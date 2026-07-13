Όλα αλλάζουν για 3 ζώδια

Από τις 13 Ιουλίου έως τις 19, η εβδομάδα που θα διανύσουμε είναι μια ευκαιρία να δώσουμε βάση στη διαίσθησή μας χάρη στη Σούπερ Νέα Σελήνη που ανατέλλει στον Καρκίνο στις 14 Ιουλίου και φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία. Αυτή η σεληνιακή περίοδος θα μεγεθύνει το αίσθημα του πεπρωμένου και θα φέρει νέα ξεκινήματα στη ζωή τριών ζωδίων.

Συγκεκριμένα, τα ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους αυτή την εβδομάδα είναι τρία, οι Σκορπιοί, οι Τοξότες και οι Ζυγοί, τρία ζώδια που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν όσα βάλουν στο νου τους.

3 ζώδια θα έχουν την τύχη με το μέρος τους αυτή την εβδομάδα – Το σύμπαν θα τους ανταμείψει

Σκορπιός

Η Υπερ-Νέα Σελήνη στον Καρκίνο που ανατέλλει στις 14 Ιουλίου, ενθαρρύνει να εκμεταλλευτείς ένα νέο ξεκίνημα, Σκορπιέ. Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η εβδομάδα μοιάζει με μια δεύτερη ευκαιρία αν θέλεις να διεκδικήσεις πράγματα. Σκέψου τι φοβόσουν να ξεκινήσεις στη ζωή σου. Είτε πρόκειται για μία νέα δουλειά είτε για μία μετακόμιση, σου αξίζει να τολμήσεις -και να καταφέρεις- τα όνειρά σου. Η εβδομάδα μοιάζει να σε καθοδηγεί να τολμήσεις, ώστε να δεις επιτέλους πόσο ευχάριστη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.

Τοξότης

Στις 19 Ιουλίου, η Σελήνη στον Ζυγό ευθυγραμμίζεται με τον Δία στον Λέοντα, φέρνοντας μια νέα ιδέα ή νέα ενδιαφέροντα στη ζωή σου, Τοξότη. Συχνά υποτιμάς τον εαυτό σου ή απορίπτεις τις ίδιες σου τις ιδέες αλλά αυτή την εβδομάδα το σύμπαν εργάζεται μέσω κάποιου που βρίσκεται ήδη στη ζωή σου, ώστε να μην μπορείς πλέον να αγνοείς το μονοπάτι που προορίζεται να ακολουθήσεις. Είσαι προορισμένος για μεγάλα πράγματα αλλά και για να ζήσεις μια ζωή γεμάτη περιπέτεια και πάθος. Να είσαι ανοιχτός σε συζητήσεις που θα προκύψουν την ερχόμενη εβδομάδα. Κρατήσε χώρο για νέες ιδέες και άκουσε τους ανθρώπους γύρω σου. Το σύμπαν προσπαθεί να σου πει ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια αλλαγή προς το καλύτερο.

Ζυγός

Δεν είσαι ποτέ μόνος, Ζυγέ. Ο Άρης στους Διδύμους ευθυγραμμίζεται με τον Κρόνο στον Κριό στις 19 Ιουλίου, φέρνοντας μια νέα συνεργασία ή ευκαιρία που σε βοηθά να ξεκινήσεις ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ο Άρης σου προσφέρει την τύχη, ενώ ο Κρόνος σου υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος. Μπορεί να χρειαστεί να είσαι πιο επιλεκτικός στο ποιον θα συνεργαστείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονωθείς. Η ενέργεια αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με την ανάληψη δράσης. Το σύμπαν σου φέρνει μια ευκαιρία, αλλά εσύ πρέπει να είσαι αυτός που θα την αρπάξει. Ενώ η συνεργασία είναι σημαντική, βεβαιώσου ότι δεν περιμένεις κάποιον να προχωρήσει. Να έχεις πίστη στην ικανότητά σου να δημιουργήσεις όλα όσα θέλεις και να ξέρετε ότι έχεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.