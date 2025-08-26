Έρωτας, αυτοπεποίθηση και νέες αρχές: πώς η διέλευση της Αφροδίτης στον Λέοντα θα αλλάξει την ερωτική ζωή τριών ζωδίων

Η Αφροδίτη πέρασε στον Λέοντα στις 25 Αυγούστου και θα μείνει εκεί μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνοντας μαζί της μια περίοδο γεμάτη πάθος, δημιουργικότητα και… πολύ δράμα. Ο Λέοντας δεν ξέρει να κρύβεται: Λάμπει, εντυπωσιάζει και θέλει να αγαπά με τρόπο που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Είναι η στιγμή που όλοι νιώθουμε σαν «πρωταγωνιστές» στη δική μας ερωτική ταινία — με μεγάλες δηλώσεις, φλερτ που ανάβει τα αίματα και μια ακαταμάχητη ανάγκη να ζήσουμε τον έρωτα χωρίς περιορισμούς.

Σε αστρολογικό επίπεδο, η Αφροδίτη στον Λέοντα μας ωθεί να εκφράσουμε δυναμικά τα συναισθήματά μας. Δεν υπάρχουν μισά μέτρα για κανένα ζώδιο: ή θα δείξεις τον θαυμασμό σου με γενναιόδωρες κινήσεις ή θα διεκδικήσεις αυτόν/αυτήν που θέλεις με πάθος. Η αυτοπεποίθηση γίνεται το πιο δυνατό «όπλο» στην ερωτική σου ζωή και αν είσαι single, είναι η τέλεια ευκαιρία να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις αυτό που αξίζεις.

Όμως η ενέργεια αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον έρωτα. Η Αφροδίτη στον Λέοντα «ανάβει» και τη δημιουργικότητά μας, δίνοντάς μας θάρρος να εκφράσουμε τις ιδέες μας, να ανανεώσουμε την εικόνα μας και να δείξουμε στον κόσμο τι κρύβαμε μέσα μας τόσο καιρό.

Αφροδίτη στον Λέοντα: 3 ζώδια που θα ζήσουν έναν έντονο έρωτα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου

Παρόλο που όλοι επηρεάζονται, τρία ζώδια θα νιώσουν πιο έντονα αυτή τη φλόγα της Αφροδίτης — και θα δουν τον έρωτα να τους χτυπάει δυνατά την πόρτα.

Λέων

Η Αφροδίτη φωτίζει τον 1ο οίκο σου, Λέοντα, κάνοντάς σε απλά ακαταμάχητο. Η γοητεία σου βρίσκεται στο ζενίθ και αν δείξεις τον αληθινό σου εαυτό, θα προσελκύσεις τον σωστό άνθρωπο. Μη φοβηθείς να λάμψεις· αυτό είναι το κλειδί σου για μια αγάπη που σε «καθρεφτίζει».

Κριός

Με την Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου, Κριέ, το φλερτ γίνεται παιχνίδι. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία θα σε συναρπάσει. Αν έχεις σχέση, η σπίθα αναζωπυρώνεται με περισσότερο πάθος, γέλιο και χαρά. Ο έρωτας τώρα μοιάζει σαν περιπέτεια που σε ανεβάζει στα ύψη.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου, Υδροχόε, σε ωθεί να δώσεις χώρο στη συντροφικότητα. Είτε μπαίνεις σε νέα σχέση είτε δυναμώνεις μια ήδη υπάρχουσα, θα δεις ότι η αγάπη δεν σε περιορίζει αλλά σε ενισχύει. Είναι η στιγμή να πεις «ναι» σε έναν έρωτα που σε εξελίσσει.