκα ημέρες του μήνα.

Από το προαναφερθέν διάστημα προσοχή μόνο στις 3 Δεκεμβρίου, αν έχεις γεννηθεί τις τελευταίες πέντε ημέρες του ζωδίου, καθώς ένα χρέος που θα προκύψει μέσα από τις παρέες σου ή λόγω δικής σου κακής διαχείρισης, θα σε απασχολήσει και όχι με την καλή έννοια. Χρειάζεται να προσέξεις τώρα λίγο παραπάνω τα χρέη σου.

Με τη νέα Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη, το focus σου στρέφεται αποκλειστικά στον τομέα της καριέρας. Θες να αλλάξεις πράγματα στον εργασιακό σου χώρο και ίσως να θέλεις να κάνεις και μία νέα αρχή με μία άλλη δουλειά.

Παράλληλα ο Ερμής επίσης στις 13 του μήνα θα σου σπάσει το νευρικό σύστημα με οτιδήποτε έχεις σε ηλεκτρονικό έγγραφο. Άρα ίσως δημιουργηθούν θέματα με το κινητό σου ή στείλεις σε λάθος αποστολέα σημαντικό email. Εννοείται πως δεν αγοράζεις κανένα νέο ηλεκτρονικό gadget, καθώς θα βγάλει πρόβλημα.

Οι μέρες που πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα είναι οι 17 ,27, 28 και 29 Δεκεμβρίου -ειδικά εάν τα γενέθλιά σου πέφτουν μεταξύ 12 και 18 Μαρτίου- καθώς αναμένεται να προκύψουν συγκρούσεις με κάποιον ανώτερο στη δουλειά οπότε θα πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα τι λες και κυρίως πώς το λες. Επιπλέον στις 21 Δεκεμβρίου, ένα ταξίδι ή ένα νομικό ζήτημα θα πάρει μια σημαντική αναβολή, η οποία θα σε στρεσάρει γιατί δεν το περιμένεις. Εννοείται δεν υπογράφεις κάτι αυτήν την περίοδο.

Στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστουγέννων, επιτέλους μπορείς να απολαύσεις ζεν οικογενειακές στιγμές με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Εάν μάλιστα είσαι από τους τυχερούς και κατάφερες να φύγεις στο εξωτερικό, τότε είναι σίγουρο ότι θα περάσεις αξέχαστα.

Προς τα τέλη του μήνα, και συγκεκριμένα στις 27, πραγματοποιείται και η Πανσέληνος από το ζώδιο του Καρκίνου, η οποία και θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις ένα ζήτημα το οποίο είχε προκύψει λόγω γονεϊκών υποχρεώσεων αν έχεις παιδιά ή να καταλήξεις για τις κινήσεις σου σχετικά με μία ερωτική γνωριμία η οποία περιμένει μία τελική απόφαση!