Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (5 - 11/8)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 5 - 11/8 για κάθε ζώδιο

Say Hi to ανάδρομος Ερμής! Ω ναι, αυτή είναι η εβδομάδα που κανείς δεν θέλει αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ακόμα εύχονται να γυρίσει η/ο πρώην. Στις ερωτικές επάλξεις των πρώην σχέσεων θα βρεθούν ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο οι Ιχθύες, Παρθένοι, Ταύροι και Υδροχόοι του πρώτου πενθημέρου αλλά και όλοι οι αντίστοιχοι ωροσκόποι. Μία ημέρα τύχης διαφαίνεται στις 7 Αυγούστου για το δεύτερο δεκαήμερο φωτιάς και αέρα όπου θα συμβούν όμορφες γνωριμίες και θα έρθουν ευχάριστες σημαντικές εξελίξεις.

Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (5 - 11/8)

Κριός

Μία πάρα πολύ λειτουργική βδομάδα για σένα, αγαπητέ Κριέ, όπου ο ανάδρομος Ερμής από τις 5 Αυγούστου σε βρίσκει να επαναξιολογείς προτάσεις και δεδομένα από το παρελθόν στα εργασιακά σου και να ασχολείσαι εποικοδομητικά με θέματα υγείας και ευεξίας τα οποία είχες αφήσει στην άκρη. Ειδικότερα στα εργασιακά σου, η Αφροδίτη από το ζώδιο της Παρθένου έρχεται να απαλύνει τις σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους. Δεν αποκλείεται τώρα να σου αποφέρει ένα έξτρα εισόδημα με μία συμπληρωματική εργασία ή ένα project το οποίο θα έχει κερδοφορία.

Ταύρος

Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σου ανακοινώσω ότι αυτή η εβδομάδα –και όχι μόνο, ρίχνω σπόιλερ και μέχρι 29 Αυγούστου-, θα είναι πάρα πολύ δυνατή για την ερωτική σου ζωή. Αν είσαι ελεύθερος και ωραίος Ταύρος και ειδικότερα του πρώτου πενθημέρου ή ωροσκόπος Ταύρος να ξέρεις σε περιμένουν τα καλύτερα και ένας νέος έρωτας θα εμφανιστεί στη ζωή σου. Παράλληλα, θα εμφανιστεί και το παρελθόν σου με ιστορίες που δεν είχαν τελειώσει και εκεί πιθανότατα θα χάσεις τον μπούσουλα αλλά αυτά είναι τα ωραία της ζωής ε; Συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο, οι ερωτικές εκδηλώσεις από πρώην ιστορίες θα ‘ναι πολύ γλυκές έως πειστικές για να κάνεις το πισωγύρισμα.

Δίδυμοι

Είσαι Δίδυμος και έχεις πρόγραμμα, να κάτι που δεν περίμενα ποτέ να πω! Κι όμως, αυτή η εβδομάδα σε κάνει πολύ συνεπή και οργανωτικό καθώς τρέχεις να τακτοποιήσεις με σβελτάδα ό,τι θέματα σπιτιού και οικογένειας είχες σε εκκρεμότητα. Δεν αποκλείεται να τακτοποιήσεις μία μετακόμιση ή να βρεις μία νέα κατοικία ή να κάνεις μία ανακαίνιση στο χώρο σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προκύψουν ζητήματα αναφορικά με αυτή την θεματολογία, άλυτα από το παρελθόν που θα παρουσιαστούν ξανά επί τάπητος. Θέλεις, όμως, τόσο πολύ να πας διακοπές που θα τα τακτοποιήσεις γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.

Καρκίνος

Κι ενώ εσύ, φίλε Καρκίνε, δεν είσαι ιδιαίτερα φιλοχρήματο ζώδιο, αυτή η εβδομάδα έρχεται να σου δώσει τα καλύτερα από θέμα εσόδων. Κάποιες μυστικές επαφές παρασκηνιακού τύπου έρχονται να αποδώσουν ως αύξηση εισοδήματος και αυτό θα αναπτερώσει και την ψυχολογία σου. Στα υπόλοιπα νέα, ο ανάδρομος Ερμής θα σε χτυπήσει στις μετακινήσεις και στο μεταφορικό σου όχημα. Φρόντισε, λοιπόν, πριν φύγεις διακοπές να είσαι επιμελής στα service, λάδια, παραφλού αλλά και εισιτήρια κτλ .



Λέων

Οι τομείς που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή την εβδομάδα είναι δύο για σένα, αγαπητέ φίλε Λέοντα. Βασικό σου μέλημα είναι η αύξηση εσόδων κάτι το οποίο και πετυχαίνεις εύκολα αυτή την εβδομάδα. Έρχονται αναδρομικά έσοδα τα οποία πιθανότατα σου χρωστούσαν, αλλά και κάποιο καινούργιο deal μπορεί να σου γεμίσει το πορτοφόλι και την αυτοπεποίθηση. Η οικονομική εύνοια θα κρατήσει μέχρι και τέλη Αυγούστου. Το τουλούμι τύχης, όμως, για το Παρασκευοσαββατοκύριακο έχουν παραπάνω οι Λέοντες του 2ου δεκαημέρου.

