Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 1 - 7 Δεκεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 1 - 7/12/25 για κάθε ζώδιο

Παραγωγική και με θετικές εξελίξεις ξεκινά αυτή η εβδομάδα, με μια Πανσέληνο που μας βοηθά να κλείσουμε κύκλους και να πούμε πράγματα που συχνά αποφεύγουμε. Παρανοήσεις που συσσωρεύτηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες βγαίνουν τώρα στο φως και μαζί τους φεύγει ένα βάρος.

Στην αρχή της εβδομάδας, το εξάγωνο Αφροδίτης–Πλούτωνα -μια βαθιά ερωτική και καρμική όψη-, ενισχύει την έλξη αλλά και την ανάγκη να δούμε καθαρά τι μας δένει και τι μας απομακρύνει, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Προς το τέλος της εβδομάδας, τα δύο τρίγωνα του Ερμή -με Δία και έπειτα με Κρόνο- δίνουν δομή, σταθερότητα και μια ώριμη, ειλικρινή ματιά στις αποφάσεις μας. Από τη μία πλευρά ανοίγουν δρόμοι και προκύπτουν ευκαιρίες για λύσεις και πρακτικά αποτελέσματα, από την άλλη, ξεκαθαρίζει ποιοι άνθρωποι και ποιες συνεργασίες μπορούν να σταθούν σε γερά θεμέλια. Παράλληλα, ο Άρης σε τρίγωνο με τον Χείρωνα προσφέρει εκτόνωση και θεραπεία μετά τις εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Συζητήσεις που είχαν πονέσει γίνονται πιο ανάλαφρες- ένα “πάμε από την αρχή” μπορεί να αλλάξει τελείως το κλίμα.

Προσοχή χρειάζεται από τα μεταβλητά του δεύτερου δεκαημέρου (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες), που δέχονται την πίεση της Πανσελήνου. Αντίθετα, ευνοημένοι θα σταθούν Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου, που αξιοποιούν τις θετικές όψεις του Ερμή για να προχωρήσουν σχέδια και επιθυμίες.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 1 - 7/12/25

Κριός

Μπαίνετε σε μια εβδομάδα που τραβά το ενδιαφέρον σας έξω από τα συνηθισμένα και σας ωθεί να δείτε τη ζωή με νέο βλέμμα. Από την αρχή της εβδομάδας θα νιώσετε ότι ένα πρόσωπο, μια ιδέα ή μια συνεργασία σάς προκαλεί να αλλάξετε οπτική, να τολμήσετε κάτι διαφορετικό ή να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι που ανοίγει ξαφνικά μπροστά σας.

Ταύρος

Για εσάς τους Ταύρους, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον σε βαθύτερες ανάγκες, οικονομικά θέματα και σχέσεις που απαιτούν ειλικρίνεια. Από την αρχή της εβδομάδας θα δείτε πως κάτι αλλάζει στον τρόπο που συνδέεστε με τους άλλους: είτε συναντάτε ένα πρόσωπο που σας επηρεάζει έντονα είτε μπαίνει στη ζωή σας ένα συνεργατικό project με τη δυναμική να αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία.

Δίδυμοι

Για εσάς τους Διδύμους, η εβδομάδα αυτή στρέφει το βλέμμα στις σχέσεις, στις συνεργασίες και σε όσα απαιτούν ισορροπία και καθαρές προθέσεις. Από την αρχή της εβδομάδας θα νιώσετε πως ένα πρόσωπο ή μια συνεργασία αποκτά μεγαλύτερο βάρος στη ζωή σας, είτε μέσα από μια ισχυρή έλξη είτε μέσα από μια συζήτηση που ανοίγει νέες προοπτικές στην επαγγελματική σας πορεία.

Καρκίνος

Για εσάς τους Καρκίνους, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον στην καθημερινότητα, στην εργασία και σε πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται τάξη και οργάνωση. Από την αρχή της εβδομάδας, θα δείτε ότι κάτι αλλάζει στον τρόπο που κινείστε επαγγελματικά, είτε μέσα από ένα πρόσωπο που σας εμπνέει είτε μέσα από μια ιδέα που μπορεί να δώσει νέα μορφή στη δουλειά σας.

