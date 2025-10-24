Ποια ζώδια θα περάσουν δεδομένα καλά το Σαββατοκύριακο; Οι πλανήτες κάνουν το “θαύμα” τους

Αυτά τα ζώδια δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν για το Σαββατοκύριακο που ξεκινά σε μερικές ώρες.

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και οι πλανήτες φαίνεται πως έχουν πάρει θέση «μάχης» για να χαρίσουν χαμόγελα, έρωτες και χαλάρωση σε ορισμένα - ιδιαίτερα τυχερά - ζώδια. Με την Αφροδίτη σε όψη τριγώνου με τον Δία και τον Ήλιο να φωτίζει νέες προοπτικές, η ενέργεια του διαστήματος γεμίζει θετικότητα και αισιοδοξία. Για κάποιους, οι επόμενες μέρες θα μοιάζουν με μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα και αυτή η αλλαγή θα είναι γεμάτη έμπνευση, ρομαντισμό και καλή τύχη.

Η διάθεση ανεβαίνει, οι ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές πολλαπλασιάζονται, και η καρδιά ανοίγει σε νέα συναισθήματα. Αν ανήκεις σε ένα από τα παρακάτω ζώδια, μπορείς να πεις ότι οι πλανήτες συνωμοτούν υπέρ σου. Δεν θα είναι καθόλου ψέμα. Το σύμπαν σού δίνει το πράσινο φως να τολμήσεις, να απολαύσεις και κυρίως να χαρείς κάθε στιγμή του Σαββατοκύριακου χωρίς τύψεις και αρνητικές σκέψεις. Ποιοι, λοιπόν, θα περάσουν δεδομένα καλά το Σαββατοκύριακο; Ακολουθεί η λίστα:

4 ζώδια που θα ζήσουν ένα ξέγνοιαστο Σαββατοκύριακο

Κριός

Με τον Άρη να σε ευνοεί και την Σελήνη να ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου, αυτό το Σαββατοκύριακο σε βρίσκει σε φόρμα. Είτε αποφασίσεις να βγεις, είτε να οργανώσεις κάτι αυθόρμητο, η ενέργειά σου μαγνητίζει τους γύρω σου. Μια τυχαία συνάντηση μπορεί να φέρει ερωτική εξέλιξη, ενώ στα επαγγελματικά ίσως λάβεις ένα νέο που θα σε ενθουσιάσει.

Λέων

Ήλιος και Δίας σου χαμογελούν, φέρνοντας μια αίσθηση πληρότητας και χαράς. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι φτιαγμένο για διασκέδαση, λάμψη και προσωπικές στιγμές. Οι φίλοι σε αναζητούν, τα φλερτ σε κυνηγούν, κι εσύ νιώθεις πιο δημιουργικός από ποτέ. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ο χρόνος συνομοτεί υπέρ σας, αν όχι, ετοιμάσου για νέες γνωριμίες.

Τοξότης

Ο Δίας, κυβερνήτης σου, φέρνει τύχη και ευχάριστες εκπλήξεις. Ένα ταξιδάκι ή μια αυθόρμητη έξοδος μπορεί να εξελιχθεί σε εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι ιδανικό για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η αισιοδοξία σου είναι μεταδοτική και γι’ αυτό, όλοι θέλουν να είναι κοντά σου.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη σε «αγγίζει» με τη ρομαντική όψη της, κι εσύ ζεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο συναίσθημα. Αν έχεις σχέση, οι στιγμές τρυφερότητας θα είναι έντονες, αν είσαι μόνος, ίσως έρθει μια γνωριμία που θα σου ξυπνήσει συναισθήματα που νόμιζες πως είχες ξεχάσει. Η διαίσθησή σου λειτουργεί στο φουλ, γι’ αυτό άκου τη φωνή της καρδιάς σου, δύσκολα θα σε προδώσει.

