Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (25/8 - 31/8)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 25 - 31/8/25 για κάθε ζώδιο.

Το καλοκαίρι μάς αποχαιρετά με την πιο ερωτική του εβδομάδα, αφήνοντας στο φινάλε του έντονα συναισθήματα και δυνατές εμπειρίες.

Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά με την Αφροδίτη να περνά στον Λέοντα, βάζοντας στο επίκεντρο την ανάγκη μας για χαρά, δημιουργία και έρωτα. Την Τρίτη, το τρίγωνό της με τον ανάδρομο Κρόνο στον Κριό προσφέρει σταθερότητα, αλλά και την ευκαιρία να ξαναδούμε πιο ώριμα τις σχέσεις και τις συνεργασίες μας. Το εξάγωνό της με τον Ουρανό στους Διδύμους φέρνει ανανεωτικές γνωριμίες και ανατροπές που σπάνε τη ρουτίνα.

Την Τετάρτη, το τρίγωνο Αφροδίτης–ανάδρομου Ποσειδώνα μάς γεμίζει ρομαντισμό και έμπνευση, αλλά με μια δόση ονειροπόλησης που θέλει προσοχή. Την ίδια μέρα, η αντίθεσή της με τον ανάδρομο Πλούτωνα μάς βάζει να ξαναδούμε παλιά πάθη, έντονες σχέσεις ή μυστικά που αναδύονται στην επιφάνεια.

Η Παρασκευή φωτίζεται από το εξάγωνο Ουρανού–Ποσειδώνα, μια όψη μεγαλύτερης διάρκειας που ανοίγει δρόμους για καινούριες ιδέες και συλλογικά οράματα, ενώ η εβδομάδα κλείνει την Κυριακή με το εξάγωνο Ερμή–Χείρωνα, βοηθώντας μας να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για δυσκολίες και να βρούμε την ίαση μέσα από τον διάλογο.

Ερωτικές ανακατατάξεις θα βιώσουν κυρίως τα ζώδια της Φωτιάς των πρώτων ημερών (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες), καθώς και τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι).

