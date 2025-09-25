2 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το παρασκήνιο και τις ίντριγκες μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου

Αυτά τα ζώδια ίσως βρεθούν στο στόχαστρο πολλών τις ακόλουθες ημέρες.

Ο Σεπτέμβριος πλησιάζει στο τέλος του, αλλά αυτό το φινάλε δεν θα είναι ήρεμο για όλους. Με τις πλανητικές όψεις να εντείνουν το παρασκήνιο και τις παρεξηγήσεις, δύο ζώδια φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των ψιθύρων, των μουρμουρητών και των όχι και τόσο φιλικών σχολίων πίσω από την πλάτη τους. Η ενέργεια είναι περίεργη, και ό,τι λέγεται στα κρυφά, μπορεί να φτάσει στ' αυτιά τους με καθυστέρηση – και με παραμορφώσεις.

Οι ημέρες μέχρι τις 30/9 απαιτούν προσοχή στην επικοινωνία, στα επαγγελματικά και στις κοινωνικές σχέσεις. Το παρασκήνιο εντείνεται, και όσοι δεν κρατούν «κλειστά χαρτιά», ίσως βρεθούν εκτεθειμένοι σε λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ - τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζονται. Οι ημέρες που έρχονται είναι πιθανό να προκαλέσουν σύγχυση, συνεπώς καλό θα ήταν να εξοπλιστούν με μπόλικη ψυχραιμία και υπομονή.

Τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν τις ίντριγκες μέχρι 30/9

Παρθένος

Η παρουσία του Ήλιου στο ζώδιό σου για το μεγαλύτερο μέρος του Σεπτεμβρίου σε φέρνει στο επίκεντρο – και αυτό, όσο καλό κι αν ακούγεται, έχει και τις παγίδες του. Μέχρι το τέλος του μήνα, καλείσαι να διαχειριστείς πρόσωπα που δεν χαίρονται με την επιτυχία σου ή δεν συμφωνούν με τον τρόπο που επικοινωνείς τις απόψεις σου. Κουτσομπολιά, κακοπροαίρετα σχόλια και μικροπολιτικές στο χώρο εργασίας είναι πιθανά σενάρια. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτήν την περίοδο είναι να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις τις συγκρούσεις, ειδικά με άτομα που έχουν ήδη δείξει τάσεις ανταγωνισμού.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί - ή αλλιώς οι καχύποπτοι του ζωδιακού - συνήθως εντοπίζουν το παρασκήνιο προτού καν αυτό υπάρξει. Όμως αυτή την περίοδο, ακόμα και οι πιο προσεκτικοί Σκορπιοί μπορεί να πιαστούν εξ απήνης. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, άτομα του στενού ή επαγγελματικού κύκλου σου ενδέχεται να συζητούν θέματα που σε αφορούν, χωρίς όμως να έχεις δώσει αφορμή – ή τουλάχιστον έτσι θα νιώσεις. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις και τη διάθεση για ξεκαθαρίσματα. Μπορεί να είναι παγίδα. Προτίμησε να παρατηρείς αντί να μιλάς και επιβεβαίωσε ποιους θεωρείς κοντά σου και συνεπώς ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου.

