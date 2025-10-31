Ζώδια Νοεμβρίου 2025: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Νοέμβριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Ο Νοέμβριος διαφαίνεται ως ένας μήνας έντονης δράσης, βαθιάς συναισθηματικής ανασκόπησης και σημαντικών οικονομικών ανακατατάξεων για τα ζώδια. Το σκηνικό στήνεται με τον Άρη να εισέρχεται στον Τοξότη (4/11), πυροδοτώντας την ενέργεια για επέκταση, ταξίδια, σπουδές και νομικές υποθέσεις, αν και απαιτείται προσοχή σε βιασύνη και ατυχήματα τις πρώτες ημέρες. Σχεδόν ταυτόχρονα, η Πανσέληνος στον Ταύρο (5/11) φέρνει στην κορύφωση θέματα οικονομικής ασφάλειας και αυταξίας, πιέζοντας για αποτελέσματα σε υλικές υποθέσεις.

Το συναισθηματικό κλίμα βαθαίνει δραματικά με την Αφροδίτη να περνά στον Σκορπιό (6/11). Αυτή η διέλευση υπόσχεται πάθος, έντονη έλξη και ευκαιρίες για μεταμορφωτικές σχέσεις, αλλά φέρνει στην επιφάνεια ζήλια, κτητικότητα και χειριστικές συμπεριφορές. Τα κοινά οικονομικά και οι κρυφές επιθυμίες έρχονται στο επίκεντρο.

Η κεντρική πρόκληση του μήνα είναι η ανάδρομη πορεία του Ερμή. Ξεκινώντας από τον Τοξότη (9/11), προκαλεί καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις σε επικοινωνίες, ταξίδια και σχέδια, ωθώντας σε αναθεώρηση πεποιθήσεων. Η αναδρομή γίνεται πιο έντονη όταν ο Ερμής επιστρέφει στον Σκορπιό (19/11), φέρνοντας στην επιφάνεια παλιές οικονομικές εκκρεμότητες, οφειλές, φόβους, αλλά και ερωτικές επανασυνδέσεις. Αυτή η τάση για ανασκόπηση ενισχύεται από τον ανάδρομο Ουρανό στον Ταύρο (8/11) που φέρνει ξαφνικές οικονομικές ανατροπές, και τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο (11/11) που ζητά επανεκτίμηση θεμάτων σπιτιού και οικογένειας.

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό (20/11) προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα ακριβώς σε αυτούς τους τομείς: στη διαχείριση οφειλών, στην αντιμετώπιση φόβων και στην ανανέωση της οικειότητας. Το τέλος του μήνα φέρνει κύμα αισιοδοξίας, καθώς ο Ήλιος (22/11) και αργότερα η Αφροδίτη εισέρχονται στον Τοξότη, ενισχύοντας τη διάθεση για εξωστρέφεια, περιπέτεια και νέα ξεκινήματα.

Οκτώβριος για Κριούς

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Κριοί είναι μήνας με πολλές προοπτικές, ευκαιρίες και ανακατατάξεις θετικές ή αρνητικές. Ήδη από τις 2 του μήνα μπορεί να βγουν στην επιφάνεια ενοχλήσεις ή πληγές στις διαπροσωπικές σας σχέσεις (για εσάς του 3ου δεκαημέρου). Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, αυξάνεται η δυναμική σας για ταξίδια, σπουδές, επικοινωνία, αλλά και για να λύσετε νομικές υποθέσεις. Όμως, καλά θα είναι εσείς των πρώτων τεσσάρων μοιρών να προσέξετε για ατυχήματα ή ξαφνικές ανατροπές σε ταξίδια ή ακόμη και απρόσμενες διαφωνίες με οικεία πρόσωπα.

Οκτώβριος για Ταύρους

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που φέρνει ευκαιρίες και σας ωθεί να ολοκληρώσετε καταστάσεις. Ήδη από τις 2 του μήνα μπορεί να ασχοληθείτε με ζητήματα υγείας, ευεξίας ή με τα ζωάκια σας (για εσάς του 3ου δεκαημέρου). Προσοχή σε λόγια και υπερβολές στην εργασία σας ή με οικεία σας άτομα. Στις 4 του μήνα, ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη και ενεργοποιεί τον οίκο που βρίσκονται οι οικονομικές οφειλές, οι υποχρεώσεις σας, τα κοινά οικονομικά, αλλά και οι φόβοι και σεξουαλική σας ενέργεια. Θα πρέπει να προσέξετε με την είσοδό του, για τυχόν ξαφνικά προβλήματα που αφορούν τις οφειλές σας ή και ζημιές που μπορεί να υπάρξουν.

