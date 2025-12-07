Πάρε ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon

Κάθε χρόνο, λίγο πριν οι βιτρίνες φορέσουν τα γιορτινά τους, οι fashionistas μαρτυρούν πρώτες τις τάσεις που θα επικρατήσουν στα ρεβεγιόν του Δεκεμβρίου, προτείνοντας τόσο λαμπερά outfits, όσο και χριστουγεννιάτικα νύχια.

Κάνοντας τη «βόλτα» μας στα social media, παρατηρήσαμε ότι φέτος τις γιορτές τα it κορίτσια της μόδας δείχνουν την ξεκάθαρη προτίμησή τους στις βαθιές μπορντό, αλλά και τις φωτεινές κόκκινες αποχρώσεις, το κρεμώδες λευκό, αλλά και τις μεταλλικές λεπτομέρειες, που δημιουργούν μια sophisticated γιορτινή διάθεση, χωρίς να δείχνουν too much. Οι πιο τολμηρές διανθίζουν το μανικιούρ τους με glitter ή επιλέγουν chrome φινίρισμα που κάνει το κλασικό κόκκινο mani να δείχνει ακόμα πιο γιορτινό και glam.

Από λαμπερές μεταλλικές πινελιές μέχρι μίνιμαλ σχέδια με διακριτικό glitter, το σίγουρο είναι ότι φέτος το γιορτινό μανικιούρ παύει να είναι υπερβολικό και αποκτά έναν refined, σύγχρονο χαρακτήρα. Ιδού μερικά από τα χριστουγεννιάτικα νύχια που ξεχωρίσαμε στα social media για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Τα χριστουγεννιάτικα νύχια που υιοθετούν τώρα οι fashionistas

Bright Red

Creamy White

Deep Red

Festive French Manicure

Chocolate Chrome

Burgundy