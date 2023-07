Το Bolivar αποχαιρετά τον Ιούλιο με special guest τον Hot Since 82

Σάββατο 29 Ιουλίου καλεσμένος του Blend ο Βρετανός dj/producer Hot Since 82

Oρόσημο στους εκπροσώπους της νέας house γενιάς και label boss της "Knee Deep In Sound" εισβάλει με τον ξεσηκωτικό του ήχο στο booth του Bolivar για μια αξέχαστη βραδιά. Bass-heavy & garage - influenced ήχοι θα σαρώσουν το dancefloor του Bolivar απογειώνοντας το κοινό. Μαζί του ο Agent Greg.

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach



Ώρα Έναρξης :21:00

Event Link : https://www.facebook.com/events/853120992449974

Προπώληση Εισιτηρίων https://www.facebook.com/events/853120992449974

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684