Οκτώβριος για Διδύμους

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και στην υγεία και την ευεξία σας. Ήδη από τις 2 του μήνα βλέπετε ότι μπορεί να πληγωθείτε συναισθηματικά αν για την ερωτική σας σχέση έχουν μερίδιο γνώμης φίλοι και γνωστοί (για εσάς του 3ου δεκαημέρου). Προσοχή θα χρειαστεί και στις σπατάλες που μπορεί να κάνετε για λόγους διασκέδασης ή αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παιδιών σας. Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, δίνετε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τον σύντροφό σας, αλλά και τους συνεργάτες σας. Συμβόλαια και επισημοποιήσεις ή ό,τι αφορά υπογραφές έρχονται στο προσκήνιο. Να θυμάστε ότι χρειάζεται να δώσετε όλη σας την προσοχή γιατί αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθετε απρόσμενα σε ρήξη.

Οκτώβριος για Καρκίνους

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Καρκίνοι, είναι ένας ευχάριστος μήνας με ποικίλες επιρροές και μπόλικη δόση θετικών εξελίξεων. Από τις 2 του μήνα θα ασχοληθείτε με οικονομικά θέματα που αφορούν την οικογένεια αλλά και το οικονομικό σας status αναφορικά με την επαγγελματική σας ιδιότητα (για εσάς του 3ου δεκαημέρου). Στη συνέχεια, όμως, δεν θα λείψουν και οι λύσεις που αφορούν ζητήματα του σπιτιού και τους στόχους που έχετε γι’ αυτό (ανακαίνιση, μετακόμιση κτλ). Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, δίνετε έμφαση στην υγεία σας, και πολύ καλά κάνετε, και στην ευεξία σας. Κάποιοι ίσως φροντίσετε παραπάνω τα ζωάκια σας, ενώ κάποιοι μπορεί να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο. Για όσους είστε μόνοι, ένας ουρανοκατέβατος έρωτας μπορεί να έρθει τώρα στη ζωή σας και μάλιστα με τρόπο εκκεντρικό. Από την άλλη, για όσους βρίσκεστε σε μια νέα γνωριμία μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ανατροπές ή εκπλήξεις.

Οκτώβριος για Λέοντες

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Λέοντες, είναι ένας μήνας που ενεργοποιούνται κυρίως ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας. Ήδη από τις 2 του μήνα βλέπετε ότι θα προβληματιστείτε σε σχέση με ένα οικονομικό ζήτημα που μπορεί να σχετίζεται με το εξωτερικό, ένα θέμα σπουδών ή μια νομική υπόθεση. Με τον Άρη να περνάει στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, γίνεστε ιδιαίτερα δημιουργικοί. Κάποιοι ίσως πάρετε την απόφαση να μεγαλώσετε την οικογένειά σας. Όσοι είστε μόνοι, είστε έτοιμοι να επιδοθείτε στο παιχνίδι της κατάκτησης και του πόθου, γεμάτοι αισιοδοξία για το «θήραμα» που δεν θα σας αλλάξει μόνο τη ζωή, αλλά και θα ταρακουνήσει και τα φαιά κύτταρα του μυαλού σας. Προσοχή θα χρειαστεί, όμως, σε ανατρεπτικές καταστάσεις ανάμεσα σε δουλειά και οικογένεια.

Οκτώβριος για Παρθένους

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Παρθένοι, σας φέρνει μπροστά σε μετακινήσεις, συνεργασίες και επικοινωνία, αλλά και γενικά συντήρηση της τάξης. Ήδη από τις 2 του μήνα βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξουν διορθωτικές αποφάσεις στα οικονομικά σας. Μπορεί να νιώσετε ότι οι υποχρεώσεις σας χρειάζονται ένα νέο διαχειριστικό πλάνο. Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, δίνετε έντονη σημασία στα οικογενειακά ζητήματα ή σε θέματα σπιτιού. Μια ανακαίνιση, μετακόμιση ή ακόμη και αγοραπωλησία ακινήτου ή γης είναι πιθανή. Ωστόσο, προσοχή θα χρειαστεί να δώσετε στον τρόπο που επικοινωνείτε, ακόμη και στο διαδίκτυο ή με αδέλφια και οικεία σας πρόσωπα, όπως και στις μετακινήσεις σας. Δώστε παραπάνω προσοχή στο μεταφορικό σας όχημα.

Οκτώβριος για Ζυγούς

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που ενεργοποιεί έντονα τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Θα έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε θετικά τη ρουτίνα σας, έστω κι αν προκύπτουν μικρά εμπόδια. Ήδη από τις 2 του μήνα βλέπετε κάποια μικρά εμπόδια, που αφορούν τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Ωστόσο, περνάτε καλά στη δουλειά σας, απλά προσέξτε τις υπερβολές. Με τον Άρη να περνάει στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, αυξάνεται η διάθεσή σας για κοντινά ταξίδια, συναντήσεις με αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και ο επικοινωνιακός σας τομέας δεν μένει πίσω. Ζητήματα εγγράφων, συμφωνιών και πολύτιμων ιδεών αλλά και ζητήματα παιδιών αν είστε γονείς, θα σας απασχολήσουν θετικά. Προσοχή στα οικονομικά σας, καθότι ξαφνικές καταστάσεις θα σας προβληματίσουν, φέρνοντας ανατροπές.

