Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι σίγουρα ο πιο εντυπωσιακός τρόπος να παρουσιάσει ο Ντάριο Βιτάλε την πρώτη του συλλογή για τη Versace
30 Αυγούστου 2025
Το 82ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας 2025 συγκεντρώνει αυτή την εβδομάδα τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη μόδα. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις, ξεχωρίζει εκείνη της Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία βρέθηκε στην Ιταλία για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Λούκα Γκουαντανίνο, After the Hunt. Η βραβευμένη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί δίπλα στους Άντριου Γκάρφιλντ, Άγιο Εντεμπίρι και Κλόι Σεβινί, τράβηξε τα φλας με δύο εντυπωσιακές δημιουργίες Versace – τις πρώτες που φέρουν την υπογραφή του νέου δημιουργικού διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε.
Κατά τη διάρκεια του πρωινού photo call, η Ρόμπερτς εμφανίστηκε με ένα αυστηρά κομψό σύνολο που ανέδειξε τη μινιμαλιστική γραμμή της νέας αισθητικής Βιτάλε. Ένα μπλε μάλλινο σακάκι μονής σειράς, φορεμένο πάνω από ριγέ πουκάμισο και ίσια τζιν, δημιουργούσε ένα 90s inspired look διακριτικής κομψότητας. Το outfit ολοκληρώθηκε με δερμάτινη τσάντα Medusa με τα αρχικά της, χρυσή αγκράφα στη ζώνη και υφασμάτινες slingback γόβες.
Για την επίσημη πρεμιέρα, η Ρόμπερτς επέλεξε μια εντυπωσιακή τουαλέτα Atelier Versace, σε navy crepe de chine, με κεντημένο damier μοτίβο από μαύρο μετάξι. Η haute couture δημιουργία χρειάστηκε πάνω από 300 ώρες χειροποίητης εργασίας, αποδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και την αφοσίωση του οίκου στη λεπτομέρεια.
Η επιλογή αυτών των πιο ήσυχων, διαχρονικών εμφανίσεων δεν ήταν τυχαία. Μετά την αποχώρηση της Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Ντάριο Βιτάλε εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τον οίκο: μια κατεύθυνση που δίνει έμφαση στη διαχρονική κομψότητα και όχι στον έντονο μαξιμαλισμό του παρελθόντος. Και ποια καλύτερη πρέσβειρα για αυτό το νέο κεφάλαιο από την Τζούλια Ρόμπερτς, μια από τις πιο αγαπημένες και λαμπερές σταρ του Χόλιγουντ;
