Ποσειδώνας σε ανάδρομη πορεία: Για 2 ζώδια η πραγματικότητα γίνεται καλύτερη από τα όνειρα στις 28 Αυγούστου

Όλα όσα ονειρευόμαστε μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη του νου μας

Στις 28 Αυγούστου, το σύμπαν φέρνει μια ισχυρή υπενθύμιση: η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ καλύτερη από κάθε όνειρο ή φαντασίωση. Με τον Ποσειδώνα σε ανάδρομη πορεία στον Κριό να σχηματίζει εξάγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, οι ενέργειες οδηγούν σε μια αδιάσειστη συνειδητοποίηση ότι η ζωή, όπως είναι, κρύβει ανεκτίμητους θησαυρούς. Ο Ποσειδώνας αποκαλύπτει σταδιακά τι είναι αληθινό και τι ψευδαίσθηση, ενώ ο Ουρανός ενθαρρύνει ριζοσπαστικές ιδέες και επαναστατικές αλλαγές. Ο συνδυασμός τους ανοίγει τον δρόμο σε μια αποκάλυψη: Όλα όσα ονειρευόμαστε μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη του νου μας.

Ανάμεσα σε όλα τα ζώδια, δύο ξεχωρίζουν αυτές τις ημέρες: ο Καρκίνος και ο Ταύρος. Και οι δύο θα καταλάβουν ότι η στάση, οι σκέψεις και η εσωτερική τους πίστη είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους.

Καρκίνος

Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω αναστολές και ανασφάλειες. Στις 28 Αυγούστου, ο Ποσειδώνας ανάδρομος φωτίζει τον 10ο οίκο σου, αυτόν της επιτυχίας, ενώ ο Ουρανός απελευθερώνει την ένταση στον 12ο οίκο σου, που σχετίζεται με το υποσυνείδητο. Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών σού δείχνουν ότι όλα είναι πιθανά. Η καριέρα που ονειρεύεσαι, η κληρονομιά που θέλεις να αφήσεις, οι στόχοι που έχεις βάλει – βρίσκονται πιο κοντά από όσο νομίζεις. Για να τα πετύχεις, όμως, πρέπει να ξεπεράσεις το άγχος και τις αμφιβολίες. Αυτή η πλανητική όψη θα σε βοηθήσει να δεις καθαρά ότι έχεις το ταλέντο και τη δύναμη να δημιουργήσεις τη ζωή που πραγματικά θέλεις.

Ταύρος

Στις 28 Αυγούστου, ο Ουρανός φέρνει επαναστατικές αλλαγές στον 2ο οίκο σου, της ασφάλειας και των υλικών αγαθών, ενώ ο Ποσειδώνας ανάδρομος φωτίζει τον 12ο οίκο σου. Αυτός ο συνδυασμός σου αποκαλύπτει ότι όσα επιθυμείς –σταθερότητα, άνεση, αφθονία– βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ίσως μάλιστα έχεις ήδη καταφέρει πολλά από αυτά. Όμως, για να πραγματοποιήσεις πλήρως το όραμά σου, χρειάζεται να κάνεις μια ριζική αλλαγή σκέψης. Απελευθερώσου από νοητικούς περιορισμούς και πίστεψε ότι αξίζεις όλα όσα επιθυμείς. Η θετική σκέψη θα λειτουργήσει σαν μαγνήτης για τον πλούτο και την αφθονία που ονειρεύεσαι.

Αν είσαι Καρκίνος ή Ταύρος, η 28η Αυγούστου θα είναι η στιγμή που θα συνειδητοποιήσεις ότι η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει και το πιο όμορφο όνειρο.