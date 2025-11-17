Το Vamvakou Santa School ζωντανεύει & τα Χριστούγεννα «ανάβουν» με τον Πάνο Μουζουράκη!

29/11/2025 – 06/01/2026 Bαμβακού Λακωνίας

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μικρό ορεινό χωριό στον Πάρνωνα, τη Βαμβακού, κάποιοι ονειροπόλοι σκέφτηκαν πως δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ζήσεις τα Χριστούγεννα μέσα σ’ ένα παραμύθι. Έτσι, ζήτησαν από τον Άγιο Βασίλη και τα σκανδαλιάρικα ξωτικά του να τους βοηθήσουν να μεταμορφώσουν το χωριό σε έναν ολόφωτο προορισμό γιορτής, μαγείας, δημιουργίας και παιδικής αθωότητας. Το σχολείο του χωριού φόρεσε ξανά τα γιορτινά του και έγινε το αγαπημένο Vamvakou Santa School! Ένας τόπος γεμάτος carousel, bungee trampoline, roller skating, παραμύθια και πολύχρωμες γωνιές δημιουργίας και παιχνιδιού για παιδιά και όσους νιώθουν ακόμα παιδιά.

Και στην καρδιά του χωριού, στην πλατεία, ένα πελώριο χριστουγεννιάτικο δέντρο στέκεται καμαρωτό, περιμένοντας να φωτιστεί για να σημάνει την αρχή της πιο μαγικής εποχής του χρόνου. Χιλιάδες λαμπιόνια προσμένουν την αντίστροφη μέτρηση για να λάμψουν ως τους μακρινούς δορυφόρους! Η δική μας Χριστουγεννιάτικη ιστορία ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου σε μία ημέρα γιορτής, κεφιού και τραγουδιού με τον Πάνο Μουζουράκη.

Και θα ζήσουμε εμείς καλά κι εσείς ακόμα καλύτερα με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα έως τις πρώτες ημέρες του νέου έτους στη μοναδική Βαμβακού Λακωνίας!

Το Vamvakou Santa School και οι εορταστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιούνται από τη Vamvakou Revival, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με προσιτό εισιτήριο.

Η μαγεία των Χριστουγέννων ξεκινά με τον Πάνο Μουζουράκη

29 Νοεμβρίου | 10:00 – 23:00 | Είσοδος ελεύθερη

Φέτος, τα Χριστούγεννα έρχονται νωρίτερα! Η Βαμβακού φοράει τα γιορτινά της και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μία ημέρα γεμάτη παιχνίδι, δημιουργία, εκπλήξεις και μουσική! Το Vamvakou Santa School ανοίγει τις πόρτες του (10:00-18:00) γεμάτο εμπειρίες για όλη την οικογένεια: Carousel, Bungee Trampoline, Roller Skating, χριστουγεννιάτικη παραμυθοφωλιά, δημιουργική απασχόληση, μπαλονοκατασκευές, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρoύ, δώρα και εμφάνιση-έκπληξη από τον Άγιο Βασίλη!

Από τις 14:00 κι έπειτα, η πλατεία του χωριού γεμίζει μαγική αστερόσκονη και μία γλυκιά θεατρική performance με μαλλί της γριάς, χορό, παιχνίδι και απρόσμενες ανατροπές από το μυστικό εργοστάσιο σοκολάτας, θα κάνει τη δική της «Sweet Revolution», ενώ μία «κουρδιστή κούκλα σε μουσικό κουτί» μαγεύει το κοινό με την παραμυθένια νοσταλγική της κίνηση. Κι επειδή Χριστουγεννιάτικη γιορτή χωρίς κανέλα και γαρύφαλλο δεν γίνεται, ο γνωστός σεφ, Γαβριήλ Νικολαΐδης, μαζί με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς «Βαμβακιά» μάς μαθαίνουν μυστικά σε ένα μυρωδάτο εργαστήριο μελομακάρονου.

Η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης γεμίζει την ατμόσφαιρα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μας προετοιμάζει για το αποκορύφωμα της βραδιάς, όπου ο αγαπημένος ερμηνευτής, Πάνος Μουζουράκης, θα ανέβει στη σκηνή της πλατείας για μία μοναδική συναυλία γεμάτη επιτυχίες και χιούμορ! Το X-mas party θα κρατήσει έως αργά το βράδυ με τον Nikos G στα decks, κοκτέιλ, λιχουδιές και ζεστασιά. Η Βαμβακού φωτίζεται και γεμίζει λάμψη, θαλπωρή και χαμόγελα!



Vamvakou Santa School: Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη συνεχίζεται!

29 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026 | 10:00-18:00

Το σχολείο της Βαμβακούς μεταμορφώνεται ξανά σε ένα ζωντανό χριστουγεννιάτικο παραμύθι! Κάθε γωνιά του κι ένα στιγμιότυπο μαγείας, κάθε αίθουσα κι ένα κεφάλαιο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία και γιορτινή φαντασία. Εδώ, το πνεύμα των Χριστουγέννων γίνεται εμπειρία για μικρούς και μεγάλους! Ένα carousel 16 θέσεων στήνεται στην αυλή και γυρίζει ασταμάτητα γεμάτο παιδικά γέλια, ένα bungee trampoline τεσσάρων θέσεων μάς απογειώνει στον ουρανό, πατίνια στον στολισμένο χώρο του γηπέδου μπάσκετ κυλούν μέσα στη χαρά. Παραμύθια ζωντανεύουν σε μία "Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοφωλιά" από αγαπημένους ηθοποιούς και παραμυθάδες. Δημιουργικές γωνιές με κατασκευές, ζωγραφιές, Lego, επιτραπέζια, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, γράμματα στον Άγιο Βασίλη μετατρέπουν κάθε μέρα σε γιορτή. Θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια, STEAM, κατασκευές, μαγειρική και δραστηριότητες στη φύση συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό στο σχολείο και το χωριό! Το Vamvakou Santa School είναι κάτι παραπάνω από ένα σχολείο - είναι μια χριστουγεννιάτικη εμπειρία ζωής, στα 950 μέτρα υψόμετρο, με φόντο το μαγευτικό τοπίο του Πάρνωνα.



Vamvakou Santa School

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 – Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2025, 10:00-18:00

Εισιτήριο: 5€ για κάθε παιχνίδι ή δραστηριότητα

Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας.

*Σημείωση:

01 - 21/12/2025, Σαββατοκύριακα. Καθημερινές, κατόπιν αιτήματος για σχολεία και οργανωμένα groups.

22/12/2025 – 06/01/2026, όλες τις ημέρες.



Δείτε περισσότερα και ανακαλύψτε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο

https://www.vamvakourevival.org/events/category/xmas/