Χωρίς τύχη ο Οκτώβριος γι' αυτά τα 4 ζώδια: Ποιοι δοκιμάζονται και σε ποιον τομέα

Η κόντρα του Ερμή με τον Πλούτωνα, οι όψεις της Αφροδίτης και άλλες κρίσιμες διατάξεις προκαλούν ανασφάλεια, αναθεώρηση σχεδίων και εντάσεις σε σχέσεις ή οικονομικά ζητήματα.

Ο Οκτώβριος προβλέπεται να είναι ένας μήνας έντασης και δοκιμασιών για αρκετά ζώδια, καθώς οι πλανητικές μετακινήσεις και οι όψεις φέρνουν στην επιφάνεια υποκείμενες συγκρούσεις, ανασφάλειες και ανάγκες για ριζικές αναθεωρήσεις. Ο συνδυασμός της διέλευσης του Ερμή στον Σκορπιό και της πανσελήνου στον Κριό στις 6 Οκτωβρίου θα ενεργοποιήσει ισχυρές συναισθηματικές αντιδράσεις και συγκρούσεις, ιδίως σε ζώδια που ήδη παλεύουν με εσωτερικά ζητήματα.

Σε αυτά τα ζώδια, η τύχη "γυρίζει την πλάτη" τον μήνα Οκτώβριο

Ταύρος

Ένα από τα ζώδια που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες αυτόν τον μήνα είναι ο Ταύρος. Η ένταση που προκύπτει από πλανητικές όψεις αναμένεται να επηρεάσει την ψυχολογία σου και να δημιουργήσει ένταση σε τομείς όπου επιδιώκεις σταθερότητα. Το άγχος και η συναισθηματική κόπωση μπορεί να φέρουν ρήξεις σε σχέσεις ή να υπονομεύσουν σχέδια που θεωρούσες «σίγουρα».

Κριός

Αν είσαι Κριός μην περιμένεις το επόμενο διάστημα να είναι περίοδος ξεκούρασης. Η πανσέληνος στον άξονα σου θα αναδείξει παλιές συγκρούσεις και θα σε ωθήσει να αντιμετωπίσεις ό,τι έχεις κρατήσει στο παρασκήνιο. Οι σχέσεις σου θα δοκιμαστούν, ειδικά αν υπάρχουν ζητήματα εμπιστοσύνης ή εκκρεμότητες που περιμένουν να επιλυθούν.

Λέων

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα αισθανθείς πως χάνεις τον έλεγχο ή την επιρροή σε καταστάσεις που θεωρούσες ότι διαχειριζόσουν. Η υπέρβαση ευθυνών, η ανάγκη να διαχειριστείς σχέσεις όπου δεν γίνεσαι σεβαστός ή να προσπαθήσεις να επιβληθείς σε δυναμικές που σε περιορίζουν, θα σου προκαλέσουν ψυχολογική κόπωση.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός προβλέπεται να ζήσει εξίσου δύσκολες στιγμές. Η συναισθηματική ένταση και οι εσωτερικές συγκρούσεις θα αυξηθούν, ειδικά επειδή πολλές όψεις στρέφονται προς βαθιές πτυχές του ψυχισμού του. Η ανάγκη σου να εκφράσεις, να απελευθερώσεις ή να αποσυνδεθείς από συναισθηματικούς δεσμούς θα είναι επιτακτική.

Βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα άλλα ζώδια αποτελούν εξαιρέσεις, καθώς και για εκείνα θα υπάρξουν προκλήσεις, αλλά οι παραπάνω τέσσερις φαίνεται να υποφέρουν πιο έντονα. Οι δυσκολίες αναμένεται να εκδηλωθούν περισσότερο σε σχέσεις και συνεργασίες, όπου θα αποκαλυφθούν προβλήματα επικοινωνίας και συγκρούσεις. Οικονομικές πιέσεις ή αναθεώρηση σχεδίων μπορεί να φέρουν ανασφάλεια και απρόβλεπτες αλλαγές. Επιπλέον, ψυχικά και συναισθηματικά ζητήματα, όπως αναστολές, αμφιβολίες, ανάγκες για εσωτερική κάθαρση, θα γίνουν πιο έντονα.

Συνολικά, ο Οκτώβριος δεν προβλέπεται ως μήνας «τύχης» για Ταύρους, Κριούς, Λέοντες και Σκορπιούς, τουλάχιστον όχι χωρίς να εργαστούν εσωτερικά, να αντιμετωπίσουν προσωπικά τους μυστικά και να κάνουν ρήξεις όπου χρειάζεται. Η βοήθεια έρχεται μέσα από την ειλικρίνεια, την αυτογνωσία και την τόλμη ώστε να προχωρήσουν μπροστά, ακόμα και μέσα από δυσκολία.