Προβλέψεις εβδομάδας 6 - 12 Απριλίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 6 - 12 Απριλίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Αυτή η εβδομάδα φέρνει για τα ζώδια τύχη, ξαφνικές εξελίξεις και έντονη κινητοποίηση, αλλά ζητά και σωστή διαχείριση. Στις αρχές της εβδομάδας, το τετράγωνο Ήλιου–Δία δημιουργεί ευκαιρίες κυρίως για Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους του δευτέρου δεκαημέρου, μέσα από έναν απρόβλεπτο παράγοντα ή μια θετική εξέλιξη που δεν είχε υπολογιστεί. Η εύνοια υπάρχει, όμως χρειάζεται μέτρο, ρεαλισμός και έλεγχος του υπερβολικού ενθουσιασμού, ώστε αυτό το τυχερό άνοιγμα να αξιοποιηθεί σωστά.

Στις 8 Απριλίου, το εξάγωνο Άρη–Ουρανού στις 29 μοίρες Ιχθύων και Ταύρου φέρνει ευχάριστα ξαφνικά γεγονότα για Ιχθύες, Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς και Αιγόκερους. Η όψη αυτή δίνει ψυχική δύναμη, αποφασιστικότητα και την ικανότητα να πετύχεις έναν στόχο ή να απελευθερωθείς από κάτι που σε κρατούσε πίσω εδώ και καιρό. Είναι μια ημέρα με αίσθηση λύσης, διαφυγής και ουσιαστικής προόδου.

Στις 9 Απριλίου, ο Άρης περνά στον Κριό και ανοίγει μια νέα περίοδο μέχρι και τα μέσα Μαΐου, όπου όλοι θα διεκδικούμε πιο έντονα, πιο άμεσα και πιο θαρραλέα αυτά που θέλουμε. Το πάθος, η σεξουαλικότητα και η ανάγκη για δράση ανεβαίνουν αισθητά, με τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα να ευνοούνται περισσότερο και τους Κριούς να είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της φάσης. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι να μην κυριαρχήσει η παρόρμηση. Καλό το πάθος και η ορμή, αλλά για να υπάρξει αποτέλεσμα χρειάζονται σχέδιο, οργάνωση και σωστός στόχος.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 6 - 12 Απριλίου 2026

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε φάση έντονης κινητικότητας, αλλά σου ζητά να κρατήσεις μέτρο. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία φέρνει θετικές εξελίξεις κυρίως σε θέματα σπιτιού και οικογένειας, ειδικά αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο. Δεν αποκλείεται να επανέλθουν στην επιφάνεια καταστάσεις ή γεγονότα που ξεκίνησαν από τον Φεβρουάριο και τώρα να ξεμπλοκάρουν με μια σπουδαία επίλυση. Υπάρχει εύνοια, αλλά ναι, υπάρχει και μια τάση για υπερβολή, οπότε κράτα το ως δεδομένο και αυτό.

Ταύρος

Αγαπητέ Ταύρε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε επίπεδο επικοινωνίας, επαφών και συμφωνιών. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί κυρίως το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου ανοίξει πόρτες μέσα από συζητήσεις, γνωριμίες ή προτάσεις που προκύπτουν ξαφνικά. Δεν αποκλείεται να έχεις μια σημαντική είδηση ή μια πρόταση που σε ενθουσιάζει, όμως πρόσεξε την υπερβολή: υπάρχει τάση να υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να στηρίξεις ή να δεις μια κατάσταση πιο ωραιοποιημένη.

Δίδυμοι

Αγαπητέ Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε στόχους, επαγγελματικά σχέδια και επαφές με ανθρώπους που μπορούν να σε προωθήσουν. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες, ομάδες ή νέες γνωριμίες, ειδικά αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο. Μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς όμορφα, σαν να έχεις ενταχθεί με αρμονία σε ένα σύνολο ανθρώπων, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει και μια οικονομική πρόταση μέσα από συνεργασία με κάποιο τρίτο άτομο, φίλο ή γνωστό.

Καρκίνος

Αγαπητέ Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις κυρίως σε επαγγελματικά και θέματα κατεύθυνσης ζωής. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί έντονα και θετικά το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου δώσει ευκαιρίες για άνοδο, αναγνώριση ή μια σημαντική επαγγελματική πρόταση. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υπερεκτιμήσεις μια κατάσταση ή να πάρεις αποφάσεις βασισμένες σε υπερβολική αισιοδοξία ή συναισθηματική φόρτιση. Κράτησε τον ρεαλισμό σου και ζύγισε με μεθοδικές κινησεις τις επιλογές σου.

