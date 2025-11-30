Τα 5 ζώδια που δεν το έχουν καθόλου με τα μηνύματα - Ταυτίσου ελεύθερα

Τις περισσότερες φορές, βέβαια, δεν γίνεται από κακή πρόθεση

Οι περισσότεροι πλέον επικοινωνούμε με μηνύματα. Δεν θα κρίνουμε βέβαια αν είναι σωστό ή όχι, το θέμα μας είναι άλλο, όπως διάβασες και στον τίτλο. Είναι γεγονός πως δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο στις ειδοποιήσεις και στα μηνύματα που λαμβάνουν. Κάποιοι απαντούν αμέσως, κάποιοι καθυστερούν και ορισμένοι άλλοι φαίνεται να τα αγνοούν παντελώς.

Οι συνήθειες αυτές, συχνά συνδέονται με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ζωδίου. Αν ανήκεις σε κάποια από τα ακόλουθα, σίγουρα συναντάς τον εαυτό σου, ενώ αν ανήκεις στην αντίθετη πλευρά, κάποια στιγμή έχεις έρθει αντιμέτωπος με ανθρώπους που δεν είχαν καθόλου καλή σχέση με τα μηνύματα.

Αυτά τα ζώδια δεν το έχουν καθόλου τα μηνύματα

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ελεύθερο πνεύμα. Κάνει αυτό που θέλει, τη στιγμή που το θέλει, χωρίς να σκέφτεται πώς θα επηρεάσει τους γύρω του. Προβληματικό; Ίσως κάποιες φορές. Επειδή λειτουργεί με βάση το τι του φαίνεται σωστό εκείνη τη στιγμή, συχνά παραμελεί το κινητό του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Αν ξεχάσει να το φορτίσει ή το έχει για ώρα στο αθόρυβο, απλώς δεν θα του περάσει από το μυαλό να το ελέγξει. Είναι πολύ απασχολημένος με το να ζει τη στιγμή και να απολαμβάνει τον «πραγματικό κόσμο». Το ότι δεν απαντά στα μηνύματα δεν σημαίνει ότι είναι θυμωμένος ή ενοχλημένος, αλλά απλώς ότι το μυαλό του βρίσκεται αλλού.

Δίδυμος

Είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος, ακόμη κι όταν νοιάζεται πραγματικά. Έχει μάστερ στο multitasking. Συχνά θα διαβάσει ένα μήνυμά σου, θα αποσπαστεί από κάτι άλλο και θα ξεχάσει εντελώς να απαντήσει. Άλλες φορές θα νομίσει πως σου έχει ήδη απαντήσει και θα πιστεύει κατά λάθος ότι εσύ τον αγνοείς. Οι Δίδυμοι είναι αεικίνητοι και γεμάτοι περιέργεια, βρίσκονται πάντα σε δράση. Αν δεν απαντούν στα μηνύματά σου, είναι πολύ πιθανό απλώς να τους ξέφυγε. Θα επανέλθουν, αργά ή γρήγορα.

Ζυγός

Ο Ζυγός εκτιμά βαθιά τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Δεν θέλει να απαντήσει στα βιαστικά όταν είναι απασχολημένος και προτιμά να σου ανταποδώσει την προσοχή που νιώθει ότι σου αξίζει. Παράλληλα, έχει την τάση να κυνηγά την τελειότητα. Δεν θέλει να γράψει κάτι άτοπο και να σε στενοχωρήσει, γι’ αυτό χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί την πιο σωστή, την πιο όμορφη απάντηση. Δεν του αρέσει να λέει απλά το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό, θέλει να πει κάτι με ουσία.

Κριός

Ο Κριός δύσκολα βρίσκει χρόνο ακόμη και για να ανασάνει, πόσο μάλλον για να ασχοληθεί με τα μηνύματα. Μπορεί να διαβάσει όσα του έστειλες και να σκεφτεί πόσο του λείπεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να μη σου το πει εκείνη τη στιγμή. Είναι σε συνεχή εγρήγορση, δεν θέλει να χάσει τη συγκέντρωσή του ούτε για λίγο, γιατί τα όνειρά του έχουν τεράστια σημασία για εκείνον. Έτσι, κάποιες φορές άλλες πλευρές της ζωής του μένουν σε δεύτερη μοίρα. Ακόμη κι αν δεν σου έχει στείλει μήνυμα καιρό, δεν σημαίνει ότι δεν σε σκέφτεται, απλά δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στο να δείχνει το ενδιαφέρον του.

Ταύρος

Ο Ταύρος μπορεί να είναι εξαιρετικά εργατικός, αλλά έχει και στιγμές απόλυτης νωχελικότητας. Αν το μήνυμά σου δεν φαίνεται επείγον, ίσως το αφήσει για αργότερα. Θεωρεί ότι μπορείτε να τα πείτε από κοντά ή να κανονίσετε ένα τηλεφώνημα, που γι’ αυτόν είναι πολύ πιο άνετο από το να γράφει. Επιπλέον, του αρέσει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, και η απάντηση σε ένα μήνυμα μπορεί να ανοίξει έναν ολόκληρο διάλογο που θα του χαλάσει τη ροή. Μπορεί να νιώθει τύψεις που καθυστερεί να απαντήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το κάνει.