Παρθένος

Η κάμερα γυρνάει σε εσένα, αγαπητέ Παρθένε, καθώς ο Ερμής και η Αφροδίτη σε χρήζουν πρωταγωνιστή. Το σενάριο, βέβαια, έχει και ένα plot twist, καθώς η εύνοια στα ερωτικά θα είναι καθολική σε πρώην και νέες ιστορίες. Η μεγαλύτερη επιρροή για να γυρίσουν πρώην σχέσεις στη ζωή σου είναι για όσους έχουν γεννηθεί το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου μέχρι περίπου και 27 Αυγούστου. Το πρώτο πενθήμερο, λοιπόν, είναι αυτό που θα έχει τα περισσότερα νέα και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο που οι πλανήτες ετοιμάζουν λουλουδένια λογάκια από τους πρώην που θέλουν επανασύνδεση.

Ζυγός

Αυτή η εβδομάδα, αγαπητέ φίλε Ζυγέ, έχει μέσα το στοιχείο της έντονης κοινωνικοποίησης δίνοντας σου εξωστρέφεια για να αυξήσεις τη δημοφιλία σου, τα PR σου και να κάνεις και νέες φιλικές γνωριμίες. Έχει, όμως, από την άλλη και ακριβώς το αντίθετο στοιχείο, αυτό της μυστικοπάθειας. Η μυστικοπάθεια θα σε πιάσει στον ερωτικό τομέα που δεν αποκλείεται να επιστρέψουν πρώην ιστορίες που δε θες να ανακοινώσεις σε κανέναν. Στα μουλωχτά, λοιπόν, μπορεί να έρθουν ερωτικές απολαύσεις και ειδικά το Σαββατοκύριακο.

Σκορπιός

Πόσο σε ευνοούν οι πλανήτες όταν βρίσκονται στην Παρθένο; Η απάντηση είναι πάρα πολύ. Με την διέλευση του Ερμή και της Αφροδίτης στο ζώδιο της Παρθένου θα γνωρίσεις νέους φίλους και αν είσαι αδέσμευτος και ωραίος Σκορπιός έρχονται νέες ερωτικές γνωριμίες που μπορείς να τις αξιοποιήσεις καταλλήλως. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να εμφανιστεί αυτή την εβδομάδα και μία παλιά φιλική γνωριμία που είχε και λίγο ερωτικό χαρακτήρα.

Τοξότης

Αυτός ο μήνας έρχεται να δείξει ότι οι φήμες για τον Τοξότη μπορούν να είναι τρομερά ψευδείς αναφορικά με θέματα καριέρας και υψηλούς στόχους. Είναι να μην πάρεις απόφαση να πετύχεις κάτι που θέλεις πάρα πολύ. Αυτός ο μήνας, λοιπόν, σε βοηθάει στο μέγιστο στην καριέρα σου και φέρνει νέες ευκαιρίες εξέλιξης αλλά και παρελθοντικές προτάσεις στα επαγγελματικά. Πραγματικά, είναι μια εβδομάδα που μπορείς να κάνεις υπέροχα πράγματα με πολλή δημιουργικότητα και άφθονο μεράκι στον επαγγελματικό σου τομέα και που θα αποδώσει.

Αιγόκερως

Το πάρτι σου το δυνατό, αγαπητέ Αιγόκερε ή ωροσκόπε Αιγόκερε, έγινε τον Ιούλιο, σωστά; (Αν δεν έχει συμβεί αυτό κάτι έχει πάει πολύ λάθος ή μπορεί να έχεις γεννηθεί άλλη μέρα άλλη ώρα ή και σε άλλο σύμπαν, beat that). Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, είναι η εποχή που βάζεις σε τάξη τα εργασιακά σου ζητήματα τα οποία μπορούν από δω και στο εξής να σου αποδώσουν έξτρα εισόδημα.

Υδροχόος

Μία ακραία ερωτική εβδομάδα για σένα, αγαπητέ Υδροχόε, καθώς ξεκινάει το μπερδεμένο γαϊτανάκι της καρδιάς σου και άντε να το ξεμπερδέψεις. Η αλήθεια είναι ότι ευνοούνται νέες γνωριμίες στα ερωτικά ή γνωριμίες που τρέχουν ως εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ενώ παράλληλα δέχεσαι έντονες πιέσεις και από πρώην ερωτικές ιστορίες που θέλουν να ξαναμπούν με το ζόρι στη ζωή σου. Πρόσεχε, όμως, (αν και δε σε φοβάμαι γιατί είσαι σοφός Υδροχόος) γιατί μία επανασύνδεση που μπορεί να έρθει γλυκά στην κρεβατοκάμαρα δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι τα παλιά λάθη έχουν διορθωθεί.

Ιχθύες

Επιστρέφουν οι πρώην. SOS! Πρόσεξε γιατί θα είναι πολύ πειστικοί με λουλούδια, γλυκόλογα και σσσοκολατάκια. Έρχονται, όμως, και new entries στα ερωτικά. Αδέρφια ψάρια, καλοδεχτείτε τους πρώην τα παλιόπαιδα -μπορεί και καλόπαιδα- δεν ξέρεις, τον Σεπτέμβριο θα δείξει. Αυτή η εβδομάδα μιλάει για επεισόδιο σαπουνόπερας αφού βρίσκεσαι στο επίκεντρο του ερωτικού ενδιαφέροντος από παρελθόν, παρόν και μέλλον καθώς τα αστεράκια σου φέρνουν όλες τις ευχές μαζεμένες στο πακέτο του Αυγούστου (είναι να μην είναι ανοιχτοί οι ουρανοί).

