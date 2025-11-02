Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 3 - 9/11/25 για κάθε ζώδιο

Μια έντονη εβδομάδα ξεκινά, με καθημερινές όψεις γεμάτες ένταση, πάθος και αποκαλύψεις για τα ζώδια. Με το που αρχίζει η εβδομάδα στις 3 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη έρχεται σε τετράγωνο με τον Δία και φέρνει υπερβολή στις επιθυμίες και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Αυτό που μας γοητεύει μπορεί εύκολα να μας παρασύρει, ειδικά αν δεν βάζουμε μέτρο.

Την επόμενη ημέρα, στις 4 Νοεμβρίου, ο Άρης σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα και ταυτόχρονα μπαίνει στον Τοξότη, ανοίγοντας έναν κύκλο δράσης με ιδανισμούς, οράματα και αρκετή… απερισκεψία. Την ίδια στιγμή, όμως, η αντίθεσή του με τον Ουρανό προειδοποιεί για απρόβλεπτες εντάσεις, ρήξεις ή ακόμη και ξαφνικά ξεσπάσματα που αλλάζουν τα δεδομένα.

Η Πανσέληνος στον Ταύρο στις 5 Νοεμβρίου φωτίζει όλα όσα μας προσφέρουν πραγματική σταθερότητα: Σχέσεις, δουλειές, αξίες, αλλά και ψυχική γαλήνη. Είναι η στιγμή που καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο πάθος (Σκορπιός) και την ασφάλεια (Ταύρος), να καταλάβουμε τι αξίζει πραγματικά και τι είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελέγχου.

Προς το τέλος της εβδομάδας, με την Αφροδίτη να περνά στον Σκορπιό και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, η ατμόσφαιρα γίνεται βαθιά, μαγνητική αλλά και απαιτητική. Τα συναισθήματα εντείνονται, οι σχέσεις δοκιμάζονται, και τίποτα δεν μένει επιφανειακό. Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη (9/11) μάς καλεί να ξανασκεφτούμε αποφάσεις, να επανεξετάσουμε στόχους και να μείνουμε ειλικρινείς με τον εαυτό μας.

Ιδιαίτερα επηρεάζονται τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι) αλλά και όσοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στις 25°–29° Ζυγού, Καρκίνου, Τοξότη ή Διδύμων.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 3 - 9/11/25

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα ανοίγει με ένταση, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για εξέλιξη, αρκεί να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα στη δράση και το συναίσθημα. Τη Δευτέρα μπορεί να έρθει στο προσκήνιο ένα θέμα που αγγίζει ευαίσθητες χορδές ανάμεσα σε εσένα και τον σύντροφό σου ή στα οικογενειακά σου. Απόφυγε τις υπερβολές και δώσε χώρο στους άλλους να εκφραστούν χωρίς να νιώθουν πίεση.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα ανοίγει με έντονο ρυθμό και πολλές εξελίξεις στις καθημερινές σου υποχρεώσεις, αλλά και στις σχέσεις σου. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, είναι εύκολο να παρασυρθείς σε υπερβολές στην εργασία ή να φορτωθείς περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Πρόσεχε τι λες και τι υπόσχεσαι, για να μην πιεστείς μετά.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα ξεκινά με συναισθηματική ένταση, αλλά και με δυνατότητες να διορθώσεις καταστάσεις που σε απασχολούν στις σχέσεις και στην καθημερινότητά σου. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, πρόσεχε τις υπερβολές που μπορείς να κάνεις σε αγορές που σχετίζονται με τα παιδιά ή σε κάποια ψώνια που μπορούν εύκολα να σε βγάλουν εκτός οικονομικού προϋπολογισμού.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα ξεκινά με έντονο ρυθμό, καθώς καλείσαι να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην εργασία, την υγεία και τις προσωπικές σου σχέσεις. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, φρόντισε να μην παρασυρθείς από την ανάγκη να ικανοποιήσεις τους άλλους εις βάρος του εαυτού σου. Απόφυγε να παίξεις τον ρόλο του «σωτήρα» και άκου πρώτα τις δικές σου ανάγκες.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα ανοίγει με έμφαση στη δημιουργικότητα, στα ερωτικά και στην καριέρα σου. Θα κληθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στο πάθος και τη λογική. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, μπορεί να υπάρξει ασάφεια στην επικοινωνία ή να μάθεις για κάποια παρασκηνιακά σκηνικά. Πρόσεχε τι ακούς, γιατί είναι πιθανό να είναι υπερβολές.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα φέρνει κινητικότητα σε θέματα σπιτιού, επικοινωνίας και σπουδών. Είναι μια περίοδος που σου δίνει έμπνευση, αλλά και την ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τι θεωρείς ασφάλεια και πού θες να επενδύσεις την ενέργειά σου. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, μπορεί να μπεις στον πειρασμό να ξοδέψεις παραπάνω. Σκέψου πριν πατήσεις "add to cart" και παρασυρθείς από ενθουσιασμό.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα σε βρίσκει να ασχολείσαι με οικονομικά ζητήματα, συμφωνίες και πιο πρακτικά θέματα, που όμως έχουν βαθύτερο συναισθηματικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, προσπάθησε να μην έχεις υπεραισιοδοξία σε ένα επαγγελματικό ζήτημα, γιατί κάποια πράγματα ενδέχεται να σε πιέσουν περισσότερο από ό,τι περίμενες.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, με έντονη ενέργεια, αναθεωρήσεις και δυνατές συναισθηματικές στιγμές. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, ένα ζήτημα νομικών υποθέσεων μπορεί να σου αποφέρει οικονομικό όφελος. Ευνοούνται θέματα σπουδών και ταξιδιών επίσης, ή ρομαντικών επαφών με κάποιον που μένει στο εξωτερικό.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα σηματοδοτεί μια δυναμική επανεκκίνηση για σένα. Είναι στιγμή να αναλάβεις δράση, αλλά με έλεγχο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, μπορεί να σου παρουσιαστεί μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία ή να σου πουν οι φίλοι σου για μια επένδυση που φαίνεται συμφέρουσα. Πριν ενθουσιαστείς, μάθε λεπτομέρειες.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά σου, αλλά και μια έντονη εξωστρέφεια που φέρνει πολλά και ευχάριστα γεγονότα. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα και Τρίτη, οι απαιτήσεις στη δουλειά μπορεί να σε πιέσουν ή να νιώσεις πως χρειάζεται να αποδείξεις περισσότερα απ’ όσα ήδη κάνεις. Απόφυγε υπερβολές σε υποχρεώσεις ή υποσχέσεις που μπορεί αργότερα να σε κουράσουν.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα σε κινητοποιεί έντονα σε θέματα καριέρας, στόχων και κοινωνικών σχέσεων, ενώ παράλληλα σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις την ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική σου ζωή. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, θα βρεθείς ανάμεσα στην ανάγκη να ανοίξεις νέους ορίζοντες και στις καθημερινές υποχρεώσεις που σε τραβούν πίσω. Ο ενθουσιασμός είναι θετικός, αρκεί να μην αγνοήσεις τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα σε ωθεί να ανοίξεις τους ορίζοντές σου πνευματικά, συναισθηματικά αλλά και γεωγραφικά, αλλά παράλληλα να ανταπεξέλθεις και σε πιθανές παγίδες στα επαγγελματικά σου. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, τα ερωτικά σου vibes βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και μια ερωτική ιστορία σε ενθουσιάζει. Φρόντισε όμως να μην επενδύσεις από νωρίς σε κάτι που δεν έχει ακόμα σταθερές. Απόλαυσε χωρίς ενοχές, αλλά με μέτρο.