Οκτώβριος για Σκορπιούς

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Σκορπιοί, είναι κυριολεκτικά ο μήνας σας. Θα υπάρχουν και κάποιες «κυκλοθυμικές» καταστάσεις με τον ανάδρομο Ερμή, αλλά τα περισσότερα γεγονότα θα λειτουργούν υπέρ σας. Αδράξτε το μήνα λοιπόν! Στις 2 του μήνα ξεκουραστείτε λίγο παραπάνω, φροντίστε τον εαυτό σας. Παράλληλα, μπορεί να ασχοληθείτε με μια οικονομική εκκρεμότητα στο εργασιακό σας περιβάλλον. Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, ενεργοποιείται έντονα ο τομέας των οικονομικών και το πορτοφόλι σας θα είναι παραπάνω ανοιχτό από ό,τι συνήθως.

Οκτώβριος για Τοξότες

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Τοξότες, είναι ένας μήνας έντονος με μεγάλη δυναμική. Ήδη από τις 2 του μήνα βλέπετε τα γεγονότα να σας αγγίζουν. Βέβαια ξεκινάτε λιγάκι απότομα, αφού μπορεί να βγουν πληγές από τις αισθηματικές σας σχέσεις ή τις φιλικές ή αν είστε γονείς από τα παιδιά σας. Παράλληλα, όμως, μια ερωτική σχέση μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το φιλικό ή κοινωνικό σας κύκλο. Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 4 του μήνα, είστε έτοιμοι για νέες δράσεις, γεμάτοι ενέργεια, δυνατές οπτικές και φιλοσοφική διάθεση. Τώρα παίρνετε αποφάσεις για τους στόχους σας, έχετε έντονη αυτοπεποίθηση και αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες. Προσοχή στη βιασύνη, σε μικροατυχήματα ή στην τάση σύγκρουσης με άλλους στις 5 πρώτες ημέρες του μήνα. Καλό είναι αν είστε των πρώτων ημέρων Τοξότες να προσέξετε την ερωτική σας σχέση αν είστε δεσμευμένοι από ξαφνικά ξεσπάσματα θυμού.

Οκτώβριος για Αιγόκερους

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας με έντονη δυναμική όμως κυρίως προς το δεύτερο μισό του για εσάς. Εξαιρετικές μέρες για εσάς είναι οι 3 και 4 Νοεμβρίου, για δυνατές εξελίξεις στα επαγγελματικά σας, την κοινωνικοποίησή σας, αλλά και τις ερωτικές σας σχέσεις, κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Με τον Άρη να περνάει στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, γίνεστε λίγο πιο εσωστρεφείς αλλά παράλληλα ενισχύεται η ψυχική σας δύναμη και η αντοχή σας. Αυτό σας βοηθά να επιλύσετε μυστικά σας θέματα. Παρασκηνιακές σχέσεις προωθούνται αυτό το διάστημα.

Οκτώβριος για Υδροχόους

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Υδροχόοι, είναι ένας μήνας περισσότερο ήρεμος, όμως με αρκετές εξελίξεις και προοπτικές στα επαγγελματικά σας. Στις 2 του μήνα μπορεί να έρθει στην επιφάνεια ένα οικονομικό θέμα που μπορεί να σας έχει απασχολήσει αναφορικά με μια νομική υπόθεση. Αν είστε γονείς, ίσως προκύψει κάποιο θέμα με τον εκπαιδευτικό τομέα του παιδιού σας. Όμως όχι κάτι που δεν μπορεί να επιλυθεί. Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα και να ενεργοποιεί τον κοινωνικό και φιλικό σας τομέα, θα είστε υπέρ δραστήριοι. Νέες φιλίες, γνωριμίες, δραστηριότητες, η ένταξή σας σε μια ομάδα επίσης, είναι κάτι εφικτό. Δεν αποκλείεται κάποιες από αυτές τις φιλίες να σας ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Ωστόσο, ανατροπές και ξαφνικές καταστάσεις προκύπτουν ανάμεσα σε δουλειά και οικογένεια και μπορεί να σας έρθετε σε ρήξεις.

Οκτώβριος για Ιχθύες

Ο Νοέμβριος για εσάς, αγαπημένοι φίλοι Ιχθύες, έχει πολλά και ποικίλα γεγονότα, ανάμεσα στους προσωπικούς σας στόχους, σε έρωτες και ρομάντζα, αλλά και σε επέκταση. Ξεκινώντας, στις 2 του μήνα θα πρέπει να προσέξετε κάποια οικονομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με έσοδα ή υποχρεώσεις. Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη στις 4 του μήνα, είστε υπερ-ενεργητικοί όσον αφορά τα επαγγελματικά και την καριέρα σας και έτοιμοι να μονομαχήσετε και να κερδίσετε αυτό που σας είχαν υποσχεθεί. Όμως, έχετε και τις προοπτικές να το κάνετε. Εστιάστε στον επικοινωνιακόσας τομέα και στις μετακινήσεις σας, καθώς ανατρεπτικά συμβάντα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.

