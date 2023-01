Η Pandora παρουσιάζει τη συλλογή Valentine’s, τόσο μοναδική, όσο η αγάπη σας!

Οι βιτρίνες έχουν στολιστεί με κόκκινες καρδούλες και οι δρόμοι έχουν γεμίσει με την μυρωδιά του έρωτα.

Τα σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι ερωτευμένοι όλου του κόσμου ψάχνουν το τέλειο δώρο για το άλλο τους μισό. Με την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου να είναι προ των πυλών, η Pandora γιορτάζει την προσωπική αγάπη σε όποια μορφή κι αν είναι, με κοσμήματα που εκφράζουν τις ιδιαίτερες συνδέσεις που έχετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Κάθε κόσμημα Pandora, έχει σχεδιαστεί για να είναι τόσο προσωπικό και ιδιαίτερο, όσο και οι αναμνήσεις σας. Συνδυάζοντας τις αγαπημένες σας αναμνήσεις με ένα σύμβολο Pandora, μπορείτε να δώσετε στιλ στην καθημερινότητά σας και να εξιστορήσετε τις δικές σας μοναδικές ιστορίες αγάπης.

Στην συλλογή Valentine’s, η Pandora παρουσιάζει ένα νέο σχέδιο βραχιολιού, το Βραχιόλι Moments Studded Chain. Κατασκευασμένο από μασίφ ασήμι 925 και με κούμπωμα σε σχήμα καρδιάς, αιχμαλωτίζει όλο το φως της αγάπης που εκπέμπετε όταν το φοράτε και βρίσκεστε δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Την συλλογή επίσης εμπλουτίζουν, τα ρομαντικά σύμβολα Pandora Moments. Προσωπικά και γεμάτα νοήματα, τα νέα σύμβολα , κατασκευασμένα από μασίφ ασήμι 925 και επίστρωση ροζ χρυσού 14K , είναι εμπνευσμένα από τον έρωτα που κρατάει για πάντα. Τα νέα σχέδια σε σχήμα καρδιάς και λουκέτο, αποτυπώνουν τα αισθήματα σας και σας εμπνέουν να τα χαρίσετε στον μοναδικό της ζωής σας, που κρατάει το κλειδί της καρδιάς σας.

Οι έντονες δυναμικές γραμμές, το κόκκινο χρώμα, τα αστραφτερά κόκκινα κρύσταλλα και οι αποχρώσεις του χρυσού και ροζ χρυσού κυριαρχούν στην συλλογή Valentine’s. Τα νέα super stackable new wave σχέδια σε οργανικές γραμμές , θα κάνουν την μέρα του Αγίου Βαλεντίνου ακόμη πιο ξεχωριστή και θα λένε την ιστορία του ερωτά σας, με μοναδικό τρόπο.

Για την πιο χρυσή καρδιά όλου του κόσμου, η Pandora παρουσιάζει το κλασσικό σύμβολο λουκέτο και κλειδί με επίστρωση χρυσού 14Κ. Χαρίστε τα στους αγαπημένους σας για να τους δείξετε πόσο λάμπετε που τους έχετε στην ζωή σας!

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να γίνει και η μέρα που θα υπενθυμίσετε στον εαυτό σας πόσο πολύ τον αγαπάτε και τον φροντίζετε. Κάντε του δώρο ένα κόσμημα Pandora, που θα έχετε πάντα μαζί σας και θα σας θυμίζει κάθε στιγμή πόσο μοναδικοί είστε και πόσα πολλά αξίζετε. Be your own Valentine!

Φέτος, κάντε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου λίγο πιο ξεχωριστή επιλέγοντας ένα δώρο από την Pandora τόσο μοναδικό όσο η αγάπη σας, είτε πρόκειται να το χαρίσετε στον εαυτό σας είτε στα αγαπημένα πρόσωπα της ζωής σας!

AS unique AS YOUR LOVE!

#AsUniqueAsYourLove #Pandora #MomentsWithPandora #PandoraValentines