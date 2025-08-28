Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Το cardigan της Τζούλια Ρόμπερτς που συζητήθηκε και το "κρυφό" μήνυμα

Η χολιγουντιανή σταρ τίμησε τον σκηνοθέτη της ταινίας «After the Hunt» με την πιο fashion-forward εμφάνιση της Μόστρας

Η Τζούλια Ρόμπερτς ξέρει πώς να κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις και το απέδειξε ξανά στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025. Η διάσημη ηθοποιός κατέφθασε στη «Γαληνοτάτη» με το γνωστό της λαμπερό χαμόγελο, φορώντας ένα ασπρόμαυρο cardigan που είχε επάνω του το πρόσωπο του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο, σε μια σαφή δήλωση στήριξης και θαυμασμού. Η Ρόμπερτς βρίσκεται στη Βενετία για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του, After the Hunt.

Το cardigan με την εικόνα του Γκουαντανίνο, φυσικά, δεν ήταν το μοναδικό fashion statement της ηθοποιού. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μαύρο T-shirt, βερμούδα μέχρι το γόνατο, sneakers της Superga και oversized γυαλιά ηλίου σε σχήμα cat-eye. Το look απογειώθηκε με την updated εκδοχή της τσάντας Celine New Luggage του Michael Rider, που έδωσε μια επιπλέον πινελιά μοντέρνου πολυτελούς στιλ.

© Getty Images/ Jacopo Raule

Η Ρόμπερτς έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι λατρεύει το λεγόμενο method dressing, δηλαδή να αποτίει φόρο τιμής μέσω των ρούχων της. Το 2022, στα Kennedy Center Honors, είχε φορέσει custom δημιουργία του Jeremy Scott για τον οίκο Moschino, με τυπωμένες φωτογραφίες του Τζορτζ Κλούνεϊ, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Ticket to Paradise, από τα πρώτα του χρόνια στο ER μέχρι τη σημερινή του εικόνα ως silver fox του Χόλιγουντ.

Φαίνεται πως για την Τζούλια Ρόμπερτς η μόδα είναι κάτι παραπάνω από στυλ· είναι ένας προσωπικός τρόπος να εκφράσει την αγάπη και τον σεβασμό της για τους συνεργάτες της. Με το cardigan-αφιέρωμα στον Λούκα Γκουαντανίνο, η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας 2025 έγινε ήδη ένα από τα highlights της φετινής Μόστρας.