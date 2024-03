Εαρινή Ισημερία: 3 ζώδια τυλίγονται σε πέπλο ερωτισμού την εβδομάδα 18 - 24 Μαρτίου 2024

Η Εαρινή Ισημερία φέρνει αέρα ανανέωσης στα ερωτικά και ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας

Love is in the air, γιατί η Εαρινή Ισημερία ενισχύει την ομορφιά και φέρνει τον ενθουσιασμό στις ερωτικές σχέσεις. Η εβδομάδα 18 - 24 Μαρτίου του 2024 αναμφισβήτητα είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στον έρωτα. Θα βγούμε έξω, θα διασκεδάσουμε και θα φλερτάρουμε. Θα εκφράσουμε ελεύθερα τον ερωτισμό μας - χωρίς να υπολογίζουμε τα «πρέπει», χωρίς περιορισμούς. Όμως, υπάρχουν 3 ζώδια που είναι έτοιμα να ανεβάσουν ταχύτητα και ο έρωτάς τους βρίσκει ανταπόκριση.

Ταύρος

Ταύρε, νιώθεις υπερήρωας όταν πρόκειται για έρωτα και ρομαντισμό. Ο σύντροφός σου δεν μπορεί να σταματήσει να σε «λούζει» με δώρα. Από τις 18 έως τις 24 Μαρτίου 2024, θα διαπιστώσεις ότι θέλει να μοιραστεί μαζί σου όχι μόνο δώρα, αλλά και βλέψεις για το μέλλον. Αυτό σου προκαλεί ενθουσιασμό και ο ερωτισμός μεταξύ σας αναζωπυρώνεται.

Καρκίνος

Η άνοιξη είναι πάντα μια καλή εποχή για σένα και η δύναμη του Κριού δεν σε απογοητεύει ούτε αυτή τη χρονια. Όχι μόνο είσαι σε υπέροχη διάθεση την εβδομάδα 18 - 24 Μαρτίου 2024, αλλά νιώθεις ακόμα περισσότερη δύναμη από το συνηθισμένο. Αυτό θα λειτουργήσει καλά στην ερωτική σου ζωή, καθώς θα εκφράσεις με μεγαλύτερη ευκολία τα βαθύτερα συναισθήματά σου στον σύντροφό σου αυτές τις μέρες.

Λέων

Τρέχεις σχεδόν γυμνός με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό σου αυτή την εβδομάδα, καθώς η διάθεσή σου είναι τόσο υπέροχη που κυριολεκτικά ακτινοβολείς. Και με αυτή τη διάθεση θα θελήσεις να μοιραστείς τον ρομαντικό σου με τον σύντροφό σου.