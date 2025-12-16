Η Vakko έφερε τη μαγεία της Πρωτοχρονιάς στο κατάστημα της Αθήνας

Η Vakko, διακεκριμένο όνομα στον κόσμο της μόδας στην Τουρκία, μέτρησε αντίστροφα για το 2026 με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο κατάστημα της Αθήνας.

Το βράδυ της 11ης Δεκεμβρίου, η Vakko, συνώνυμο του αυθεντικού στιλ χάρη στην ιστορία της των 90 χρόνων, φιλοξένησε μια ξεχωριστή εκδήλωση για να καλωσορίσει τη νέα χρονιά στο κατάστημα της Αθήνας στην αριστοκρατική περιοχή του Κολωνακίου.

Σε αυτή την ιδιωτική βραδιά με επίκεντρο τη μόδα, την τέχνη και την κομψότητα, προσκεκλημένοι ήταν εξέχοντες δημοσιογράφοι, influencer, στυλίστες και A-listers της Ελλάδας.

Η κολεξιόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26 της Vakko παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού trunk show και οι λάτρεις της μόδας στην Αθήνα γνώρισαν τη διαχρονική αισθητική και τη μοντέρνα γραμμή της Vakko.

Η βραδια αυτή, στην οποία έδωσε το παρών και αντιπροσωπεία της Vakko από την Κωνσταντινούπολη, αποτέλεσε σημείο καμπής τόσο για τη διεθνή παρουσία της επιχείρησης όσο και την εδραίωσή της στην Ελλάδα. Γιορτάζοντας την έλευση της νέας χρονιάς, η Vakko γιόρτασε ταυτόχρονα το γεγονός ότι το όραμά της για ένα λάιφσταϊλ με κομψότητα και ποιότητα σμίγει με τον ελληνικό τρόπο ζωής.

Το κατάστημα, που άνοιξε τον περασμένο Μάιο, είναι το πρώτο κατάστημα της Vakko στην Αθήνα και η εταιρεία στοχεύει, πέρα από τη μόδα, να δημιουργήσει με την κοσμοθεωρία της έναν βιώσιμο δεσμό με τη χώρα στο πεδίο του πολιτισμού. Στη λαμπερή αυτή εκδήλωση, το στιλ της Vakko σφράγισε το κλίμα για τον εορτασμό της νέας χρονιάς.

Σχετικά με τη VAKKO

Η Vakko, που ιδρύθηκε το 1934 από τον Βιτάλι Χάκκο, είναι μια διακεκριμένη μάρκα που έχει συγκεράσει ένα παρελθόν 90 χρόνων με ένα όραμα καινοτομίας στο πεδίο της μόδας, του λάιφσταϊλ και της κομψότητας. Με αρχές τις την ποιότητα, την αριστοτεχνία και τον πρωτότυπο σχεδιασμό, στοχεύοντας στην τελειότητα σε κάθε συλλογή της, η Vakko έχει κερδίσει κορυφαία θέση στον κόσμο της μόδας.

Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην τέχνη, στον πολιτισμό και στην παιδεία, η Vakko έχει αναπτυχθεί και πέρα από το πεδίο της μόδας, ως πηγή έμπνευσης για κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής. Εκτός από την ισχυρή της θέση στον τομέα της μόδας και του λιανικού εμπορίου, η Vakko επεκτείνει το όραμά της επενδύοντας στη γαστρονομία και τη φιλοξενία.

Η Vakko πραγματοποιεί την παραγωγή της στα πιο εκλεκτά και καταξιωμένα κέντρα παραγωγής στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας επιμελώς επιλεγμένα υλικά υψηλής ποιότητας. Συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με την παραδοσιακή αριστοτεχνία του χειροποίητου προϊόντος, δίνοντας μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και στη δεξιοτεχνική κατασκευή.

Ως επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η Vakko δραστηριοποιείται πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών με τους συμμετόχους της.

Ανακαλύψτε την VAKKO Ηρακλείτου 9, Κολωνάκι και στο www.vakko.com.