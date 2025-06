Για αυτά τα 4 ζώδια, το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο ερωτικό από ποτέ

Όταν ο πλανήτης της αγάπης συνεργάζεται με τον Δία, η μαγεία είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει

Τολμηρή, ζωηρή και γεμάτη υποσχέσεις, η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον Δία πρόκειται να ταρακουνήσει τα πράγματα στο ερωτικό κομμάτι, αυτό το καλοκαίρι, με τον πιο συναρπαστικό τρόπο. Όταν ο πλανήτης της αγάπης συνεργάζεται με τον Δία, η μαγεία είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει.

Από τη μία, η Αφροδίτη στον Κριό φέρνει πάθος, θάρρος και μια ατρόμητη προσέγγιση για όλα τα ζώδια στην αγάπη, στην ομορφιά και στις σχέσεις. Σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς, ο πλανήτης της αποπλάνησης μας ενθαρρύνει να επιδιώξουμε αυτό που επιθυμούμε με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Είναι μια υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια για να ακολουθήσουμε την καρδιά μας. Από την άλλη, ο Δίας στους Διδύμους φέρνει μια πνευματώδη, περίεργη και φλύαρη ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Καθώς ο πλανήτης της σοφίας διέρχεται από αυτό το ζώδιο του αέρα, η επιθυμία για μάθηση, σύνδεση και ανταλλαγή ιδεών ενισχύεται.

Στο ερωτικό κομμάτι, είτε πρόκειται για τη δημιουργία μιας νέας σχέσης, είτε για μια επένδυση σε έναν άνθρωπο, είτε απλώς για την πλήρη αποδοχή των παθών μας, αυτή η διέλευση θα φέρει ένα άκρως καυτό καλοκαίρι.

Τα 4 ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα

Δίδυμοι

Ακτινοβολείς γοητεία, Δίδυμε. Με την Αφροδίτη να λάμπει στον 11ο οίκο σου, εκείνης της κοινωνικότητας, αφήνεις τις καλύτερες εντυπώσεις σε όποιον σε γνωρίζει. Ο Δίας ενισχύει την παρουσία σου και σε βοηθά να προσελκύσεις ευκαιρίες και στα ερωτικά. Είτε πρόκειται για τολμηρές επαγγελματικές κινήσεις είτε για νέες γνωριμίες, πες «ναι» στην περιπέτεια και αγκάλιασε το φως της δημοσιότητας.

Παρθένος

Πάρε μια βαθιά ανάσα, Παρθένε. Το σύμπαν σου προσφέρει την ευκαιρία για μεταμόρφωση ή τουλάχιστον, για ενεργοποίηση της δύναμής σου. Με την Αφροδίτη στον 8ο σου οίκο και σε αρμονία με τον Δία στον 10ο οίκο της καριέρας, είναι η στιγμή να εξερευνήσεις κοινές επενδύσεις, συναισθηματικές ή οικονομικές. Μέσα από την οικειότητα και τη συνεργασία, σε περιμένει σημαντική εξέλιξη στα συναισθηματικά.

Ζυγός

Love is in the air, Ζυγέ. Με την Αφροδίτη, κυβερνήτη σου, στον 7ο οίκο των σχέσεων, η γοητεία σου είναι στο απόγειό της. Αν είσαι σε σχέση, τώρα είναι η στιγμή να την εμβαθύνεις, ενώ αν είσαι ελεύθερος, μπορεί να προκύψει κάτι νέο και παθιασμένο. Οι ουσιαστικές συνομιλίες ανοίγουν τον δρόμο για νέα ξεκινήματα – άφησε την αγάπη να σε οδηγήσει.

Υδροχόος

Τα λόγια σου έχουν δύναμη, Υδροχόε — και ο κόσμος σε προσέχει. Με την Αφροδίτη στον 3ο σου οίκο και σε ευνοϊκή όψη με τον Δία στον 5ο, η κοινωνική σου ζωή και τα δημιουργικά σου σχέδια ακμάζουν. Απόλαυσε την επικοινωνία και τις πνευματικές ανταλλαγές. Από την κοινωνική σου ζωή, μέχρι τα δημιουργικά σου έργα, μέχρι τα ερωτικά σου, όλα αναβαθμίζονται. Βρίσκεις χαρά στη σύνδεση και σε συζητήσεις και το μόνο σίγουρο είναι πως είσαι ένα από τα ζώδια που θα δουν τον ερωτισμό να τους κατακλύζει όλο το καλοκαίρι.