Λέων

Αγαπητέ Λέοντα, αυτή η εβδομάδα φέρνει ανοίγματα και ευκαιρίες που μπορούν να σε εξελίξουν, αλλά απαιτεί σωστή κρίση. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί έντονα το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου φέρει μια πρόταση, μια επιτυχία ή ένα άνοιγμα που σου δίνει προοπτική σε θέματα σπουδών, νομικών υποθέσεων, αλλά και επαφών με το εξωτερικό. Ωστόσο, κράτησε ότι σε όλες αυτές τις υποθέσεις είναι σημαντικό να μην παρασυρθείς σε παρορμητικές κινήσεις χωρίς να έχεις ένα ξεκάθαρο και σωστά οργανωμένο πλάνο για τα επόμενα βήματά σου.

Παρθένος

Αγαπητέ Παρθένε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις σε οικονομικά και συνεργασίες που απαιτούν προσοχή στη διαχείριση. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί έντονα το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου φέρει μια ευκαιρία μέσα από συμφωνία, οικονομική πρόταση ή στήριξη από φίλους, ομάδες ή τρίτα άτομα που έρχονται ως σύμμαχοι στην υλοποίηση ενός project. Αυτό όμως που χρειάζεται την προσοχή σου είναι να μην υπερεκτιμήσεις τα δεδομένα, κυρίως σε οικονομικά ζητήματα όπου εμπλέκονται τρίτοι, καθώς μπορεί να παρουσιάζονται πιο αισιόδοξα απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Κράτησε λοιπόν αυτό το πολύτιμο «μικρό καλάθι» — η τύχη υπάρχει, αλλά χρειάζεται μέτρο και αντικειμενική ματιά.

Ζυγός

Αγαπητέ Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει καθοριστικές εξελίξεις σε ερωτικές σχέσεις και συνεργασίες. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί έντονα το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου φέρει μια σημαντική πρόταση, μια νέα συνεργασία ή μια εξέλιξη σε μια υπάρχουσα ερωτική σχέση. Οι ήδη δεσμευμένοι του δεύτερου δεκαημέρου δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ή να πάρουν μια σημαντική απόφαση για την πορεία της, καθώς η σχέση ή ο γάμος τους εξελίσσεται.

Σκορπιός

Αγαπητέ Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε εργασία, καθημερινότητα και υποχρεώσεις. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί κυρίως το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου φέρει ευκαιρίες βελτίωσης, μια πρόταση ή μια εξέλιξη που σε βοηθά να προχωρήσεις επαγγελματικά.

Τοξότης

Αγαπητέ Τοξότη, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις σε ερωτικά, δημιουργικά σχέδια και προσωπική έκφραση. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί κυρίως το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου δώσει ευκαιρίες για νέες ερωτικές περιπέτειες, ή ένα δημιουργικό άνοιγμα που θα σε ενθουσιάσει. Ωστόσο, υπάρχει έντονη τάση για υπερβολή: μπορεί να πάρεις συναισθηματικά ρίσκα χωρίς να αξιολογήσεις σωστά την κατάσταση ή να πιστέψεις σε κάτι πιο εύκολα απ’ όσο πρέπει.

Αιγόκερως

Αγαπητέ Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα είναι από τις πιο ευχάριστες για σένα καθώς φέρνει εξελίξεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής σταθερότητας. Επίσης φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις, νέες γνωριμίες για τους αδέσμευτους και συγκατοίκηση ή σταθεροποίηση για τους δεσμευμένους.

Υδροχόος

Αγαπητέ Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε επικοινωνία, μετακινήσεις και συμφωνίες. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί κυρίως το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου φέρει ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις, επαφές ή προτάσεις που ανοίγουν νέες προοπτικές ώστε να υλοποιήσεις πολύ σημαντικές ιδέες και να υπογράψεις συμβόλαια που θα πάνε πολύ μπροστά τα εργασιακά σου.

Ιχθύες

Αγαπητέ Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις σε οικονομικά και θέματα αξιών. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί κυρίως το 2ο δεκαήμερο και μπορεί να σου φέρει ευκαιρίες αύξησης εισοδήματος, μια πρόταση ή μια συμφωνία που φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενη αν εκμεταλλευτείς τα δημιουργικά σου ταλέντα. Παράλληλα, να σου πω ότι οι Ιχθύες του δεύτερου δεκαημέρου, καθώς και όσοι έχουν ωροσκόπο Ιχθύ, φαίνεται να έχουν μια έξτρα τύχη σε τυχερά παιχνίδια, αλλά και γενικότερα στον οικονομικό τομέα.

