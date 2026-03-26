3 ζώδια βγαίνουν - επιτέλους - μπροστά και διεκδικούν τα όνειρά τους - Τέλος στις αναβολές

Οι τελευταίες ημέρες του Μάρτη είναι γεμάτες θετική ενέργεια και δυναμικότητα γι’ αυτά τα τρία ζώδια.

Οι τελευταίες ημέρες του Μαρτίου φέρνουν μαζί τους μια έντονη αίσθηση αφύπνισης. Η ενέργεια αλλάζει, το κλίμα γίνεται πιο δυναμικό και η ανάγκη για δράση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Είναι από εκείνες τις στιγμές που νιώθεις πως αν δεν κάνεις τώρα το βήμα, θα μείνεις στάσιμος - και κάποια ζώδια δεν είναι πλέον διατεθειμένα να το επιτρέψουν αυτό.

Μετά από μια περίοδο καθυστερήσεων, δεύτερων σκέψεων και εσωτερικών διλημμάτων, έρχεται η ώρα των αποφάσεων. Η αναβλητικότητα δίνει τη θέση της στην αποφασιστικότητα και τα όνειρα παύουν να είναι απλώς σχέδια στο μυαλό. Για τρία ζώδια, αυτή η περίοδος σηματοδοτεί μια δυναμική επανεκκίνηση και μια ξεκάθαρη διάθεση να διεκδικήσουν όσα πραγματικά θέλουν.

3 ζώδια εισέρχονται σε μια περίοδο αφύπνισης και έντονων αντανακλαστικών

Κριός

Ο Κριός μπαίνει στο φυσικό του περιβάλλον: τη δράση. Με την ενέργεια να ανεβαίνει κατακόρυφα, νιώθει ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Ό,τι ανέβαλλε το προηγούμενο διάστημα - είτε επαγγελματικές κινήσεις, είτε προσωπικές αποφάσεις - τώρα έρχεται στο προσκήνιο. Αυτό που αλλάζει είναι η στάση του: δεν περιμένει πια την «τέλεια στιγμή». Δημιουργεί ο ίδιος τις συνθήκες. Παίρνει ρίσκα, εκφράζεται πιο άμεσα και δεν φοβάται να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, αυτή η περίοδος είναι μια εσωτερική αφύπνιση. Έχει περάσει καιρό ζυγίζοντας καταστάσεις, αναλύοντας και προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες - συχνά εις βάρος των δικών του επιθυμιών. Τώρα όμως κάτι αλλάζει. Αποφασίζει να βάλει τον εαυτό του σε προτεραιότητα. Λέει «ναι» σε όσα τον εκφράζουν και «όχι» σε όσα τον κρατούν πίσω. Είτε πρόκειται για σχέσεις είτε για επαγγελματικά, κάνει ξεκάθαρες κινήσεις και δεν φοβάται να απομακρυνθεί από ό,τι δεν τον καλύπτει.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως αφήνει πίσω του την υπερανάλυση και περνά στην πράξη. Ενώ πάντα είχε στόχους, το τελευταίο διάστημα μπορεί να ένιωθε ότι κάτι τον καθυστερεί ή τον κρατά στάσιμο. Τώρα όμως, αποκτά ξανά τον έλεγχο. Μεθοδικός αλλά και πιο τολμηρός από το συνηθισμένο, κάνει κινήσεις που έχουν ουσία και προοπτική. Δεν περιμένει πια την «ασφάλεια» για να προχωρήσει - δημιουργεί ο ίδιος το έδαφος πάνω στο οποίο θα χτίσει.