Λέων

Για εσάς τους Λέοντες, η εβδομάδα αυτή φέρνει έντονη κινητικότητα σε θέματα έρωτα, δημιουργικότητας και προσωπικής έκφρασης. Από την αρχή της εβδομάδας θα νιώσετε ότι κάποιος άνθρωπος ή μια δυνατή έμπνευση σάς παρακινεί να εκφραστείτε πιο θαρραλέα.

Παρθένος

Για εσάς τους Παρθένους, η εβδομάδα αυτή στρέφει δυναμικά το ενδιαφέρον σε σπίτι, οικογένεια και καθημερινές ισορροπίες που ζητούν αναδιοργάνωση. Από την αρχή της εβδομάδας θα νιώσετε μια έντονη ανάγκη για σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια, είτε μέσα από τη σχέση σας είτε μέσα από ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος που σάς επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο νομίζατε.

Ζυγός

Για εσάς τους Ζυγούς, η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριους σε θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων και νέων ιδεών. Από την αρχή της εβδομάδας θα αισθανθείτε ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιριών μέσα από μια συζήτηση για συνεργασία, ή μια ερωτική γνωριμία που σας ενθουσιάζει.

Σκορπιός

Για εσάς τους Σκορπιούς, η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή στα οικονομικά σας και στη διαχείριση των πόρων σας, υλικών και συναισθηματικών. Από την αρχή της εβδομάδας, θα νιώσετε την ανάγκη να πάρετε πιο συνειδητές αποφάσεις γύρω από έξοδα, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που απαιτούν σοβαρότητα.

Τοξότης

Για εσάς τους Τοξότες, η εβδομάδα αυτή ανοίγει έναν νέο κύκλο προσωπικής ανανέωσης. Από την αρχή της θα νιώσετε πιο εκφραστικοί, πιο αυθόρμητοι και πιο πρόθυμοι να πάρετε πρωτοβουλίες που είχατε αφήσει στην άκρη. Μια συνάντηση, μια γνωριμία ή μια φρέσκια ιδέα μπορεί να σας εμπνεύσει, είτε ερωτικά είτε επαγγελματικά, και να σας ωθήσει να σκεφτείτε με εντελώς διαφορετική οπτική.

Αιγόκερως

Για εσάς τους Αιγόκερους, η εβδομάδα αυτή ξεκινά με ένα πιο εσωστρεφές, ψυχολογικό χρώμα, φέρνοντας σκέψεις, ανασφάλειες και επιθυμίες που δύσκολα εκφράζετε ανοιχτά. Είναι ένα μικρό διάστημα όπου θα μπορέσετε να βρείτε χρόνο να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα σας για μια σημαντική οικονομική επένδυση για ένα project που θέλετε να υλοποιήσετε.

Υδροχόος

Για εσάς τους Υδροχόους, η εβδομάδα αυτή ξεκινά με έντονη κοινωνική κινητικότητα και με την αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι παίζουν πιο σημαντικό ρόλο απ’ όσο περιμένατε. Δεν αποκλείεται λοιπόν στην αρχή της εβδομάδας να εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο ή μια ενδιαφέρουσα ιδέα μέσα από τον κύκλο σας, που σας εμπνέει είτε ερωτικά είτε επαγγελματικά.

Ιχθύες

Για εσάς τους Ιχθύες, η εβδομάδα αυτή ανοίγει σημαντικά κεφάλαια στη καριέρα σας. Στην αρχή της εβδομάδας, μπορεί να προκύψει μια νέα ευκαιρία στη δουλειά μέσα από ένα πρόσωπο που σας στηρίζει ουσιαστικά. Ίσως μια συνεργασία ή ένα project να σας ενθουσιάσει και που, μπορεί να αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία.