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 25/8 - 31/8

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη ερωτισμό και δημιουργικότητα. Από τη Δευτέρα, η διάθεσή σου ανεβαίνει και θέλεις να φλερτάρεις, να χαρείς και να ζήσεις εμπειρίες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός. Αν είσαι single, δεν αποκλείεται μια νέα γνωριμία να σε ενθουσιάσει, ενώ αν είσαι σε σχέση, ανανεώνεται το πάθος και η ανάγκη σου να εκφράσεις τα συναισθήματά σου.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και τις πιο προσωπικές σου σχέσεις. Από τη Δευτέρα, μπορεί να θελήσεις να αφιερώσεις χρόνο στους δικούς σου ανθρώπους ή να ασχοληθείς με ζητήματα που αφορούν τον χώρο σου. Η Τρίτη είναι μια βοηθητική ημέρα, αφού θα έχεις την ευκαιρία να διευθετήσεις ένα οικογενειακό θέμα που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει μια οικονομική στήριξη που σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή είναι έντονα επικοινωνιακή και σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Από τη Δευτέρα, μπαίνεις σε μια φάση όπου οι συζητήσεις, τα φλερτ και οι επαφές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι πιο ανοιχτά. Με το επικοινωνιακό σου ταπεραμέντο ελκύεις τον κόσμο γύρω σου.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά σου αλλά και στην αίσθηση ασφάλειας που αντλείς μέσα από τις σχέσεις σου. Από τη Δευτέρα, θέλεις να νιώσεις ότι οι κόποι σου αναγνωρίζονται και ότι όσα δίνεις έχουν αντίκρισμα. Την Τρίτη μπορείς να δεις μια επαγγελματική συμφωνία ή μια οικονομική ευκαιρία να παίρνει πιο σταθερή μορφή, ενώ δεν αποκλείεται να συζητήσεις για ένα project που δούλευες καιρό και έρχεται πάλι στο προσκήνιο. Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να ακούσεις συμβουλές από κάποιον πιο έμπειρο ή ανώτερο.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα σε βρίσκει να λάμπεις και να τραβάς όλα τα βλέμματα. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και νιώθεις πιο έτοιμος να εκφραστείς, να διεκδικήσεις και να χαρείς τον έρωτα και τη ζωή με πάθος. Από τη Δευτέρα, η διάθεσή σου γίνεται πιο ερωτική και κοινωνική, και δεν λείπουν οι ευκαιρίες για φλερτ, ομορφιά και ανανέωση.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε πιο εσωστρεφή διάθεση, καθώς θέλεις χρόνο να επεξεργαστείς κάποιες εξελίξεις και να κινηθείς παρασκηνιακά. Από τη Δευτέρα, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να κρατήσεις κάποια θέματα κρυφά, γνωρίζοντας ότι αν δεν τα υπεραναλύσεις δεν θα τα μοιραστείς με κανέναν.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον σου στις φιλίες, αλλά και στους στόχους που έχεις θέσει για το μέλλον. Από τη Δευτέρα, μπορεί να έρθεις πιο κοντά με άτομα που μοιράζεστε κοινά όνειρα ή να προκύψει μια νέα γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον που θα σε ενθουσιάσει.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα αυτή στρέφει όλη σου την προσοχή στην καριέρα σου και στην εξέλιξή της. Από τη Δευτέρα, μπαίνεις σε μια περίοδο όπου θέλεις να φανείς, να κερδίσεις την αναγνώριση που αξίζεις και να κάνεις κινήσεις που θα σε ανεβάσουν επαγγελματικά. Την Τρίτη, οι προσπάθειες που έχεις καταβάλει στον εργασιακό τομέα δείχνουν να αποδίδουν, καθώς βλέπεις έναν επαγγελματικό στόχο σου να υλοποιείται. Παράλληλα, μια ξαφνική πρόταση συνεργασίας ή μια οικονομική συμφωνία σου αναπτερώνει το ηθικό.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή ανοίγει μπροστά σου νέους ορίζοντες και σου δίνει την ευκαιρία να ονειρευτείς, να ταξιδέψεις ή να σχεδιάσεις το επόμενό σου βήμα. Από τη Δευτέρα, μπαίνεις σε μια φάση όπου θες να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να αναζητήσεις εμπειρίες που θα σε ενθουσιάσουν. Την Τρίτη, αν είσαι σε σχέση, μπορείς να δεις το δεσμό σου να μπαίνει σε πιο ουσιαστική φάση, με συζητήσεις που σας φέρνουν πιο κοντά. Αν είσαι single, μια γνωριμία με άτομο διαφορετικής κουλτούρας ή από το εξωτερικό μπορεί να σε ενθουσιάσει.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή σε βοηθά να αντιμετωπίσεις τις πιο βαθιές φοβίες σου, καθώς και να δεις το budget σου. Από τη Δευτέρα, μπορεί να σε απασχολήσουν θέματα που σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες αλλά και ερωτικά μπλοκαρίσματα που θέλουν να βρουν λύσεις. Την Τρίτη, θα δεις να δρομολογείται ένα προσωπικό σου project που σχετίζεται με το σπίτι ή την οικογένειά σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα αυτή εστιάζει στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Από τη Δευτέρα, όλα όσα αφορούν τον σύντροφο, τους συνεργάτες ή ακόμη και τις πιο κοντινές σου επαφές έρχονται στο προσκήνιο, και εσύ καλείσαι να δεις πιο καθαρά πώς θες να το διαχειριστείς. Την Τρίτη, αν είσαι σε σχέση, μπορεί να κάνετε μια συζήτηση για να κάνετε μαζί το επόμενο βήμα.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή εστιάζει στην καθημερινότητά σου, τη δουλειά και τη φροντίδα του εαυτού σου. Από τη Δευτέρα, νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου, να βάλεις τάξη στις υποχρεώσεις σου και να αφιερωθείς σε δραστηριότητες που ενισχύουν την υγεία και την ισορροπία σου. Την Τρίτη, θα δεις ένα επαγγελματικό project επιτέλους να αποδίδει καρπούς, ενισχύοντας τη θέση σου στο γραφείο αλλά και τον τραπεζικό σου λογαριασμό.

