Στην Γλυφάδα το μοναδικό Κέντρο Μακροζωίας Notia Medcare που αλλάζει τον χάρτη της υγείας

Πριν λίγες ημέρες άνοιξε στη Γλυφάδα, η Notia Medcare, το πρώτο και μοναδικό διεπιστημονικό, τεκμηριωμένο Κέντρο Μακροζωίας, που σηματοδοτεί ένα πρότυπο αναφοράς στην προληπτική ιατρική και την ιατρική της μακροζωίας.

Συγκεντρώνοντας ένα διεπιστημονικό δυναμικό από 15 ιατρικές ειδικότητες, προσφέρει ολιστικά πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας που συνδυάζουν τη συμβατική και τη λειτουργική ιατρική με την προηγμένη επιστήμη της μακροζωίας. Η Notia Medcare προσφέρει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά οικοσυστήματα, καλύπτοντας ευρείς τομείς όπως η γενετική, η επιγενετική, η βιολογική εξέταση ηλικίας, αξιολογήσεις μικροβιώματος και εντέρου, πλήρεις καρδιομεταβολικές και νευρογνωστικές αξιολογήσεις, ορμονική βελτιστοποίηση για άνδρες και γυναίκες, διαχείριση ύπνου και στρες, πρωτόκολλα διατροφής και βάρους, κλινική δερματολογία και αισθητική, καθώς και μια πλήρη σειρά αναγεννητικών θεραπειών και τεχνολογίας αιχμής όπως: HBOT, ενδοφλέβιοι οροί, υπέρυθρες ακτίνες, PEMF, σάουνα και βύθιση σε πάγο και πολλές άλλες.

Η Notia Medcare διαθέτει εκτός των άλλων τελευταίας τεχνολογίας υπερσύγχρονες υποδομές για ελάχιστα επεμβατικά χειρουργεία μιας ημέρας.

Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό υγείας για όσους επιζητούν την πρόληψη χρόνιων παθήσεων, εκείνων που στοχεύουν στην εξισορρόπηση της οικογενειακής ζωής και της εργασίας, για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου, κόπωσης, στρες, ανησυχίες για το βάρος, ή μυοσκελετικά προβλήματα. Προσφέρει εξατομικευμένα πρωτόκολλα σε όσους αθλούνται και επιδιώκουν υψηλή απόδοση, ισορροπία σώματος και νου, βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους αλλά και σε κάθε άνθρωπο που στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και την επέκταση της διάρκειας ζωής και του προσδόκιμου ζωής, βοηθώντας τους να «Προσθέσουν Ζωή στα Χρόνια».

Στον σύγχρονο κόσμο, η υγεία δεν αφορά μόνο την αποτροπή των ασθενειών, αλλά και την ενίσχυση της ζωτικότητας, της ισορροπίας και της ανθεκτικότητας σε κάθε στάδιο και ηλικία. Αυτή η φιλοσοφία βρίσκεται στο επίκεντρο του Κέντρου Μακροζωίας Notia Medcare, ενός προορισμού πρόληψης και μακροζωίας που επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη φροντίδα υγείας.