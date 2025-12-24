Πώς οι νέες εξελίξεις της αισθητικής ιατρικής βελτιώνουν το δέρμα και τη συναισθηματική μας ευφορία

Νέες επιλογές στην ενυδάτωση του δέρματος μας ανοίγουν τον δρόμο προς μια αναζωογονημένη επιδερμίδα και μια καλύτερη ψυχολογία!

Το δέρμα μας. Πόσο σημαντικό για την εικόνα μας, τη συναισθηματική μας ευεξία, την κοινωνική μας ζωή, την αυτοπεποίθησή μας! Η εικόνα και η ποιότητά του επηρεάζει δεκάδες πτυχές της καθημερινότητάς μας και γι’ αυτό, ακόμη περισσότερο, χρειάζεται την απαραίτητη προσοχή και την καλύτερη φροντίδα. Ευτυχώς ζούμε σε μια εποχή που η αισθητική ιατρική βρίσκεται στα καλύτερά της και οι λύσεις για μια ανανεωμένη, ενυδατωμένη, νεανική επιδερμίδα είναι άμεσες, αξιόπιστες και ασφαλείς, πάντα φυσικά όταν εφαρμόζονται από τα κατάλληλα χέρια, με τα κατάλληλα υλικά.

Ποιότητα δέρματος = συναισθηματική ευεξία

Ας ξεκινήσουμε μιλώντας πρώτα για το πόσο σπουδαίο είναι να απολαμβάνουμε ένα όμορφο δέρμα. Μια ποιοτική έρευνα με τίτλο "Living Your Best Skin" που πραγματοποιήθηκε από την Allergan Aesthetics, τμήμα της AbbVie, μας έφερε τα εξής πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα: Η ενυδατωμένη και υγιής επιδερμίδα του προσώπου αναδεικνύεται ως πηγή συναισθηματικής ευφορίας για τις γυναίκες. Η ποιότητα, η υγεία και η λάμψη της επιδερμίδας του προσώπου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς στεκόμαστε, πώς κινούμαστε, πώς αντιδράμε, πώς νιώθουμε, πόσο σίγουρες αισθανόμαστε. Η εμφάνισή της συνδέεται στενά με την ψυχολογία μας: Όταν λάμπει, νιώθουμε αυτοπεποίθηση και χαρά. Μια "κακή μέρα" μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, ακόμη και καθημερινές επιλογές ή αντιδράσεις.

Οι γυναίκες, λοιπόν, αναζητούμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα και την απλότητα στην περιποίηση του προσώπου, ψάχνοντας πραγματικά «αποτελέσματα» και όχι «θαύματα». Εδώ έρχονται οι αισθητικές θεραπείες να προσφέρουν λύση, χαρίζοντας υπέροχα αποτελέσματα ανανέωσης του προσώπου, δίνοντας το κάτι παραπάνω από την καλλυντική θεραπεία, χωρίς την ανάγκη χειρουργείου.





Μια πραγματική καινοτομία ενυδάτωσης

Τα τελευταία νέα στην αισθητική ιατρική φέρνουν στη ζωή μας το SKINVIVE™ by JUVÉDERM®: Η καινοτόμος αυτή ενέσιμη θεραπεία με υαλουρονικό οξύ εγκαινιάζει την επόμενη εποχή στην ποιότητα και ενυδάτωση του δέρματος και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για λαμπερή επιδερμίδα με υγιή εμφάνιση. Έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτές τις ανάγκες, βελτιώνοντας σημαντικά την ενυδάτωση του δέρματος εκ των έσω, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τη λάμψη, την καθαρότητα, την υφή και τον τόνο του δέρματος και κατ’ επέκταση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, την αυτοπεποίθησή μας. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση με διάρκεια έως και 9 μήνες και βελτιωμένη υφή έως και 6 μήνες, με μία μόνο συνεδρία.





Κάτι παραπάνω από μια κλασική θεραπεία

Ποιες είναι οι διαφορές όμως μιας ενέσιμης θεραπείας ενυδάτωσης, όπως το SKINVIVE™ by JUVÉDERM®, σε σχέση με τις κλασικές τοπικές κρέμες/θεραπείες;

Η πατενταρισμένη τεχνολογία του δρα στοχευμένα στους βασικούς μηχανισμούς ενυδάτωσης του δέρματος. Αξιοποιεί την ικανότητα του υαλουρονικού οξέος να συγκρατεί νερό και ταυτόχρονα ενισχύει την έκφραση των υδατοπορινών-3, ενός βιολογικού δείκτη ενυδάτωσης που διευκολύνει τη ροή του νερού προς και ανάμεσα στα κύτταρα εξασφαλίζοντας μακράς διάρκειας ενυδάτωση. Αποτελεί τη βάση για μια ενυδατωμένη επιδερμίδα, με υγιή εμφάνιση, χωρίς φίλτρα. Όσοι την έχουν δοκιμάσει λένε πως αισθάνονται πολύ πιο χαρούμενοι με την όψη της επιδερμίδας τους μετά από μία θεραπεία με SKINVIVE™.



Στόχος, επετεύχθη! Και πιο όμορφο δέρμα και καλύτερη ψυχολογία!

Η Δρ. Παναγιώτα Ρήγα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, μας εξηγεί περισσότερα στο παρακάτω video: